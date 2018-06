Nejkrásnější na cestování jsou vedle poznávání návraty domů. A není větší pohody než si sednout na terasu domu se sklenkou vína, ogrilovat masíčko se zeleninou ve venkovním krbu, zapálit si sváteční doutník a pak se jen tiše kochat zahradou, zpěvem ptáků a šuměním stromů ve větru. Nebo konverzovat s přáteli o příjemných tématech. I práce je tu moc fajn, vynálezce wi-fi by měli blahořečit.

Dům s cihlovým obložením obklopuje upravená zahrada, kde tráví rodina spoustu času.

Ta zahrada je malá, ale kouzelná, nabízí spoustu míst k sezení a odpočinku. Vyhledávána jsou tu zejména stinná místa, protože spalující žár slunce se stále častěji stěhuje ze Sahary do české kotliny.

Uklidňující všudypřítomná zeleň je oživována barevnými ostrůvky modrých, žlutých či červených květin a keřů, prostředí zvlhčuje cirkulující a zurčící voda v malém jezírku, sem tam najdete sošku, samorost, kolem jezírka kamínky, které skvěle masírují plosky bosých nohou.

Jak ale pojmout esej o pohodě na terase a v kouzelné zahradě, kde jsem tak rád, aby to nebylo klišé o vonícím kafíčku? Ráj na minimálním prostoru nevytvořil zahradní architekt s titulem Ing. arch., ale učitelka s titulem PaedDr. Moje manželka. Tyto řádky a především obrázky budiž poctou jejímu talentu a estetickému cítění.

Od začátku věděla, co chce, ale ta zahrada nikdy není stejná, pořád se vyvíjí jako dnešní turbulentní svět, jen v ní není napětí, agrese, hluk, ale naopak klid, pohoda a ticho.

„Ten buxus (já se v názvech těch nejrůznějších sukulentů, či jak se jim říká, vůbec nevyznám) se mi tam už nelíbí, prosím, udělej mi díru tam a tam,“ říká mi pravidelně už téměř dvacet let, co jsme zahradu sami zakládali.

Já jsem na hrubou práci a sekání trávníku, zatímco ona přináší estetické cítění, v zahradnictvích je jako doma a mohla by tam z „fleku“ dělat poradkyni. A já to vždy komentuji slovy: „Jasný, zprava doleva, zleva doprava, zepředu dozadu…“ Ironicky, ale v dobrém, protože vím, že výsledek bude stát za to.

Kdokoliv přijde na návštěvu, je posezením na terase a zahradou nadšený, a kdo přijde poprvé, nezapomene se zeptat: „Který zahradní architekt tu krásu na malém prostoru vytvořil?“

Žádný architekt, ale talentovaná učitelka, která navrhla i vnitřní dispoziční uspořádání našeho domu, kreslí kamarádkám interiéry, realizované ve spolupráci s truhláři, maluje také obrazy, které zdobí řadu domácností. Smysl pro krásno a estetiku má vrozený, její táta byl grafik.

Odpočivné lehátko má své vlastní místo i „deštník“.

Tu malou zahradu mají rádi nejen lidé a boloňský psík, je i rájem sýkorek, drozdů, kosů, strak i veverek, občas tam zabloudí bažant, jen strakapoud zůstává za plotem a buší zobákem s neuvěřitelnou kadencí do vzrostlých buků či borovic. Jezírko obývají tři čolci. Kde se tam vzali, to netuším. Je to fakt malý ráj na zemi, přes léto druhý obývák, skvělé místo k žití.

Má jedinou chybku: když začne pršet, zahradní nirvánu dešťové kapky spláchnou do kanálu a je třeba se uklidit dovnitř do domu. Hlavně notebook, ze kterého se sypou tato písmenka, proti přívalům deště vždycky zásadně protestuje.

Skvěle by to vyřešila bioklimatická hliníková pergola Espacio. Moderní přiznané „přílepky“ tradičním cihlovým domům navíc hodně sluší a dodávají novou estetickou hodnotu, v případě Espacia i užitnou. Když by v ráji nepršelo na terasu, bylo by to fajn. Moc fajn.

Čtenář Jaroslav

Názor odborníka:

„Kromě stínění a ventilace přináší systém Espacio při úplném uzavření lamel i ochranu před deštěm, kdy přebytečná voda stéká ze střechy integrovaným odtokovým systémem. Díky lamelám, které do sebe při sklopení zapadnou, se z pergoly stává přístřešek, který v dešti nepropustí ani kapku. Pomocí chytře řešenému odtokovému systému je možné lamely otáčet ihned po dešti. Svislý svod dešťové vody se při instalaci napojuje do kanalizace nebo trativodu pod zahradou,“ vysvětluje David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax.

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si čtenář pergolu představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc korun od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách.

„Za pomoci motorem ovládaných lamel si stisknutím jednoho tlačítka snadno nastavíme intenzitu stínění, která nám vyhovuje. ESPACIO dokonale funguje i za deště,“ vysvětluje David Žabčík ze společnosti Climax.

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO.

Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.