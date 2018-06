Cena za rekonstrukci domu se vyšplhala na trojnásobek. Majitelé nelitují

Ideálně strávené odpoledne na terase? Odpočívání, čtení knihy a popíjení vychlazeného nápoje či jen „obyčejná“ konverzace s blízkými bez jediné myšlenky „co ještě všechno musím udělat“. Krásná, ač v mém případě pomalu utopická představa, ke které vede ještě dlouhá cesta.

Současný stav domu

Vraťme se na začátek. Jsou tomu téměř tři roky, co jsme si s manželkou pořídili prvorepublikový dům ve staré části města Kolína. Plni sil a ideálů jsme se pustili do rekonstrukce naší „barabizny“.

Manželka, architektka na mateřské, navrhla krásnou a technicky propracovanou rekonstrukci. Dům by po dokončení (termín stanoven na nikdy) měl získat původní šarm, který kvůli zásahům předchozích majitelů postupně ztratil, a vyhovovat dnešním standardům pro bydlení.

Prvotní stav nevypadal tak hrozivě, ale postupně vycházela na povrch nemilá pravda a dům odhalil veškerá svá tajemství… Shrnu-li to bez bližších detailů, zbyly nám obvodové zdi, částečně. Střecha dolů, zpevnit základy plus podlaha suterénu, stropy dolů, předělat dispozice (silné nosné zdi dolů a vynesení velkých otvorů pomocí ocelových nosníků v množství, za které by se nemusela stydět malá bytová stavba), zbourat garáž a postavit novou pod úrovní terénu… A mohl bych pokračovat dále.

Rozpočet na rekonstrukci se najednou ztrojnásobil a nám spadly růžové brýle, které jsme si nasadili na začátku. No co, když už jsme se do toho pustili, tak to musíme udělat pořádně a nic nesmíme podcenit. Popravdě, zbourat dům a postavit nový by bylo snazší a méně nákladné, nebo rovnou postavit nový na prázdné parcele někde za Kolínem. Je to prostě daň, pokud chce člověk bydlet někde v lukrativní části města.

Ve finále bychom měli dospět k technologicky vyspělému, automatizovanému a celkově nadčasovému domu, který je promyšlený do posledního detailu. Vzhled a funkční části jsou harmonicky navrženy tak, aby tvořily jeden celek a zpříjemnily celkové žití.

Tím se pomalu dostáváme k pergole. Původní samostatná garáž se zbourala a místo ní jsme postavili novou, která je pod úrovní terénu a je napojená na suterén domu. Na střeše garáže nám tak vznikla terasa, která plynule navazuje na první nadzemní podlaží, přesněji obývací pokoj.

Díky navrženým atypickým posuvům lze velkou prosklenou část obývacího pokoje otevřít až do šíře 5,5 m. Plocha pokoje se tak rozšíří i o venkovní část, tedy terasu o rozměru 38 m2 (myšlenkou bylo co nejefektivněji využít každý metr čtvereční), a to si vysloveně říká o pergolu či markýzu.

Vizualizace: na střeše garáže vznikla terasa, která plynule navazuje na obývací pokoj.

Upřímně se již těším, až mi skončí víkendové „galeje“ ve snaze urychlit dokončení rekonstrukce, manželce stavební dozor (neustále musí někoho hlídat, firmy, řemeslníky, … jinak by to dopadlo špatně), dům bude hotov a společně se budeme moci posadit na terasu a říci si „máme to za sebou“.

To je pro nás ta pravá pohoda, sednout si ven spolu do stínu, udělat si pohodlí a hodit starosti za hlavu. Terasa se nabízí i jako místo společenských posezení s přáteli či klienty. Dům manželka navrhla i jako referenční, řadu prvků a použitých technologií pak představuje a diskutuje se svými klienty. Není nic lepšího než vše předvést naživo, doporučovat osvědčené a především prověřené na sobě samém.

Čtenář Petr

Názor odborníka

Stavbu většiny pergol není nutné ohlašovat. Územní posouzení, ohlášení ani povolení totiž není potřeba u malých zahradních staveb do zastavěné plochy 25 m2 a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím u staveb, které neslouží k trvalému obývání. Pergola nesmí obsahovat hygienická zařízení nebo vytápění. Nesmí sloužit k ustájení zvířat a nesmí se v ní skladovat hořlavé látky a výbušniny.

Stavba musí být v souladu s územně plánovací dokumentací a stát v takzvané odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků alespoň dva metry. V případě čtenáře Petra by stavbu pergoly na jeho 38 m2 velké terase (pokud by ji chtěl mít celou zakrytou pergolou) bylo nutné ohlásit stavebnímu úřadu.

David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si čtenář pergolu představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc korun od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.

Za pomoci motorem ovládaných lamel si stisknutím jednoho tlačítka snadno nastavíte intenzitu stínění, která vám vyhovuje.