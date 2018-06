Od souseda se line zápach Bytovému družstvu je to jedno. Jak se dá řešit nesnesitelný zápach, který se již několik let line z bytu od staršího souseda a znepříjemňuje všem život? Bytové družstvo situaci neřeší. Co máme dělat? ptá se čtenářka v příspěvku do seriálu Sousedské války.