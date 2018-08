Sousedovi vadí můj živý plot. Sprostě mi nadává a vyhrožuje právníkem

Časem mu začala vadit má kočka, která se pohybuje po zahradě a pes za plotem pochopitelně vyvádí. Na jeho vulgarity nereaguji a dělám, že je neslyším.

Nedávno jsem se rozhodla, že si u společného plotu vysadím živý plot. Několik keřů jsem zasadila a okamžitě jsem měla ve schránce výhrůžný dopis od sousedova právníka.

Nebude to jednoduché, ale živý plot si skutečně potřebuji vysadit. Navíc nechápu, proč bych ho na svém pozemku nemohla mít. Se sousedem se bavit nechci, je velmi sprostý a neurvalý, navíc mě začala slovně napadat i jeho přítelkyně. Jak mám celou situaci řešit?

Na dotaz čtenářky odpověděli dva odborníci, kteří se touto problematikou zabývají:

Jakub Hrbáč, realitní makléř RE/MAX Plus

Říká se, že sousedy a rodinu si nevyberete, přátelé ano. Pokud je již od začátku patrné, že se sousedem není rozumná řeč, bude celá situace o to komplikovanější. Nejlepším řešením je vždy předcházet sporům a konfliktním situacím. Jenže někdy je to složité.

Nudisty chránil živý plot Po prořezání nás žalují o 70 tisíc Před lety si sousedé vysázeli řadu Cypřišovců Leylandových . Pořídili si bazén a nechtěli být ve svých nudistických zálibách rušeni. Dnes několikametrové keře mají příliš dlouhé větve, které jsme ostříhali. Obratem přišla obsílka s vyčíslenou škodou 70 tisíc korun, píše Kamila do seriálu Sousedské války.

V případě, že si na svém pozemku chceme vysadit živý plot, měli bychom dodržovat minimální vzdálenost 1,5 m. Pokud plánujete porost větší než 3 m, vzdálenost od plotu bude rovněž 3 m. Nicméně zákon pamatuje i na to, že ve vhodné době může soused šetrným způsobem ošetřit tu část keře, která přesahuje na jeho pozemek.

Pokud se ovšem situace dostala do fáze, kdy druhá strana požádala o pomoc právníka, rovněž bych se na něj obrátil, abychom předešli zbytečným emocím.

JUDr. Filip Mochnáč, advokát

Dobré sousedské vztahy jsou velmi důležitým atributem spokojeného bydlení. V každém případě je tedy prvním doporučením pokusit se se sousedem domluvit na řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Pokud domluva možná není, je třeba pamatovat na příslušná ustanovení občanského zákoníku. Danou situaci upravují především ustanovení § 1016 a 1017 občanského zákoníku.

Pošlete příběh Svůj boj se sousedy nám pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz pod názvem Sousedské války. Zajímavé texty zveřejníme a přineseme i jejich řešení.

Podle těchto ustanovení mj. platí, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

Dále pak platí, že neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.

Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení. Z toho plyne, že je dobré mj. předem zvážit, z jakých konkrétních rostlin bude zamýšlený živý plot tvořen, a to s přihlédnutím k výše uvedeným omezením.

Obrací-li se na vás soused prostřednictvím svého právního zástupce, je namístě zvážit, zda se ve věci jednání se sousedem rovněž neobrátit na advokáta již z toho prostého důvodu, že další taková případná jednání by měla být vedena věcně, bez emocí, ve snaze dosáhnout smírného řešení věci bez nutnosti podávat či naopak čelit případným soudním žalobám.