Nejvtipnější sousedské vzkazy. Jaký druh lidí je s chutí vyvěšuje?

Až ze Svitav k nám doputovala fotografie vchodových dveří oblepených různými vzkazy a nařízeními, nad nimiž ční cedule správcovské firmy Mouřenín se sdělením: „Přísný zákaz vylepování jakýchkoliv zákazů na tyto dveře!!! Porušení tohoto příkazu bude bráno jako hrubé porušení čistoty a krásy těchto dveří.“ Nařizovací cedule jsou v domech nejčastější a soused, který je vylepuje, má výchovné sklony. Tudíž je jasné, jak ho můžeme nazývat.

Vychovatel

Miluje pořádek a pravidla. Píše vzkazy typu: „Dveře výtahu zavírejte tiše s ohledem na vaše sousedy.“ Nebo: „Povinně se podívejte do schránky! Někdo tam má h...o, copak to necítíte?“ Apeluje: „Zhasínej světla.“ Pod což mu někdo lakonicky připíše: „Netřeba, už týden nesvítí.“

Nejošoupanější klávesou na jeho počítači je vykřičník. V jednom paneláku na brněnském sídlišti Bystrc visí vzkaz: „Zavírejte dveře!!!!!! Kdo neumí číst, tak nemusí.“

Vychovatel není prozíravý psycholog ani stratég. Když na kontejner nalepí výzvu „Nestrkej ho..a svého čokla do držáků naší popelnice!“, je následující ráno rozčarovaný, když v madlu najde zastrkaná psí lejna z celé ulice.

Zamykač

Je posedlý vchody a východy a nejčastěji bydlí v přízemí. Slyší-li bouchnutí vchodových dveří, ztlumí zvuk u televize a hlídá, zda z chodby uslyší vyžadované otočení klíče v domovním zámku. Pokud ne, bere do ruky fix a píše ceduli: „Opětovně žádám o zamykání dveří, jelikož pořád nejsou zamčené a někteří z vás je ani nezavírají! ZAMYKEJTE!“

Časem přitvrzuje: „Zamykejte 2x!!! Jednou nestačí!!!“ V amoku se zamykači rozepisují: „Vážení nájemníci, zavírejte za sebou všechny dveře od domu včetně páky na velkých vchodových dveřích. Pokud chcete být vykradeni, zanechte své klíče od bytu i se jmenovkou před bytem a laskavě neohrožujte svojí leností a blbostí ostatní obyvatele tohoto domu.“

Vždy žádá, zřídkakdy děkuje. „Žádáme obyvatele, aby nevyhazovali zbytky jídla a odpadky z oken, jinak budeme čelit potkanům.“ „Žádáme pána (paní), co obtěžuje svými nákresy na nástěnku, aby si své rádoby myšlenky ventiloval jinde! PS: Zvažte návštěvu psychiatra.“

Žadatel bývá jen zřídkakdy uspokojen, jako jistý pán, jenž ve svém domě napsal: „Žádám majitele hodin s kukačkou, pokud ji musí poslouchat celý den už 25 let, aby ji na noc umlčel. Neděkuji. Nemám zač.“ A podpis.

Brzy pod jeho žádostí přistála reakce: „Pane, jelikož jste hroznej kretén a mně dělá velkou radost Vám znepříjemňovat život, na Vaši žádost o utišení kukaček budu reagovat koupí dalších kukaček, které budou ještě hlasitější!!! PS: Vyliž si... Tvůj milovaný soused.“

Prosebník

Zdvořilejší odrůda žadatele. „Znovu prosím sousedy o dodržování nočního klidu! Ne každý sdílí nadšení pro film Titanic, zvláště jeho ústřední song přehrávaný stále dokola po 22. hod. večerní. Úplně mi stačí, že mi nad hlavou dupe celá savana.“

Autoři internetového projektu CedulArt, sbírající nevšední nápisy, zachytili v kuchyňce vysokoškolských kolejí i toto sdělení: „Prosíme, abyste si po sobě uklízeli nádobí. Není tu vaše matka.“

Na facebookové stránce Odpozorováno v Česku před časem vzbudil ohlas domovní vzkaz: „Prosím souseda, který má každou noc 23:30–0:30 zapnutou pračku, aby dodržoval domovní řád a noční klid (nemůžu spát). Děkuji.“ Byla u něj totiž odpověď: „Sousedko, omlouvám se za nepohodlí, není to pračka, jen mi hučívá tou dobou v kládě. A vůbec, stavte se někdy na kafíčko!“

Vypravěč

Každý marketér z reklamky vám potvrdí, že informaci vtlučete lidem do podvědomí nejlépe s příběhem. Stejně postupují i vyprávěcí typy autorů. „Vážení sousedé, pejskaři, je krásné ráno/večer, jdete do práce/domů a najednou, zničehonic našlápnete, ani svatý by nezůstal v klidu, zvlášť, když se to opakuje, nebo když si malé dítě přinese hromádku domů jako hračku. Buďte, prosím, ohleduplní, a po svých mazlíčcích uklízejte. Jednoho dne si s tím můžete hrát na botě i vy.“

Poučenější vypravěči vědí, že ještě výrazněji působí na příjemcovu mysl obrazová informace, a tak k textovým sdělením lepí navíc fotky nepořádku a domovních škod: „NEZAMYKÁŠ večer, tak se podívej, jak se u nás zabydlujou vandráci na zimu. Krabičáky, chlast, vajgly na novinách. Už jenom vyhořet. Pokud vyhoří elektro stoupačky, jsme půl roku bez proudu. Večer zamykej!“

Zoufalý tazatel

Pořád se bezradně něčeho dovolává s otazníkem: „Kdo neustále v nižších patrech vaří a obtěžuje ostatní nájemníky ve vyšších patrech? Smrady z vaření znemožňují bydlení, nedá se větrat. Musíte vařit každý celý den?“ Nebo: „V našem domě přebývá člověk, který se hodí spíš do jeskyně. Kdo to je?“

Ale komunikace to zpravidla bývá jednostranná, bez odpovědi. A tak když v adventním čase postupně mizí z vyzdobené nástěnky čokoládové figurky, zoufalý tazatel vylepí vzkaz: „Chutnají ti ty zvonečky, co tady, ty zloději, kradeš? Poser se po nich!“

Vyšetřovatel

Viděl všechny díly Vražd v Midsomeru i Komisaře Rexe, a tak si troufne na objasňování kriminality v rámci domu. „Který hovado podrápalo novou podlahu ve výtahu?“ táže se na nástěnce. Načež mu kdosi odpoví: „Já.“ A případ je odložen.

„Sousedé, objevila se tu prasata! Pojďme vysledovat, z kterého chlívku nám sem ten svinčík nosí!“ snaží se vyšetřovatel vychytrale vtáhnout do objasnění ostatní partaje. Marně.

Sex a nejzábavnější stížnosti Co dělat se sousedy, jejichž hlasitý sexuální život obtěžuje celý dům? Každý nemůže instalovat protihlukové stěny a nosit špunty v uších. Policii nikdo volat nechce, přece se neděje nic nepatřičného. Stěžovatel by nakonec vypadal jako nepřející škarohlíd. Řešením je dopis adresovaný vášnivé dvojici.

Nejsměšnější vyšetřovatel se před lety vyskytl na kolejích plzeňské Západočeské univerzity:

„!!! Krádež !!! Dne 7. 10. 02 bylo na koleji Baarova 36 odcizeno jídlo ze společné lednice ve 2. patře - pravá strana, v době 10:00 až 12:00. Jedná se o tyto potraviny: 1 kg uzenáče, 1 červená paprika, 1 rajče, 20 dg salámu paprikáše a 10 dg poličanu.

Byť škoda nepřesáhla 5 000 Kč a nejedná se o trestný čin, ale o přestupek, vše již bylo ohlášeno na Policii ČR a díky mým známým byla okamžitě provedena expertiza. Jelikož pachatel nechal na místě činu tašku, ve které byly potraviny zabaleny, zanechal tím na místě činu i své otisky. Jelikož se jednalo o tašku zcela novou, nebylo složité pachatelovy otisky najít. Pokud se potraviny neobjeví do 9. 10. 02 zpět v lednici nebo pokud nebude předán příslušný obnos (cca 140 Kč) na níže uvedený pokoj, např. v obálce, budou celé koleji Baarova 36 sejmuty otisky a pachatel bude vypátrán. Pachateli mohu slíbit, že pokud vše vrátí, Policie ČR zanechá pátrání, pokud ne, osobně se postarám o to, aby byl ne jenom okamžitě vyloučen z univerzity, ale i o další postih.“

Šerif

Je tvrdší než vyšetřovatel, jelikož se nezdržuje dotazy. Pouští hrůzu a dělá ramena. „Ještě jednou nějakej MAGOR vycvakne zámek, nechám na účet domu vyměnit bezpečnostní zámek s koupí a budete tu jako ve vězení!!!“ Aby vytvořil větší tlak, podepisuje se často lživě v množném čísle jako „vaši sousedé“.



„Jestli se ještě jednou bude opakovat taková noc, řešení už bude jiné než formou vzkazu. Nasraní a nevyspalí sousedé.“

Pro umocnění dojmu se šerif zaštiťuje oficiálními institucemi: „Neandrtálče, který si svoje ego dokazuješ škrábanicemi na plochy výtahu, uvědom si, že pořád štěstí mít nebudeš a já ti dám výtah zaplatit. Nemysli si, že štěstí padlo na vola a my tě nedostanem, každý vůl má svého řezníka. Správa domu.“

Čím je domovní šerif ostřejší, tím větší písmena ve vzkazech používá. „ZAPARKUJEŠ, VYPUSTÍM TI KOLA!“ Nebo: „ROZBIJ JEŠTĚ JEDNO OKNO A SEŠ MRTVEJ DEBILE!“

Někdy šerifové sázejí na šíření strachu z tajemna: „Bídáku, co tu okolo pohazuješ vajgly od cigaret !!! Tuším, kdo jsi a až tě chytnu, budeš pykat. Tajemný M.“

Krutopřísný šerif žije v pražské ulici Karolíny Světlé, kde na vrata vyvěsil papír se vzkazem psaným rudým fixem: „Navyšuji nabídku. Tomu dobytku, jehož pes tu pravidelně s..e před vraty, nejenže mu bude ho..o omatláno přes ksicht, ale i narváno do držky.“

Vůbec nejpřísnější je majitel garáže na pražské Skalce, který všechny varuje: „Každýmu, koho tu uvidím, uříznu nohy!“

Dobrý rádce

Kultivovaným projevem rád na nástěnce poradí, jelikož mu jde o obecné blaho. „Rada pro pár pravidelně souložící ve společných prostorách. Tak jako bezdomovci na hlavní nádraží, tak se mladí milenci stěhují v zimě do sklepů panelových domů. Zjevně z nedostatku zkušeností pak dělají bordel. Proto jednu praktickou radu: použitý prezervativ se nejlépe zlikviduje zabalením do papírového ubrousku a poté vyhozením do koše. Děkujeme vám za respektování této rady a přejeme mnoho šťastných orgasmů v našem sklepě.“

Iniciátor

Postrach všech introvertních partají. „Milí sousedé, netrápí vás občas, že zde žijeme vedle sebe, a ani trochu se neznáme? Co takhle jednou za čas uspořádat SOUSEDSKÉ VEČEŘE? První může být u nás, a potom se můžeme dohodnout, že by se to třeba střídalo. Co vy na to? Pokud máte zájem, sdělte mi to zde, a potom třeba můžeme naplánovat nějaký termín,“ píše se ve vzkazu s přivázanou propisovačkou. Nikdo se nezapojuje, po čase jen kdosi skepticky připíše: „A pak vás vykradou!“

Když nevyjde sousedské Prostřeno, iniciátora to nezlomí: „Dnes je mezinárodní den sousedů! Takže drazí spolubydlící z tohoto vchodu, přeji vám krásný den a úspěšný vstup do nového týdne! Váš soused :-)“

Na zabití je vychovávající iniciátor. „Vážení spolubydlící. Uvědomte si, že naproti v hotelu bydlí cizinci, kteří hodnotí naši kulturu též podle našeho chování. Udržujte pořádek u odpadových nádob. Plastikové pytle zavazujte a odkládejte jen do nádob. PET lahve, sešlápnuté, odkládejte do označených kontejnerů. Ukažme cizincům kultivovanost našeho národa.“

Iniciátor se rád ujme i napsání vzkazu při řešení výměny zvonků: „Kdo z nájemníků má vadný domácí telefon, ať se napíše do seznamu.“ Poněkud smutně vyzní, když ve výčtu jmen písmem staršího člověka přibude sdělení: „Nevím. Nikdo na mě nezvoní.“

Dopravák

Vyskytuje se zpravidla na přeplněných sídlištích, kde se bojuje o každý milimetr parkovací plochy. Dopravák komunikuje prostřednictvím strohých, útočných vzkazů zastrčených za stěrač: „Tady neparkuj zm..e, mám kameru!“ Nebo: „Pokud šu..š stejně, jako parkuješ, tak se nediv, že tě stará podvádí!“ Pořád je to ale přijatelnější forma, než kdyby vám vzkaz napsal na přední sklo lihovým fixem.

Básník

Trpí obsedantním pocitem, že sousedský vzkaz se musí rýmovat. „Zavírati nebudeš-li v patře dveře, spáti budeš v moči zvěře!“ Nebo: „Nemočte nám na vrata, vy čuňata!“ Najdou se i umělecké kusy, v nichž se zvláštně mísí primitivismus a genialita: „Až vás načapu s tím psem co nám kadí mezi dveře tak vám naleju ho..a na hlavu.“

Humorista

Doma mu odmala vtloukali do hlavy, že se nemusí snažit být vtipný za každou cenu, ale nemůže si pomoct a žertuje i v domě, kde bydlí. „Jsme rádi, že se Vám naše květiny líbily, ale i tak je to KRÁDEŽ.“

Žertuje, i když má horší náladu: „Ten z vás, kdo si za výtahem udělal soukromou kolárnu, nechť laskavě vrátí klíč na původní místo a kolo si strčí do sklepa, kde mu ho někdo ukradne jako nám ostatním.“

A humor si neodpustí ani v beznadějné situaci: „Nevadí, že nezamykáte. Vše už je ukradené.“

Do záhonu před vchodem přibije tyč a na ni papír s prosbou: „Pejsku - nečůrej nám na kytičky!!! Pálí je to a nerostou. Haf, haf - děkujeme.“



Na sousedovy dveře nalepí nad ránem vzkaz: „Doufám, že se vaší přítelkyni toho ďábla podařilo minulou noc úspěšně vyhnat. Před dalším exorcismem ale prosím naolejujte nohy od postele, vržou fakt příšerně.“

Nové nájemníky informuje na nástěnce: „Odvoz domovního odpadu (tzv. popelnice) každé úterý a pátek.“

Umí se šikovně vyhnout osočení z rasismu: „Zavírejte dveře, po budově se pohybují Romové (aby se v průvanu nenachladili!)“

Na dveřích v areálu VŠCHT se objevil tento libozvučný vzkaz: „Laskavě prosíme, zavírejte laskavě laskavé dveře. Děkují laskavě všichni z nelaskavého přízemí.“

Nástěnkář

V mládí byl nástěnkářem ve třídě i v Pionýru i v SSM a nakonec i jako domovní důvěrník. Dává si na vzkazech záležet, zejména na grafické úpravě. Při ručně psaných vzkazech používá paletu barevných fixů, zásadní pasáže podtrhává a hotovou ceduli orámuje vlnovkou.

Píše-li vzkaz na počítači, rád mění a zvětšuje a zmenšuje písmo a nakonec sdělení ozdobí ilustrací z galerie ClipArt. K varování o položení nástrahy na přemnožené hlodavce ve sklepech přidá obrázek zkřížených hnátů a myši, k výzvě ke zklidnění hlučné sousední partaje obrázek slona. Často trpí nutkáním završit sdělení morálním poselstvím, apelem nebo provoláním.

„Kdo jste ukradl to prkno u našeho nového záhonu vedle popelnic, tak jste kretén! Měly jsme to k tomu záhonu, vše jsme si zaplatily ze svého včetně těch tůjek a mulčovací kůry! Ať vám to pěkně hoří na chaloupce!“

„U kontejnerů je stále bordel! Kdo tam dáváte ty tašky na zem? Používej mozek!“

Lingvista

Je úplně jedno, co se snaží sdělit. Obsah jeho vzkazu totiž vždy zastíní forma. Vzkaz „ZAMIKAT DVEŘE !!!“ pobaví, ale respekt nevzbudí. A jen smích vyvolává chodbová výzva, kterou v jednom ze svých domů vylepila správcovská firma z pražské Libně: „Nařízení. Povyne zámikat celí den. Koho prístychneme že nezámiká okamžitě vypovyme smlouvu. Majitel domů VA-TRA sro.“

Omlouvač

Omlouvá-li se za občasný hluk související s drobnými stavebními úpravami v bytě v době od 1. září do 1. října, můžete se těšit, že v baráku bude nepřetržitý bordel až do Vánoc.

Ale najdou se i výjimky jako tento teplický ručně psaný vzkaz vedený vlídnou osmdesátiletou rukou: „Děkuji všem, kteří mi pomáhají tím, že mi pouštějí domů Karlíka, ev. ho pošlou výtahem do 5. patra. Moc děkuji. Králíčková. Dobře reaguje na slova: čekej, zůstaň ap.“

Bohužel bez udané lokality nám přišel i tento starší vzkaz: „Omlouvám se nájemníkům za nedostatek pozornosti, kterou jsem věnoval rozpisu úklidu, a za případné obtíže způsobené jim mým pochybením. (Pokus o vysvětlení: datum úklidu jsem si zavčasu naprosto nedal do spojitosti s dobou trvání MS 2010 ve fotbale a od 11.6. jsem zcela neodpustitelně a více, než bylo vhodné, těžiště své pozornosti upnul ku sledování soutěže. Mezi TV přenosy jednotlivých zápasů jsem si reprízoval ty již odehrané a v tomto vypjatém období jsem nástěnku s rozpisem úklidu míjel jen v rychlosti a bez patřičné a náležité vnímavosti. Začež se ještě jednou omlouvám. Opožděný úklid jsem vykonal 15.7.“

Důvtipně se uměl omluvit i starší pán z Plzně: „Všem našim sousedům. Omlouvám se všem, které jsem v nepřítomnosti svého páníčka rušil štěkáním i v noční době - sice bylo o mně postaráno, ale jsem už starý a těžko si zvykám na změny. Když teď, kdy je páníček už z nemocnice doma, občas štěkám, znamená to, že páníček odmítá umřít hlady a musí si jít nakoupit, případně dojít na kontrolu po těžké nemoci k lékaři - jsem tedy doma sám, jsem hluchý jako pařez a je tedy zbytečné chodit k našim dveřím, klepat a zvonit - neslyším to a i kdybych slyšel, nemůžu otevřít, nedosáhnu na kliku, což průměrně inteligentní člověk pochopí. Malý a stařičký pes Daník. K omluvě se připojuje i můj páníček.“

Cvoci

Na vzkazy cvoků lze nahlížet dvojmo. Pokud se vás to netýká, je to k zasmání. Pokud se vás to týká, je to na evakuaci.

„Prosím všechny nájemníky, kteří používají wi-fi, aby si ji aspoň v nočních hodinách vypínali, a zbytečně tak nevystavovali ostatní sousedy škodlivému záření. Chráníte tak i své zdraví a zdraví vašich dětí,“ zní výzva, k níž kdosi připsal: „Tak vyhoď mikrovlnku!“ A další doplnil: „Prý pomáhá omotat si hlavu alobalem, aby záření neproniklo do mozku.“

Neřešitelný je i tento případ: „Vážený pane, přestaňte obtěžovat své okolí nadměrným hlukem, vaše třískání záchodovým prkýnkem přesáhlo únosnou mez. Sousedé.“

Nechtění humoristé

Nechtěným humoristou se může stát soused, který nepozná marihuanu: „Kdo rozsypal po sklepě mokré seno, žádáme aby sklep ihned uklidil, seno si odnesl (upozorňujeme, že sklep není sušárna) a uklidil i výtah, který je tímto senem zašpiněný a zapáchá.“

Pobaví i stylistická neobratnost: „!!! VAROVÁNÍ !!! Z důvodu vlastní bezpečnosti si nenechávejte nic přede dveřmi. V domě se rozšířila KRÁDEŽ!!!“

Ušetřen nezůstal ani vzkaz na ubytovně: „Z bezpečnostních důvodů je kouření a stěhování nábytku na pokoji přísně zakázáno.“ Bylo k němu připsáno: „Nábytek bych nikdy nekouřil.“

Nepochopitelné vzkazy

Mimo všechny kategorie se řadí výzvy, jimž porozumí jako tajnému kódu pouze spoluvlastníci a nájemníci dotčené nemovitosti. Jako u vzkazu z pražského Jižního Města: „Vážení spolunájemníci. Nesplachujte prosím zbytky potravin do záchodu, protože v odpadních rourách se v poslední době začali množit mloci, kteří se těmito zbytky živějí. A v noci potom z odpadu vylézají a plazí se po bytech. Jestli také máte tento problém, doporučuji nainstalovat do kolena záchodu síťku. Děkuji.“



Adresu následujícího vzkazu se nám vypátrat nepodařilo: „V pondělí 2.2. v 8 hodin přijede firma zlikvidovat mrtvé kočky do sklepa. Zkontrolujte si sklep a buď vyndejte kočky před sklep, nebo sklepní kóji zpřístupněte (dohodněte se s p. Frankovou).“

Nezúčastněně krčíme rameny. A dodáváme: než tohle, to raději mít v domě dva zamykače, iniciátora a nesmlouvavého šerifa zároveň.