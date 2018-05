Potřebují místo, kde může maminka malovat a děti si i za deště hrát

Červen, jedno horké čtvrteční odpoledne. „Tak jaký jsi měl dneska den?“ „Peklo. Ale nebudu se rozčilovat. To jsem dělal posledních devět hodin. Těšil jsem se na tebe. Děkuju za kafe, kdy jsi stihla upéct?“ Manžel se na mě dívá unavenýma očima.

U domu má rodina zámkovou dlažbu o rozměrech 2×5 m.

„S dětmi jsme se ti rozhodly něco vyrobit. Když tam najdeš něco tvrdého, aspoň víš, kdo rozbíjel vajíčka. Tonda mi pomáhal, baví ho to, i když je s jeho horlivostí víc těsta na lince než v troubě. A Eli nám do toho tříská vařečkou do nádobí, mouku měla až za ušima. Taková malá zoo.“ Směju se. „Taky jsem se na tebe těšila.“ Upiji kávy, vezmu zpátky do ruky pastelky a stočím pohled k obrazu.

Manžel se nakloní, aby se mi podíval za desku opřenou o stůl. „Kdy to máš mít hotové? “ „Do konce týdne. Konečně stíhám… Děti jsou spokojené na písku a já si tu můžu s nimi venku vesele pracovat. Konečně nemusím být zavřená doma, abych na tom lesknoucím se notebooku něco vůbec viděla. Poznáš, co to je?“

„Vypadá to jako naše Jackie.“ Zhodnotí manžel téměř dokončený obraz a podrbe našeho jorkšíra na zádech. Ta jen zamručí, seskočí mu z klína a jde sebou plácnout na sluníčko. Máme jediného psa na světě, který se chodí opalovat. „Mohli bychom pozvat kamarády a něco si ugrilovat, co myslíš?“

„Mami?“

Kap, kap..

„To by bylo skvělý. Sice vyhrožují bouřkami, ale tak máme se kde schovat. A s blesky nad hlavou to bude adrenalin.“

„Mamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?“

Starší syn se na nás řítí jako lavina, tak tak stíhám zvednout polorozpitý hrnek před jeho výskokem na klín. „Mami, na mě káplo!“ „Však to nevadí, tak se tu všichni schováme. Můžeme si tu něco zahrát, když budeš chtít. Třeba pexeso?“

Soukromí na zahrádce vyřešili majitelé po svém.

Vítr, který postupně zesílil, s sebou přihnal menší mrak. Zvednu se, abych uklidila hračky a schovala před deštěm malou dceru, která se k nám mezitím dobatolila. „Mami, venku prší! Půjdeme na zahrádku?“ Podívám se z okna, na které dopadají dešťové kapky jako hrachy. „Teď to nejde zlato. Prší tam. Tak snad zítra…“

Slibuji mu a doufám, že nebude naopak zase extrémní horko a vítr, ve kterém bychom ten slunečník zase nemohli roztáhnout. Smutně se podívám na opečovávanou zahrádku a zatáhnu záclonu. Snad zítra….

Není to příběh, ze kterého naskočí husí kůže, nebo si sedne čtenář na zadek. Je to příběh naší rodiny. Příběh života se dvěma dětmi, pejskem a milujícím manželem. V domečku nedaleko Prahy, který si společně zařizujeme třetí rok. Pořád je co vymýšlet. Jsme detailisté. Na zahrádce, ačkoli je maličká, jsme nechali srdce. Milujeme ji a budujeme s pečlivostí a láskou.

Téma pergoly se u nás řeší od koupě slunečníku, který lze otevřít jen za úplného bezvětří. V opačném případě nám rozbije fasádu nebo sousedům pergolu. Takže se smažíme na zahradě jako sardinky. Situovaná na jih neposkytne jediný kousek stínu.

Představa, že bychom si mohli posedět venku i v dešti…? Je opravdu jen představa. A ta se doplňuje ještě mým snem moci pracovat venku. Jsem kreslířka. Portrétuji lidem jejich psy. A k tomu potřebuji kreslit podle notebooku. A ten se za plného slunce použít vážně nedá. Takže když jdou děti po obědě spát, a ačkoli je venku nádherně, zabedním se doma a pracuji.

Náš dům je skoro čtyři roky starý, bydlíme na okraji Prahy. Zahradu máme ze dvou stran uzavřenou sousedy, takže se na ni dostaneme pouze z obýváku. Od fasády domu máme zámkovou dlažbu o rozměrech 2×5 m, prostor k sezení zabírá přibližně 2×3 m. Je na něm stůl a židle z umělého ratanu. Zahrada je situovaná na jih.

Vzhledem k modernímu zařízení domácnosti a vzhledu domu se nám nelíbí dřevěné pergoly, nehodí se sem. Máme rádi čistý a jednoduchý design. Pergoly jsme okukovali už dříve, ale zatím nebylo kdy na ni našetřit. Se dvěma malými dětmi a hypotékou to nejde hned, ale určitě v budoucnu chceme. Je smutné mít dům a zahradu a přitom ji nevyužít tak, jak bychom si přáli.

Čtenářka Nikol

(text byl redakčně zkrácen)

Názor odborníka

„V tomto případě by instalace pergoly byla snadná. Espacio se vyrábí jako volně stojící i se zadní částí kotvenou ke stěně. Konstrukce kotvená k domu má dva a více sloupů a jednou či více stranami je fixována k fasádě. Pod každým nosným sloupem musí být betonový podklad pro kotvení. Při kotvení do zámkové dlažby nebo třeba zatravňovacích tvárnic se tyto v místě pod sloupem odstraní, nosný profil se ukotví do betonové desky či patky a po montáži se dlažba vrátí na své místo,“ vysvětluje David Žabčík, obchodní ředitel společnosti Climax.

Informace k soutěži

Pokud toužíte po pergole, která vás ochrání před dotěrnými slunečními paprsky, ale třeba i deštěm, zkuste popustit svou fantazii a napište nám, jaká je vaše ideální představa pozdního odpoledne stráveného pod pergolou u vašeho domu nebo ve vaší zahradě.

K tomuto popisu (minimálně v rozsahu jedné normostrany neboli 30 řádek) přidejte alespoň osm fotografií místa, kde si svou vysněnou pergolu představujete a popište technické podmínky instalace a všechny další informace, které by porotu měly přesvědčit, že právě váš příběh si zaslouží odměnu v podobě pergoly v hodnotě 150 tisíc od společnosti Climax (pro představu: jde o pergolu o rozměrech přibližně 2×3 m, větší rozměr lze doplatit, zájemce získá atraktivní slevu, případně lze zvolit jiný typ pergoly).

Pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách.

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO. Podklady k soutěži Pohoda pod pergolou zašlete co nejdříve e-mailem (uzávěrka je 3. června 2018 ve 12:00 hod.) na adresu bydleni@idnes.cz, do kolonky předmět prosím napište název soutěže „Pohoda pod pergolou“.

Redakce bude do 1. 7. 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. A pozor, kvalitní fotografie ve formátu jpg (nejlépe se šířkou 1 500 pixelů) vložte jako přílohu, nikoli do textu, nezasílejte je ani přes různá úložiště, v případě nedodržení těchto podmínek nelze váš příspěvek do soutěže zařadit.

Potvrzení o přijetí přihlášky a podkladů nezasíláme. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.

Odměna v soutěži: pergola v hodnotě 150 tisíc korun Bioklimatická hliníková pergola Espacio od české společnosti CLIMAX v sobě snoubí luxus a funkčnost. Svůj účel plní po celý rok i za nepříznivého počasí. Vybírat můžete ze stovek barevných odstínů, různých povrchů a stupňů lesku. Střechu pergoly tvoří hliníkové lamely, které je možné naklápět až po úhel 140 stupňů, a tak regulovat pronikající sluneční paprsky a teplotu pod pergolou. Zavřené lamely do sebe dokonale zapadnou a nepropustí ani kapku vody. Střecha se ovládá dálkovým ovladačem nebo pomocí chytrého telefonu či tabletu přes inteligentní systém řízení domácnosti. Hlavní výhody Espacia? Ochrana před nepříznivým počasím, přirozená ventilace a propracovaný systém odvodu dešťové vody schovaný do nosné nohy pergoly. Zákazník zde má na výběr ze stovek barevných odstínů, různých povrchů a stupňů lesku. Maximální rozměr je 7×4,5 metru. Spojením jednotlivých pergol je možné docílit i několikanásobně větší plochy zastřešení. Způsob montáže a kotvení se vždy řeší podle konkrétních možností místa stavby. Bioklimatickou pergolu je možné instalovat jako samostatně stojící, nebo ji částečně ukotvit do stěny domu. Pergolu je možné vybavit i nadstandardními prvky. Například pro zastínění z boku poslouží screenové rolety, které jsou vedeny v zabudovaných integrovaných vodicích lištách. Komfortní systém ESPACIO lze také dovybavit reproduktory, vytápěním nebo dešťovým senzorem. Střechu tvoří hliníkové lamely, které je možné naklápět až po úhel 140 stupňů, a tak regulovat pronikající sluneční paprsky a teplotu pod pergolou.

