Vyhrajte chladničku se zabudovanými kamerami. Upozorní, co v ní chybí

Zatímco velkým supermarketům se už mnozí lidé při nákupu potravin raději vyhýbají a dávají přednost farmářským trhům či místním pekařům a řezníkům, pokud jde o kuchyňské spotřebiče, tam dostávají přednost moderní technologie. Pojmy jako konektivita, domácí síť, speciální aplikace či chytrá domácnost se tak v kuchyních objevují stále častěji.

Nastavení pro přípravu vybraného pokrmu pošle aplikace přímo do trouby. Stačí jen vložit jídlo dovnitř a poté se nechat vést.

Speciální aplikace totiž neslouží jenom jako dálkové ovládání. Umožňují i jednoduše ovládat či monitorovat domácí spotřebiče přes chytrý telefon nebo tablet.

Na dálku lze zapnout i troubu, do níž jste si před odchodem připravili například pečeni. Díky teplotní sondě si můžete průběžně kontrolovat stav propečení. Uvízli jste v koloně na dálnici? Nevadí, po dokončení pečení můžete spustit další program, udržování teploty nebo takzvané připařování. Maso tak nebude vysušené.

Spustit je možné před cestou domů z práce či výletu i pračku, pouze u tohoto spotřebiče si však musíte vše takzvaně „předpřipravit“, což je ochrana kvůli dětem, které by mohly v nestřeženém okamžiku vlézt do bubnu. V USA i v Německu totiž došlo u velkokapacitních praček k několika tragickým událostem, proto jsou dnes takto chráněny všechny typy praček.

Pomocí aplikace Home Connect a kamer v chladničce si zase můžete během nákupu ověřit, co v ní právě máte. „Tato aplikace funguje pro domácí spotřebiče, ale v někjterých státech už slouží i pro ovládání kotlů, garážových vrat, zastínění nebo světel. Uživatel tak nemusí mít v mobilu několik aplikací, postačí mu pouze jedna,“ vysvětluje Jakub Meyer ze společnosti BSH domácí spotřebiče.

Na aplikaci oceňuje i to, že ji lze využívat pro spuštění spotřebičů pomocí solárních panelů, které dnes využívá řada majitelů rodinných domů.

V okamžiku, kdy slunce dostatečně září, spustí se třeba myčka nebo pračka, není nutné získanou energii ukládat. Program lze samozřejmě nastavit tak, aby bez ohledu na počasí skončil do vašeho příchodu domů, aby se nestalo, že po návratu nebude nádobí umyté.

Pořádek v chladničce

Fungování speciální aplikace oceníte třeba u samostatně stojící lednice vybavené dvěma integrovanými kamerami. Díky nim si můžete přímo v obchodě zkontrolovat, jaké potraviny vám doma chybí. Kamery pořídí snímek pokaždé, když se chladnička zavírá. Během návratu z víkendu tak snadno zjistíte, zda vám třeba syn s kamarády „neodčerpal“ nachystané pivo nebo dcera zásobu nízkotučných jogurtů. Pro vestavné chladničky se systém kamer nepoužívá.

Kamery zvládnou zkontrolovat obsah dvířek i polic, dokonce i část zásuvky s nulovou zónou. Sice nemohou „nahlédnout“ do mrazáku, ale pomocí aplikace lze jednoduše nastavit teplotu. Nakoupili jste nečekaně hodně masa, které chcete dát do mrazáku? Tak si už na „dálku“ spustíte superchlazení, aby se maso co nejrychleji zamrazilo.

„Aplikace Home Connect vám také doporučí, která přihrádka je pro uložení nejvhodnější nebo jaká je ideální teplota,“ vysvětluje Jakub Meyer.

Jedna z kamer je i ve dvířkách chladničky.

Chytré aplikace fungují i u kávovarů. Jednoduše sestavíte seznam nápojů na míru pro všechny hosty: stačí po místnosti poslat tablet nebo mobil, kde si každý zadá, jestli si přeje slabé latté, silnější capuccino nebo nějakou zajímavou specialitu. Seznam odešlete do přímo kávovaru a ten postupně připraví všechny nápoje.

Podle názvu-jména vždy hned poznáte, který nápoj komu odnést. Nastavení oblíbených nápojů si můžete i uložit. Když přijde návštěva znovu, jednoduše kliknete na příslušné jméno a už se nemusíte opětovně ptát, jak mají kávu nejradši.

Technika, která pomáhá

Jakub Meyer na aplikaci Home Connect oceňuje také to, že pomáhá i hendikepovaným: „Pomocí aplikace nastavíte třeba světelné či zvukové efekty, takže uživatel ví, že se třeba maso dopeklo, hladký displej mobilu mu tuto informaci nepředá.“

Tyto výhody však může využívat každý. Díky tomu, že je Home Connect otevřená aplikace a spolupracuje například s Amazon Alexa, iFTTT a dalšími, tak si uživatel může nastavit třeba rozsvícení lampy v obývacím pokoji při doprání pračky a podobně. Nemusí tak mít mobil po ruce, ani být přímo v koupelně aby věděl, že se již dopralo.

Pro použití aplikace potřebujete pouze wi-fi router. Nemusíte se ale obávat, že by se soused mohl připojit a ze zlomyslnosti vám vypnul chladničku. „Router musí být zabezpečený, poprvé musíte být dokonce fyzicky přítomní u spotřebiče, aby proběhlo spárování. Home Connect dostal i mezinárodní ocenění za kvalitu zabezpečení. Kdyby měl někdo problém s nastavením, může využít zákaznickou linku,“ dodává Jakuv Meyer.

Systém nedovolí, abyste se přihlásili z nezabezpečené sítě bez hesla. Samozřejmostí jsou také bezpečnostní certifikáty, firewall na serveru a ochrana heslem.

