Trable s dřevníkem. Z nenápadné kůlny je dost velká nepříjemnost

Chátrající sousední dům koupili v roce 2004 noví majitelé. Dům zrekonstruovali a již během oprav byli upozorněni, že dřevník, který je přistavěn ke stodole, nemá základy a není zapsán v katastru nemovitostí, stojí částečně i na našem pozemku. Když tehdejší sousedé dřevník stavěli, řekli nám, že jde pouze o provizorní stavbu. Noví majitelé přesto dřevník propojili se stodolou.

Vztahy s novými sousedy se vyhrotily v době, kdy se rozvedli a dům připadl paní majitelce. Ta se odstěhovala, do domu nejezdila a vše spolu s dřevníkem postupně chátralo.

V okamžiku, kdy dřevník byl za hranicí své životnosti, jsme na stavebním úřadu podali žádost o odstranění stavby. Úředníci žádosti nevyhověli a majitelce nařídili opravu.

Ta nám obratem zaslala žádost o vstup na pozemek k provedení opravy, kde popisovala, jak bude oprava dřevníku postupovat. Nejdříve se rozebere kamenná rovnanina ze severní strany, na které dřevník stojí, pak proběhne opětovná výstavba a výměna opláštění.

Ale místo kamenné rovnaniny sousedé postavili kamennou zeď o 40 centimetrů vyšší než kamenná rovnanina a dřevník dodatečně založili. Sousedy jsme opakovaně upozornili slovně i písemně, že s takovou opravou nesouhlasíme a že v žádosti byla popisována jiná oprava.

Dřevník stojí nadále z části na našem pozemku, zabírá přibližně 2 metry čtvereční, z části na obecním pozemku (8 až 10 metrů čtverečních) a na hranici našeho dalšího pozemku, kde není splněna odstupová vzdálenost 2 metry od hranice pozemku.

Sousedka nyní zažádala obec o prodej pozemku pod dřevníkem a zastupitelstvo s prodejem souhlasilo.

Na dřevníku, nyní již trvalé stavbě, nám vadí, že stojí na našem pozemku a v případě dalších oprav budeme mít povinnost znepřátelenou sousedku kdykoliv pustit na náš pozemek. Jak máme přimět sousedku k odstranění dřevníku?

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Andrea Polanská, realitní makléřka REMAX 4 YOU

Záležitost, jak ji popisujete, není pouhou snahou o dohodu, nebo nalezení vzájemné názorové shody mezi sousedy. Moderace a pokus o smírčí jednání je v daném případě již zbytečná.

Nezbývá, než se obrátit na úřady a situaci řešit jejich prostřednictvím. Co je však v tomto konkrétním případě zvláštní, že stavební úřad, který se případem zabýval, ve věci odstranění nakonec nerozhodl.

Přitom hlavní roli by měl mít právě on. Neboť stavební úřad má pravomoc vydat rozhodnutí o odstranění stavby. V každém případě doporučuji důkladně se připravit na další vývoj. Jde především o to shromáždit a chronologicky seřadit veškerou dokumentaci.

U doporučených dopisů je důležité ukládat vše včetně poštovních dokladů o doručení/převzetí zásilek, případně kopie dalších dokladů, zejména všech úředních dopisů/rozhodnutí, nebo například i zaslaných e-mailů, které se podstatou případu týkaly. Je vhodné se zamyslet také nad tím, zda je možné počítat s účastí a podporou svědků jednání se sousedy.

Ověřte, zda jste nepromeškali lhůty pro opravné prostředky vůči správním úkonům stavebního úřadu. A pokud jste některá jeho rozhodnutí napadli, nebo ještě můžete napadnout opravným prostředkem, ve lhůtě tak učiňte.

Ráda bych poznamenala, že nedobré sousedské vztahy a nevyjasněné pozemkové záležitosti nebo zásahy druhé strany do majetkového práva způsobují významný pokles hodnoty nemovitostí, které jsou takto zatíženy.

Současně se snižuje zájem případných zájemců o koupi nemovitosti. S plnou odpovědností doporučuji řešit celou záležitost právní cestou, protože, jak je z popisu záležitosti zřejmé, dohoda mimo paragrafy asi není možná.

Jiří Kuďousek, advokát AK Kuďousek

Aby bylo věc možné opravdu důkladně posoudit, bylo by nutné znát veškeré skutečnosti týkající se předmětné stavby dřevníku včetně toho, kdy daná stavba vznikla, zda přesah na cizí pozemky byl záměrný a se souhlasem vlastníků těchto pozemků v době vzniku, zda stavba vznikla v souladu se stavebním zákonem, atd.

Pisatelka uvádí, že již jednou podnět k zahájení řízení o odstranění stavby na stavebním úřadě podávala, ale stavební úřad o odstranění nerozhodl. Nevím, jak stavební úřad své rozhodnutí odůvodnil, ale pokud nyní v rámci opravy došlo ke změně stavby, je opět možné podat podnět stavebnímu úřadu a tuto skutečnost namítat.

Stavební úřad nařídí odstranění stavby kromě jiného v případě, kdy jde o stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo opatření vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním.

Kromě ochrany proti stavbě postavené v rozporu se stavebními předpisy (tzv. černá stavba) existuje samozřejmě i ochrana proti stavbě neoprávněné, což je právě stavba postavená na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka daného pozemku. Vlastník pozemku má v takovém případě právo se soudně domáhat žalobou, aby ten, kdo stavbu zřídil, ji na vlastní náklady odstranil.

Do doby, než se pisatelce případně podaří dosáhnout odstranění sousedovi stavby, obecně platí (dle ust. § 1021 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), že vlastník je povinen umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo staveb a k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused je však povinen nahradit vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.