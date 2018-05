Ne náhodou se s pergolami často setkáváme v zámeckých parcích. Tady to, pravda, bývají hlavně lehké okrasné stavby porostlé popínavými rostlinami, ale časy se mění. A s nimi i pergoly. K moderní architektuře se více hodí minimalistické pojetí, majitelé už nechtějí čekat na to, až pergolu obrostou třeba popínavé růže, které je sice částečně ochrání pře sluncem, ale už nikoli před deštěm.

Pokud toužíte po pergole, která vás ochrání před dotěrnými slunečními paprsky, ale třeba i deštěm, zkuste popustit svou fantazii a napište nám, jaká je vaše ideální představa pozdního odpoledne stráveného pod pergolou u vašeho domu nebo ve vaší zahradě.

K tomuto popisu (minimálně v rozsahu jedné normostrany neboli 30 řádek) přidejte alespoň osm fotografií místa, kde si svou vysněnou pergolu představujete a popište technické podmínky instalace a všechny další informace, které by porotu měly přesvědčit, že právě váš příběh si zaslouží odměnu v podobě pergoly v hodnotě 150 tisíc od společnosti Climax.

Pro soutěž byla zvolena nová bioklimatická hliníková pergola ESPACIO, ale pokud vyhrajete, můžete si zvolit i jakoukoliv jinou pergolu z nabídky Climaxu. Podklady k soutěži zašlete co nejdříve e-mailem (uzávěrka je 3. června 2018 v 12:00) na adresu bydleni@idnes.cz, do kolonky Předmět napište Soutěž o pergolu.

Redakce bude do 1. 7. 2018 postupně zveřejňovat nejzajímavější příspěvky, pouze z publikovaných pak odborná porota vybere vítěze. A pozor, kvalitní fotografie (nejlépe šířkové) by měly mít velikost každá maximálně do 1 MG a šířku nejlépe 1 500 pixelů. Vložte je jako přílohu, nikoli do textu, nezasílejte je ani přes různá úložiště, v případě nedodržení těchto podmínek nelze váš příspěvek do soutěže zařadit.

Potvrzení o přijetí přihlášky a podkladů nezasíláme. Bližší informace k soutěži naleznete zde. Jméno vítěze bude zveřejněno 4. července 2018 v rubrice Bydlení.

Bioklimatická pergola ESPACIO nám umožňuje trávit více času venku na čerstvém vzduchu nejen v letním teplém a slunečném počasí, ale i při nepříznivém počasí za deště.