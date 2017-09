S bratrem mám kvůli bydlení věčné spory. Bojím se, že to nikdy neskončí

Rodiče sousedí se švagrem mé matky, který jim začal nadávat, vyhrožovat a je vulgární i na příbuzné a návštěvy. Poslední rok k tomu přidal týrání hlukem. Do okna dal reprobedny, na ty připojil nesnesitelně rozladěné rádio a od rána do večera jej nechá zapnuté, píše Klára do seriálu Sousedské války.