Dům si postavili, zahradu vybudovali. Teď je jejich snem pergola

Naše maminka to s námi má docela náročné. Jsme tři kluci, už ne roztomilé dětičky, ale docela divocí „puberťáci“. Máme spoustu zájmů a rodiče se nás snaží všemožně podporovat. Často jsou z toho potom úplně hotoví a potřebují relax, třeba na terase a ideálně pod pergolou.

Na zahradě je vidět, že je s láskou opečovávaná.

Maminčinou velikou zálibou je zahrada. Už deset let, tedy od doby, kdy jsme se nastěhovali do našeho domečku, ji s tatínkem a s naší pomocí postupně budují. Teď už je okolí domu krásně zarostlé a terasa nabízí docela příjemné posezení v zeleni.

První, co jsme na terasu pořídili, byla houpačka. Jako malí jsme se na ni všichni vešli a užívali si pod její stříškou celkem pěkné chvíle, chráněni před sluncem a trochu i před deštěm. Teď už je nám houpačka malá. Sedáme u stolu a chrání nás jen slunečník. Ale ten nás všechny před deštěm a slunečním žárem neschová.

Maminka od založení zahrady sní o tom, že nad terasou jednoho dne vyroste pergola. Často se dívá z okna na zahradu a pergolu si představuje. Rodina, v podstatě my děti, je ale náročná záležitost a pořízení pergoly je stále až na posledním místě. V rozpočtu ji vždy něco přeskočí.

Jedinou šancí je pergolu vyhrát. A maminka sní přesně o té, co má střechu ze zatahovacích lamel a také boční zastínění, o té, co nepustí déšť a pustí sluníčko, jen když chcete, a neubere světlo v obýváku, protože lamely lze rozhrnout.

My kluci zase o takové, která se nemusí natírat (což opravdu nemilujeme) a která má dálkové ovládání (a to je cool). Espacio to je (splněný?) sen!

Pod pergolou bychom trávili společný rodinný čas u domu na terase, kde to máme moc rádi. Užívali bychom si pohodičku i trochu divočení s naší milou, skoro roční členkou rodiny, trpasličí jezevčicí Sofinkou. Třeba bychom se tam i mohli na vzduchu učit a naše okysličené mozečky by lépe fungovaly.

Probírali bychom tam naše fotbalové, judistické, skautské i klavírní eskapády a smáli se jim, trochu lamentovali nad školou, společně plánovali výlety po tuzemsku i cesty do dalekých neznámých krajin. Zvažovali, co s námi jednou bude, jakou cestou se dáme, a zda se nám bude v životě dařit. Probírali blízkou i vzdálenější rodinu, kamarády a známé. Tatínek by nás škádlil dotazy o kamarádkách.

Vzpomínali bychom i na babičku, jejímž velkým snem byl altán, ale také vždy bylo něco důležitějšího, a tak se ho babička nikdy nedočkala. Hráli bychom šachy, četli zajímavé knížky a poslouchali nádhernou hudbu. Grilovali šťavnaté masíčko, které by nám Sofinka už tolik nekradla z talíře, protože bychom nemuseli utíkat do domu před deštěm, zatímco ona se schovala, aby potom potutelně hodovala.

Jezevčice Sofinka by pergola ocenila stejně jako její majitelé.

Ideální odpoledne pod pergolou si tedy představuji tak, že jsme všichni spolu venku navzdory počasí, povídáme si, jsme na sebe hodní, smějeme se a je nám dobře. A určitě si dáváme něco dobrého, rodiče především voňavé kafíčko. To je největší pohoda pro maminku a tatínka. Jejich heslem je: Pohoda, klídek a kafíčko. Ale od teď už možná: Pergola, klídek a kafíčko (a taky maminka, tatínek, Honza, dvojčata Ondra + Tom a Sofinka)

K textu jsem vám také nakreslil malý komiks, abyste si dokázali lépe představit, jaké je to u nás teď a jaké by to bylo, kdybychom pergolu vyhráli. Tak se těšíme!

Tomáš

Názor odborníka

Pobyt na terase nemusí pro čtenářku Lucii a její rodinu končit se západem slunce. Mohou si ji užít i potom. Po grilování nebo jiné oslavě řada lidí se soumrakem odchází dát si drink do interiéru, kde je dostatek světla. Bioklimatickou pergolu Espacio je však možné doplnit vyfrézovanými a zapuštěnými LED světly do hliníkového profilu, která lze ovládat dálkovým ovladačem či různými čidly, dokonale osvětlí celý prostor pod pergolou. Pokud dáváte přednost romantickým svíčkám, u hliníkových pergol se nemusíte bát požáru, hliník je nehořlavý materiál.

David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si čtenář pergolu představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc korun od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.