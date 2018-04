Zážitek z nábytku kazily návštěvníkům milánského veletrhu předpisy EU

Za šest dní prošlo od 17. do 22. dubna branami výstaviště Rho na okraji Milána téměř 435 tisíc návštěvníků ze 188 zemí. Extrémní návštěvnost a nutnost „akreditovat se“ nejen na veletrh, ale i do řady samotných stánků, komplikovala zájemcům o novinky vidět vše, co si naplánovali.

To byl důsledek nových pravidel o ochraně osobních údajů, které mají začít platit od května 2018. Chcete se jít dpodívat do expozice? Nejdříve vyplňte formulář, přidejte tři podpisy... To byl běžný standard.

Dýhy či dřevo v kombinaci s antracitovou či černou barvou využívali italští, ale i němečtí výrobci.

Naštěstí se letos výrobci výrazně shodli, takže vynechat pár stánků nebylo až tak podstatné: v nábytku jasně převažovaly tmavé dýhy (nejčastěji mořený dub), mramorové či keramické desky stolů i skříněk, nejčastěji v dekoru žíhaného mramoru, dále pak tenké profily podnoží, ale i knihoven a skříněk, které připomínaly muzejní vitríny.

Dojem luxusu podtrhovaly také perfektně provedené detaily a zajímavé technické vychytávky, byť na první pohled téměř nepostřehnutelné.

U čalounění převládaly opět odstíny hnědé, béžové a šedé, které občas rozzářily barvy hořčice, petroleje či fialové odstíny. „Výraznější barvy se v designových halách objevovaly spíš výjimečně, jako kdyby je výrobci ponechávali jiným kategoriím nábytku. K několika málo výjimkám patřilo italské Lago, které bylo jako vždy hravé a použitelné i do menších interiérů,“ říká Ing. arch. Hynek Maňák ze studia Maniac interier.

Méně barev, více elegance

Omezení barevné škály šlo i na vrub částečného ústupu plastu a výrazného nástupu dřeva v masivním provedení i v dýze. Dokonce i italský Kartell, jinak spojovaný jen s plastem, se tentokrát prezentoval dřevěnými skořepinami.

A kdo jiný než Philippe Starck si mohl dovolit přijít pro Kartell s křehkými křesílky z palisandru? Jejich nadčasovou eleganci si „vystřihl“ způsobem, který byl dříve možný pouze v plastu.

Velmi výrazný byl důraz na detailní zpracování. „Objevuje se zajímavé otvírání, například u dvířek až do úhlu 180 stupňů, tenké profily, zafrézované hrany. Když k tomu připočtete zemité barvy, matné nebo metalické laky, získáte typickou ukázku současného nábytku,“ popisuje Pavel Šindelář ze společnosti Punto design, která zastupuje řadu italských značek.

Podle něho se letošní veletrh prezentoval také imitací betonových stěrek, kovovými povrchy či poličkami zavěšenými jen ´letmo´, u kterých není hrana kotvena do boků, ale polička je kratší a zavěšená na kovové tyčky, takže vypadá, že levituje.

A co Češi?

Lucie Koldová na stánku TON u svého křesla Chips

Bohužel české barvy na výstavišti Rho hájila (jako již tradičně) pouze značka TON a v expozici belgické značky Umbrosa zase firma Todus, výrobce outdoorového nábytku.

TON přivezl svou „kolínskou“ novinku, a to křeslo Chips Lucie Koldové, která jej navrhla a použila poprvé pro svůj projekt Das Haus na lednovém kolínském veletrhu imm.

„Pracovali jsme na tom, aby produkt nebyl pouze příjemným pro oko, ale aby splňoval nároky na komfort a stabilitu. Konkrétně jde třeba o jiný tvar polštáře, upevnění rámu u nožní konstrukce, řešení čalounění uvnitř sedáku a nový taburet,“ vysvětluje Jan Juza, ředitel marketingu TON.

A drobná „pikanterie“? „Během veletrhu v Kolíně za mnou přišel zákazník z Blízkého východu a koupil kompletně celou expozici Das Haus,“ prozradila iDNES.cz Lucie Koldová, jejíž svítidla se značkou Brokis použila na výstavišti Rho ve svých expozicích opět řada předních světových firem .

Kolekci Leaf pro TON od italského studia E-ggs rozšířila barová židle s opěrkou, která nabízí při sezení větší pohodlí.

Jedním z důvodů, proč měl Chips od bystřického výrobce velký ohlas i v Miláně, je jeho tvar, záměrně předimenzovaný opěrák z perforované textilie, orámovaný ručně ohýbaným dřevem. Ten totiž mnohým připomíná trůn…

Kromě křesla Chips uvedl TON v Miláně i další novinky, stoly Chop a Ink, konferenční stolky Anix, dvoupohovku Dowel, barovou židle Leaf s opěrkou a barovou variantu k židli Ironica.

Letos expozici TON výrazně obohatilo také několik nových stolů. „Navrhl jsem praktický produkt a přitom použil velmi jednoduché a minimalistické tvarosloví. Dřevěný masiv je totiž krásný sám o sobě a chtěl jsem, aby struktura a barevnost byly základem designu,“ popsal inspiraci při tvorbě novinky Chop slovenský designér Michal Riabič.

Stůl z kolekce Duct od značky Todus má téměř nezničitelnou deskou z keramiky nebo z HPL (vysokotlakého laminátu). Konstrukce stolu je nalakována jednou z pěti stylových barev.

Todus představil zase dvě nové řady produktů navržené belgickým studiem Segers, a to Duct a Condor. Při navrhování kolekce Duct se designéři nechali inspirovat dřevěným nábytkem skandinávských designérů, jako byli Finn Juhl, Hans Wegner nebo Poul Kjærholm.

Křesla z této kolekce jsou vyrobena z litého lakovaného hliníku a PVC popruhů, stůl má desku z prakticky nezničitelné desky z keramiky (lze na ní krájet klidně nožem jako na prkénku) nebo z HPL (vysokotlakého laminátu).

Kolekce Condor je charakteristická výrazným grafickým vzhledem,který ale není na úkor komfortu. Křesla jsou vyrobena z lakované nerezové oceli v pěti různých barvách.