K domu s nádhernou pergolou musí přistavět další, rodina se rozrůstá

1:00 , aktualizováno 1:00

Změnit něco, co funguje a navíc dobře vypadá, to opravdu zamrzí. Jenže někdy není zbytí. Čtenář Petr tak při přestavbě domu přijde o milovanou terasu s pergolou. Chtěl by samozřejmě jinou, proto se přihlásil do naší soutěže o pergolu Climax za 150 tisíc korun.