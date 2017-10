Opilá sousedka s šesti dětmi v garsonce je hlučná. Majiteli to nevadí

Sousedka se s přítelem hádá ve dne v noci, mají u sebe čtyři až šest dětí ve věku od deseti do dvaceti let, záleží, kolik se jich sejde. Jejich hádky pravidelně probouzí naše dítě.

Sousedská domluva nepomáhá, policie s tím nic nedělá a majitel bytu je nemá v plánu vystěhovat. Podali jsme na něj oznámení a to ho rozzuřilo. Řekl nám že když jsme na něj podali oznámení, tak on problémové sousedy v pronájmu nechá dál. Co se s tím dá dělat?

Na dotaz čtenáře odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Lenka Ptáčková Resová, advokátka

Bezohledný soused, který vám znepříjemňuje život hlasitou hudbou či hlasitým partnerským hádáním, tedy hlukem, zpravidla narušuje občanské soužití podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d), případně se může jednat o vzbuzení veřejného pohoršení podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e), zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

V případě, že sousedé hlučí v noci, je možné jednání posoudit jako rušení nočního klidu. Podle zákona se noční dobou pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou.

Opilecké výbuchy smíchu Před čtyřmi lety jsme si koupili dům za Prahou a těšili se na venkovský klid. Vše však zničil penzion. S provozovatelem válčíme kvůli hluku z venkovní zahrádky, která je otevřena do rána, píše Zdeňka v příspěvku do seriálu Sousedské války.

Ruší-li soused noční klid a opakovaně nedbá na vaše výzvy ke ztišení, můžete zavolat policii, která má povinnost vyjet a oznámení prošetřit. V případě, že se potvrdí protiprávní jednání a je znám pachatel, strážníci nebo policisté celou věc na místě řeší většinou domluvou. Pokud je neúčinná, může strážník rušící osobě uložit blokovou pokutu.

Mimo dobu nočního klidu bude řešením, zdlouhavým a finančně náročným, žaloba podaná soudu podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku. Soud v tomto případě bude zkoumat, zda hluk v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezuje obvyklé užívání.

V této souvislosti upozorňuji na ustanovení § 2272 odst. 3) občanského zákoníku, podle kterého má pronajímatel právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Tomáš Frýdek, majitel RE/MAX Delta

Soužití v bytovém domě je jedním z nejčastějších problémů, které řešíme i v naší realitní kanceláři. Jak jsem se již mnohokrát vyjádřil nejlepší a nejúčinnější metodou je dohoda zúčastněných stran. Bohužel ve chvíli, kdy se podávají trestní oznámení, bývá na dohodu již trochu pozdě.

Pronajímatel bytu je samozřejmě vázán nájemními smlouvami, které má uzavřeny se současnými nájemníky. Příčinu, proč je majitel ochoten strpět takové nájemníky je nutné hledat buď v nezájmu majitele bytu o svou nemovitost, nebo v ekonomických důvodech.

Pošlete příběh Svůj boj se sousedy nám pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz pod názvem Sousedské války. Zajímavé texty zveřejníme a přineseme i jejich řešení.

Nevidím důvod, proč by rozumně smýšlející majitel, pronajímal nemovitost takto problémovým nájemníkům, a navíc v počtu neodpovídající velikosti pronajímaného bytu.

Nehledě na to, že podle občanského zákoníku má pronajímatel právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu. Pokud by tomu tak nebylo, má nárok domáhat se nápravy takového stavu.

Pokuste se s majitelem znovu navázat kontakt a pokuste se o opětovné navázání ztracené důvěry. Pronajímatel je oprávněn v případě opakovaného a podstatného obtěžování ostatních nájemníku domu a porušování domovního řádu dát stávajícímu nájemci výpověď. Dále můžete také využít mediátorských služeb, které se v poslední době stále častěji objevují.

Na případy, jaký popisujete, občanský zákoník pamatuje. Jde o narušování soužití, případně nočního klidu, ale prokazování této skutečnosti je vždy komplikované. V případě nutnosti je možné obrátit se na obecní nebo městskou policii, například při rušení nočního klidu, a v jejichž pravomoci je situaci řešit, případně i udělit pořádkovou pokutu.

Právní řešení sporu však může být příliš nákladné, jak finančně, tak časově a s nejistým výsledkem. V případě, že majitel je k řešení současné situace netečný, doporučuji zvolit písemné oznámení o tom, co považujete za závadné jednání (to z důvodů prokázání ochoty řešit daný spor smírnou cestou).

Pokud však na tyto výzvy nereaguje, poslední možností je obrátit se na soud, který může na návrh odpovědné osoby za správu domu podat žalobu na nařízení prodeje jednotky tohoto vlastníka. To je však až jako poslední možnost řešení sporu.