Každý den po práci jde opravovat dům. Jeho dřinu partnerka oceňuje

Vždy bylo mým snem mít domek s okrasnou zahradou, bazénem, luxusní pergolou a jezírkem. Jen v mém věku a v dnešní době to byl sen dost nereálný. Než jsem poznala mého nejlepšího přítele na světě, který měl do budoucna tentýž sen.

Měli jsme vždy mnoho zájmů: kolo, běh, rybaření, relax, přírodu, cestování, fotbal, pletení z papíru a mnoho dalšího. Každý náš den byl originální, plný lásky a nekonečného smíchu. Lidé kolem nás nám dali přezdívku „Reklama na štěstí“.

Pro terasu a pergolu má už pár připravený prostor i francouzské okno pro přímý výstup na zahradu.

Protože jsme se rozhodli, že bychom nechtěli na tyto krásné dny být jen my dva, ale i tři, tak přišel čas, kdy jsme museli udělat životní rozhodnutí a splnit si naše sny. Koupíme si domeček! Naše plány byly jasné. A jako by nám z nebe spadl, do 14 dnů jsme měli jasno. Už nás dělily od snu jen banky, papíry, smlouvy a zase jenom papíry.

Když jsme loni 26. září dostali zprávu, že domeček je náš, byli jsme moc šťastní. Jen jak většinou bývá u kupovaných domů, našli jsme až nečekaně moc nedokonalostí a chyb, tak nastaly předělávky, úpravy a náš velký sen se o kousek vzdálil.

Můj přítel mě však velmi překvapil a jsem na něj pyšná! Nikdy nedělal takové věci a spoustu věcí ani nikdy neviděl, ale s pomocí otce již osm měsíců denně bourá, zdí, betonuje, je velmi obětavý a šikovný.

Protože jsme kvůli mnoha vadám museli více zainvestovat a nemáme na firmy, dělá vše svépomocí, abychom ušetřili za práci a mohli se co nejdříve nastěhovat. Každý víkend, každý den, co přijde z práce, se jen převlékne a jede. Přijíždí až večer za tmy domů unavený a začínají se objevovat i zdravotní komplikace.

Ani já nemám nijak lehkou práci. Pracuji v jednom domově, který je pro mě, jak já říkám, mým druhým domovem. Mám dvanáctihodinové směny, kde se starám o nemocné, někdy i smrtelně nemocné, mladé i seniory, kterých máme většinu.

Staráme se, aby jejich život byl do poslední chvíle plnohodnotný a krásný, pokud je to vůbec možné. Je to práce jak fyzicky, tak i psychicky velmi náročná. Nezbývá nám s přítelem čas na společné chvíle, na odpočinek, který oba potřebujeme.

Rádi bychom si už oba odpočinuli a relaxovali, a jak jinak než pod krásnou pergolou s výhledem na zahradu, kde plánujeme jezírko, bazén, dětský koutek a mnoho okrasných dřevin a rostlin. Myslím si, že si ji můj přítel za všechno, co pro nás dělá, zaslouží. Vím, že takovouto pergolu si vždy přál. Chtěla bych mu tímto i zároveň poděkovat a usnadnit mu další měsíce práce, abychom se mohli věnovat více sobě i rodině.

Čtenářka Kristýna

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si čtenář pergolu představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc korun od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.