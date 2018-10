Soused zabránil stavbě plotu. Letos už jeho souhlas není potřeba

Stavební úřad nám přitom týden před zahájením stavby oznámil, že můžeme začít kopat. Problémy ovšem začal dělat soused, jenž má za naší zahradou pozemek s rybníkem a plot nechce. Tvrdí, že se už k rybníku, ke kterému vede obecní cesta, nedostane. To se stalo před dvěma roky. Příští rok se do domu budeme stěhovat a plot už budeme muset mít. Pomůže nám letošní změna zákona, nebo máme smůlu?

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

JUDr. Tomáš Philippi, advokát

Ke stavbě oplocení (s výjimkami v zákoně uvedenými) bylo bezprostředně před datem 31. 12. 2017 potřeba vydání rozhodnutí o umístění stavby příslušným stavebním úřadem.

Lze tedy očekávat, že námitky souseda by byly právně vyřešeny v takovém řízení a jejich pozdější uplatnění po případném vydání rozhodnutí by již postrádalo právní relevanci. Také je potřeba upřesnit, že podle §103 odst. 1 písm. e) bod 14 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak ve znění bezprostředně účinným před 1. lednem 2018, tak i od tohoto data nadále, není ke stavbě oplocení potřeba stavební povolení ani ohlášení.

Stavební zákon ve znění účinném od 1. ledna 2018 pak zmírnil některé podmínky pro výstavbu oplocení tak, že ve vymezených případech není dokonce vyžadováno ani výše zmíněné rozhodnutí o umístění stavby.

Výjimky, u nichž tedy ani v případě oplocení není třeba rozhodnutí o umístění stavby, se však vztahují pouze na případy oplocení do výšky 2 metrů, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím a které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše.

Předmětné oplocení, o němž tazatelka hovoří, by tedy nově nevyžadovalo ani rozhodnutí o umístění stavby, pokud by se jednalo o oplocení, které (1) není vyšší než 2 m, (2) nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, a (3) nachází se v zastavěném území či v zastavitelné ploše. Všechny tyto tři podmínky musí být přitom splněny současně. V opačném případě by i podle stavebního zákona účinného od 1. ledna 2018 bylo třeba ke stavbě plotu rozhodnutí o umístění stavby.

Taková skutečnost (ať již posuzovaná podle stavebního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2018, nebo ve znění předchozím) však nemusí být podstatnou překážkou. Pokud stavba oplocení splňuje zákonné náležitosti, lze se domnívat, že by zde nemělo být překážek pro vydání rozhodnutí o povolení stavby.

Soused by byl účastníkem řízení podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a v tomto řízení by také mohl uplatnit své námitky. Tyto námitky by však samozřejmě musely mít právní relevanci a důvodnost (nestačilo by tedy pouze tvrzení, že se mu plot např. nelíbí, nebo že jej prostě nechce apod.).

Případné rozhodnutí stavebního úřadu jak o takových námitkách, tak i o věci samotné, by pak záleželo na individuálních okolnostech dané věci, které nelze takto obecně předjímat.

V neposlední řadě je možné pro širší přehled též upozornit i na úpravu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která také obsahuje některá pravidla pro umisťování staveb v těsné blízkosti hranic pozemků nebo pro zachování nezbytné cesty souseda (viz např. §1020 nebo §1029 a násl. občanského zákoníku).

Monika Maděrová, realitní makléřka RE/MAX G8 reality

Sousedské vztahy jsou pro spokojené bydlení velmi důležité. Často není zásadní, co říká zákon, ale pro dobro sousedských vztahů společná domluva. I když jsme podle zákona v právu, sporem si poškodíme sousedský vztah, což kvalitě bydlení rozhodně nepřispěje. Svým klientům tedy vždy doporučuji si se sousedem sednout a pokusit se společně domluvit. Pokud to však není možné, je to vždy těžké.

Co se práva týká, tak opravdu v letošním roce došlo k významné změně. A to novelou stavebního zákona, která od 1. ledna 2018 zjednodušuje proces výstavby oplocení. Nově pro stavbu plotu není potřeba územní rozhodnutí, což mimo jiné znamená, že není potřeba souhlas sousedů.

Toto platí pro všechny ploty vyjma dvou případů. Uvedené neplatí, pokud plánujeme plot vyšší dvou metrů, nebo pokud plot sousedí s veřejným prostranstvím/pozemkem (např. chodník).

V obou těchto případech je nutné postupovat stejně, jak tomu bylo do 31. prosince 2017. Tedy oficiálně zažádat stavební úřad o územní rozhodnutí a mimo jiné k žádosti dodat souhlas sousedů a závazná stanoviska dotčených orgánů. Ze zkušeností doporučuji konzultaci se stavebním úřadem a pokusit se o smírné řešení se sousedem.