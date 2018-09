Ze starých krámků vzniklo bistro, mračna na stěnách vymalovali košťaty

Architekta Kamila Štajgla ani nenapadlo, že při bourání a spojování jednotlivých krámků najde staré dlažby. „Když jsme však na stavbě začali bourat a objevili je, všechny původní úvahy o podobě prostoru se rozplynuly. V ten moment se potvrdilo, že touha po autenticitě je společná mně i investorovi. Celá rekonstrukce pak postupovala živelně, téměř z hodiny na hodinu,“ popisuje průběh rekonstrukce, která tak připomínala spíš objevování starého než vytváření nové koncepce.

Architekt Štajgl dostal od investora zcela volnou ruku. Pro klienta tak bylo mnoho věcí překvapením, protože na ně nebyl předem připravený. Konečná podoba ho však nadchla. Projekt bistra Spižírna 1902 se úspěšně zúčastnil soutěže Interiér roku 2017 v kategorii Veřejný interiér – rekonstrukce.

Mračna malovaná koštětem

„Nejdůležitější byl pro mě celkový pocit. Co jde vyrobit, to se vyrobí. A když se dá vyrábět z věcí, které nám někde ladem leží, tak jedině dobře. Ne všechno muselo být recyklované nebo ve stylu ‚udělej si sám‘, ale stůl ze dřeva, které bylo původně určené na stavbu patrové postele, světla ze skleněných tyčí vytažených z koutu zahrady, vlastní design tapet přecházející ze stěn na strop, mračna malovaná koštětem nebo polovina věcí, jež jsou v tomto interiéru vyrobené našima rukama, to byla podstata,“ ještě dnes s nadšením popisuje Kamil Štajgl.

Jeho představa prostoru? Chtěl, aby se lidé cítili ve Spižírně tak, jako když si dají svačinu v zahradě. Aby měli pocit klidu a za zády vnímali, jak za chvíli zapadne slunce za horizont.

„V hlavě mi při tomto pocitu zahradní svačiny vytanula vzpomínka na dílo Renoira, Bal du moulin de la Galete,“ vysvětluje architekt Štajgl. „Pro mě významný moment v dějinách umění jsem propsal do interiéru pomocí světel, jako přímky slunečních paprsků nepravidelně protínající hlavní prostor. Tuto milou náladu jsme okořenili estetikou secese, art deca, Mexika, industriálu i punku. Prostě zde platilo: čím víc, tím líp.“

Po skončení stavebních prací se do projektu zapojila designérka Anna Štěpánková, která měla na starosti design nábytku a doplňků. Dokončení celého interiéru trvalo dva měsíce, pečlivě se dotahovaly i sebemenší detaily.

