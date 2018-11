I rozkládací pohovka by měla mít lamelový rošt a vyměnitelnou matraci

Nabídnout návštěvě ubytování v hotelu či nedalekém penzionu je sice jednoduché, nikoliv však vždy realizovatelné, a to z mnoha důvodů, od finančních až po absenci ubytování v blízkém okolí.

Pokud není k dispozici pokoj pro hosty, lze zvolit pohovku s možností rozkládání. To mají i pohovky s polstrováním z kůže.

Pokud přijede mladý pár či jedinec, bývá situace jednodušší, pro starší příbuzné je vhodnější „klasika“. Na výběr jsou především dvě možnosti: buď pohovky, kde je po vysunutí stejné polstrování jako na sedačce, nebo varianta s roštem a matrací. Tu lze časem také vyměnit.

Příležitostné až trvalé

„Spousta pohovek má takzvaný krátký výsuv, kde pak nocležník spí na polstrování sedačky. Jde o řešení pro příležitostné spaní, spíš na jednu než na tři noci,“ vysvětluje Karolína Ryvolová, specialistka na čalouněný nábytek ze společnosti HomeArt.

Tento typ pohovek (v rohové variantě) se často používá v obývacím pokoji, kde jej lze celkem bez problému rozložit, někdy zde bývá k dispozici i úložný prostor pro lůžkoviny.

Z pohledu Karoliny Ryvolové jsou mnohem vhodnější pohovky, které lze snadno rozložit díky rozkládacímu mechanismu a lamelovému roštu tak, aby se na spaní využila samostatná matrace.

„Používají se matrace s takzvanou studenou pěnou, ale za příplatek si lze dokonce pořídit pružinovou. Při spaní potřebujete mít podepřenou dobře zejména bederní páteř, a to v případě rozkládacích typů nabízí pouze tento typ pohovek,“ tvrdí Karolina Ryvolová.

Tyto pohovky volí často lidé, kteří mají k dispozici menší pokoj pro hosty, nezřídka využívaný i jako pracovna. Pohovka slouží nejen v případě návštěv, ale třeba v době nemoci jednoho z partnerů. Zdravý i nemocný tak mají potřebný klid.

Možnost výměny matrace je velmi důležitá. „Za noc jeden člověk vypotí 0,2 až 0,75 litru potu,“ varuje Ing. Helena Prokopová, hlavní cechmistryně Cechu čalouníků a soudní znalkyně pro oblast nábytku.

Za pár let a při častých návštěvách by pohovka, na jejímž polstrování se přímo spí, nebyla v nejlepší kondici. Z toho vyplývá, že pohovku bez vyměnitelné matrace by si neměli pořizovat majitelé garsonek, kteří rozkládací sedačku používají k trvalému spaní.

Rozkládací křeslo ze systému Modullo nabízí i lamelový rošt.

„Lamelový rošt a vyměnitelnou matraci dokonce najdete i u některých rozkládacích křesel, třeba u řady Sleepoly od Himolly, kde lze zvolit i šířku křesla, začíná se na 80 centimetrech, přidává se po deseti,“ upozorňuje Karolína Ryvolová.

Pokud si myslíte, že máte pohodlnou pohovku s příjemně měkkým polstrováním, a tudíž se na ní bude návštěvě i dobře spát, mýlíte se. „Povrch by měl být měkký, ale nikoliv propadavý. Jinak by se totiž otlačoval povrch těla a vlásečnicemi by hůře proudila krev,“ varuje Helena Prokopová.