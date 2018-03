Původní knihovna se tísnila v malém kabinetě, a tak byla potřeba změna. Architektka Barbora Weinzettlová z Atelieru 111 Architekti vymyslela zajímavý koncept dvoupatrové knihovny o 16 modulech, kdy přístup do druhého podlaží řeší hned dvě schodiště.

Knihovna obsahující deset tisíc svazků vznikla z bývalé sborovny a přilehlé učebny.

„Celá knihovna se tak stala přístupná a průchozí nejen pro knihovníka, ale i pro studenty,“ upozorňuje autorka, která svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku.

Tu organizuje Institut bytového designu pro české a slovenské architekty a bytové designéry (o výsledcích posledního ročníku soutěže více zde). Uzávěrka ročníku 2017 byla 28. února 2018, vyhlášení vítězů se uskuteční 4. dubna 2018.

Za znalostmi do patra

Zadání pro architektku Barboru Weinzettlovou bylo navrhnout knihovnu ve dvou etapách. V první fázi by se využila poměrně velká sborovna, s přibývajícími prostředky by se pak rozšířila až do sousední učebny.

Vznikl by tak jeden velký a důstojný prostor věnovaný knihám. Hlavní přínos nového řešení? Propojení knih a studentů, kteří by knihovnu nově využívali také jako studovnu a čítárnu, nebo jen jako příjemný pobytový prostor mezi výukou.

„Aby byla etapovitost projektu pro realizaci co nejsnazší, uvažovali jsme o modulární konstrukci. V první etapě by se do stávající sborovny vložily modulové prvky knihovny tak, aby jejich tíha byla přenesena do nosné stěny o patro níže, vznikla by dvoupatrová knihovna o pěti modulech,“ vysvětluje architektka Weinzettlová.

Odstraněním příčky mezi sborovnou a učebnou by se odstartovala etapa druhá, vznikla by velkorysá školní knihovna pro 10 000 svazků.

Jenže nakonec bylo všechno jinak. Díky finanční pomoci bývalých absolventů gymnázia nebyla etapovitá výstavba nakonec nutná, škola se rovnou vrhla na vybudování celého velkorysého konceptu.

Vznikla tak dvoupatrová knihovna o 16 modulech. „Kvůli velkému zatížení jsme však neměli příliš mnoho možností, kam a jak knihovnu umístit. Poloha knihovních regálů byla velmi svázaná s nosnou konstrukcí celé budovy. Využili jsme proto dvou nosných stěn svírajících vstupní schodiště o patro níže a do soklu jsme zabudovali nosník, který roznesl celou tíhu knihovny,“ upozorňuje Barbora Weinzettlová na komplikace při realizaci.

Schody se stávají neformální čítárnou...

Přístup do horního patra knihovny vyřešila pomocí dvou schodišť, které tvoří součást konstrukce, aby se celá knihovna stala přístupnou a průchozí pro knihovníka i pro studenty.

Dostatek světla proniká mezi moduly i díky podlaze z transparentního bezpečnostního skla s vysokou nosností. Nový a důležitý prvek celého prostoru knihovny představuje i mobilní pobytové schodiště, které má ve svých stupních zabudovaný skrytý úložný prostor pro nábytek, stoly a židle.

„Takzvané pobytové schodiště jsme konstrukčně rozdělili na čtyři pohyblivé segmenty. Spolu s pracovními stoly vytváří místo pro studenty, kteří si mohou vybrat, jaký způsob sezení jim právě přijde nejlepší. Schody se stávají neformální čítárnou, umožňují velkou variabilitu dějů,“ dodává autorka projektu.