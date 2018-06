Je pátek 25. května a já se právě chytla po telefonu s partnerem, že prý obrubníky k chodníčkům, které objednal již v březnu a čekáme na ně jak na smilování, nebudou, protože se ztratila objednávka. Tudíž se nám výstavba chodníčků kolem domu protáhne místo měsíce tak na tři.

A zase nepořádek, prach, chození po štěrku, velká rozpracovanost a rozdělaná nikdy nekončící práce jako každý rok. Všichni víme, že některé věci trvají, potřebují čas a nic není hned, obzvlášť při stavbě domu, ale my rekonstruujeme dům již třináctým rokem a to už je vážně dost dlouho.

V horkých dnech bývá na terase s rozpálenou dlažbou až nesnesitelně. Malý slunečník toho moc nevyřeší.

Partnerovi to nepřijde, je naprosto v klidu, jeho tempo je výrazně pomalejší než moje, ale já jsem povaha „již včera bylo pozdě„.

Když jsme dům koupili, dceři byly dva roky. Tehdy to začalo. Nejprve nová okna, rok na to podlahy v přízemí, pak podlahy v patře, následovala výměna topení s bojlerem a kotlem. To bylo obzvlášť výživné období, narodil se syn a já s kojencem na ruce ukazovala topenářům, jak mají vést trubky a kam umístit topení.

Dál jsme si k mým 40. narozeninám nadělili moji první vysněnou bílou kuchyň, ta se moc povedla. Pak přišla rekonstrukce koupelny, to jsem si myslela, že se rozejdeme. Poté zateplení domu s novou fasádou, jeden dětský pokoj, druhý dětský pokoj, nátěr střechy, gabionová zídka a v loňském roce konečně výstavba terasy.

A takto „blbneme“ už třináct let, a protože to trvá vážně už dost dlouho, tak už z toho začínám být i dost unavená, někdy i pořádně naštvaná. Kdo zažil rekonstrukci za plného provozu domácnosti, tak mi dá jistě za pravdu.

Naštěstí se už blížíme do finiše, v němž nám chybí už jen ta pergola. Ideálně vysněná lamelová pergola. Znamená pro mne tečku za všemi rekonstrukcemi. Pergola je pro mě cíl, velká úleva a konečně odpočinek, který bych si nejen já opravdu po těch letech zasloužila.

Miluji slunce, ale při slunečných dnech nám to pere do dlažby tak, že se bez slunečníku sedět na terase nedá a to je velká škoda. Zrovna tak, když trochu mrholí, to také nelze, proto potřebujeme tu úžasnou lamelovou pergolu, po které pokukuji. Zatím však o ni jen sním a doufám, že i té se jednou dočkám a přijde na ni řada.

A pak si naliji svůj oblíbený Hibernal a naplánuji pro dceru narozeninovou oslavu k 15. narozeninám, které má právě letos v červenci. Pozvu všechny přátelé, které mám moc ráda a společně to oslavíme.

Čtenářka Martina

Názor odborníka

Atypický dům čtenářky Martiny si žádá moderní a nadčasovou pergolu jakou je právě Espacio. To je navíc téměř bezúdržbové, a tak čtenářce zbude více času na grilování, sázení květin nebo lenošení. Konstrukci pergoly vyrábíme z hliníkových profilů opatřených práškovým vypalovaným lakem, bez nutnosti speciálního režimu údržby.

Občasnou péči bychom měli věnovat čištění odtokových kanálů ve vrchní části konstrukce pergoly pod lamelami. V případě nutnosti čištění konstrukce doporučujeme omytí vlažnou vodou s čistícím prostředkem použijeme běžný typ houbičky nebo hadříku. Pergolu je také možné beze všeho omývat i proudem vody běžného tlaku. Nedoporučujeme používat extrémně výkonné vysokotlaké čistící stroje ani smirkové prostředky či rozpouštědla.

David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax

Posezení na terase představuje zasloužený odpočinek po letech prací na opravě domu.

Informace o soutěži

Do soutěže Pohoda pod pergolou, jejíž uzávěrka byla 3. června, bylo nutné zaslat text minimálně v rozsahu jedné normostrany a přidat alespoň osm fotografií místa, kde si svou vysněnou pergolu čtenář představuje.

Cenu v soutěži představuje pergola v hodnotě 150 tisíc od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách.

Za pomoci motorem ovládaných lamel si stisknutím jednoho tlačítka snadno nastavíme intenzitu stínění, která nám vyhovuje.

Pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách. Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO.

Redakce bude do 1. července 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.