Její zahradu všichni obdivují, majitelka teď radí i dalším zájemcům

Na iDNES.cz jsem narazil na článek se soutěží o pergolu, a protože bych rád odměnil svou pracovitou maminku, je pro mě tato soutěž ideální možnost, jak ji s trochou štěstí potěšit.

Z terasy je výhled do zahrady i na okolní les.

Bydlíme v malebné vesnici na západě Čech u Domažlic. Náš rodinný dům byl postaven před dvanácti lety. Za tu dobu naše maminka vybudovala, troufám si říct, nejhezčí zahradu široko daleko.

Je to její největší hobby a pokaždé, když nás někdo poprvé navštíví, je fascinován. Už pomáhala navrhovat zahradu i několika známým a často ji někdo prosí o pomoc.

Občas se nás s tátou a bratrem někdo zeptá, s čím mámě pomáháme na zahradě. Musíme odpovědět, že téměř s ničím. Důvod nespočívá v naší lenosti, nýbrž ve fanatičnosti, s jakou se maminka o naši zahradu stará. Dokonce i to sekání trávy si musí dělat sama, aby vše bylo dokonalé.

Zahradě dnes nechybí vůbec nic, během té dekády postupně vše vybrousila do skvostu. Jedna věc mamince přece jen ale chybí, a to je pergola.

Mluví o ní již relativně dlouho a měla by z ní ohromnou radost. Byla by umístěná na terase, kde jsme před několika lety položili zámkovou dlažbu. Momentálně na ní máme slunečník a zahradní nábytek.

Slunečníků už jsme samozřejmě měli několik, není to však přece jen investice na celý život. Mimo to musíme nábytek uklízet na zimu do garáže, kde poté není dost místa. Pergola by tedy byla velkou úlevou. Předpokládám, že by si maminka přála větší rozměr, ale jinak vypadá skvěle.

Na terase tráví volné chvíle celá rodina.

Jak si představuji pozdní odpoledne pod pergolou u našeho domu? Pravděpodobně bych uspořádal nějakou menší party pro pár kamarádů a moji přítelkyni. Rodiče by byli někde pryč i s mým bratrem, což se moc často nestává, hrála by muzika a popíjeli bychom zlatý mok.

Ale obávám se, že maminka má představu diametrálně odlišnou. Pergola by pro ni byla spíše oázou klidu, nemusela by řešit, jestli zrovna prší, nebo pálí slunce a mohla být za všech okolností na zahradě. Pití by rozhodně neměla v půllitru, ale dala by si šálek kávy. Většinu času by pod pergolou trávila sama nebo s tátou, o víkendu by tu však určitě pohostila naše babičky.

Čtenář Matyáš

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si čtenář pergolu představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc korun od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.

