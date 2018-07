Rodina si postavila roubenku. V Orlických horách má vše, co si přála

Víkendový dům měl být nový, bylo tedy třeba najít vhodné místo. Nejprve prošli nabídky z inzerátů, objeli je a nakonec vybrali ideálně umístěnou parcelu v klidném prostředí s loukou a lesem, s dobrou dostupností a současně blízko nezbytné civilizace s obchodem a šenkem.

„Stavební firmu jsme nevybrali hned napoprvé“, vysvětluje Ivo, „ale naštěstí jsme nemuseli hledat příliš dlouho. Objevili jsme ji nedaleko Hradce Králové. Tam nám řekli, jaké mají zkušenosti, viděli jsme i jejich práci, velké plus byla i vzdálenost. Konzultace a všechna ostatní spolupráce nebyla problém, neboť osobní přístup a osobní jednání během stavby byly určitě výhodou. To rozhodlo.“

1. září - začátek školy i stavby

Pak už šlo vše jako na drátku. První dvě varianty půdorysného uspořádání byly hotové o Vánocích, manželé nechtěli žádný složitý dům. V přízemí měl být obytný prostor s kuchyní a jídelnou, hygienické a technické zázemí a jedna z ložnic, v patře další ložnice, koupelna a komora.

Projekt byl podán v květnu a v srpnu bylo vydáno stavební povolení. Stavět se začalo v září 2014. „1. září jsme šli s dětmi do školy a v poledne už jsme tu měli schůzku s geodetem a zástupcem firmy, která měla na starosti základy. Počátkem října byla hotová základová deska, za pár týdnů už stála i roubenka, přes zimu se tu pracovalo a v roce 2015 v červenci jsme kolaudovali.“

Roubenka je z vysušeného borového a smrkového dřeva, majitelé se tak vyhnuli velkým pohybům domu. „Sedání nebylo velké, nechali jsme si poradit, vysušené dřevo má kromě malé změny rozměrů i další výhodu, trámy s prasklinami, které se objeví při sušení, je možné při stavbě vybrat a použít podle potřeby co nejvhodněji. Stavba si ale i tak malinko sedá, tomu se nedá zabránit, už jsme například dvakrát zvedali balkonové dveře.“

Krbová kamna opticky oddělují kuchyni a jídelnu od obývacího pokoje. Nejsou napojena na rozvody, stačí nechat otevřené dveře a teplo si již cestu najde. Vytopí dokonce i podkroví.

Stropy jsou tvořeny dřevěným roštem a záklopem, uvnitř je pouze 100 mm tepelné izolace, víc není v tomto případě třeba, teplo odchází do podkroví. Ale nad pokoji v patře je ještě uzavřený prostor. Jedna polovina slouží jako klasická půda, do druhé poloviny vedou z jednoho pokoje schody a tato část je zatím připravená tak, aby bylo možné zde časem vytvořit trvale otevřený prostor například s hernou pro děti. Tento prostor je již v podlaze dobře odizolován.

Kamna jsou nejdůležitější vybavení v domě

Za hlavní zdroj tepla lze považovat krbová kamna, majitelé topí především v nich, elektrické podlahové topení je doplňkové. V celé obytné části v přízemí, v koupelně, chodbě a wellness zóně v přístavbě jsou všude rozvedeny elektrické topné kabely.

„Chtěl jsem tento typ topení, neboť s ním již máme zkušenost, nepotřebujeme elektrický kotel, velmi se mi také líbí ovládání, kde topení zapnu, tam topí, nejsou třeba termostaty. Druhá věc je dálkové řízení přes internet v telefonu nebo v počítači. Když se rozhodneme, že pojedeme na chalupu, zapnu cca deset hodin předem topení. A na druhou stranu v zimě nastavíme na dobu, kdy je chalupa prázdná, temperovací ekonomický režim. V podkroví jsou klasické elektrické přímotopy. Ty už nejsou dálkově ovládané, je nutné je sepnout manuálně.“

Majitelé jsou tedy, pokud jde o chlad, připraveni na všechno, ale už ani v Orlických horách již ta pravá tuhá zima s metrovými závějemi jako před lety často nebývá.

Majitelé zvolili plech kvůli nízké hmotnosti a rychlé pokládce. Ve střeše je 300 mm minerální vaty, hluk je tedy neobtěžuje.

Jak jsme spokojení?

„Neměnili bychom nic. Je pravda, že toto nebyla naše první stavba. Nejdříve jsme bydleli v domku, pak jsme zvětšovali dům u rodičů, to byla druhá stavba domu, roubenka je tedy již vlastně třetí dům. Věděli jsme, jak co má být a na co si dát pozor… Celkově jsem spokojen. Je to víkendový dům a máme tu vše, nic nám nechybí. Žádný zásadní problém se tu neobjevil, ani ve vybavení, v technologiích, v dispozicích,“ uzavírá Ivo.

Technické údaje:

Zastavěná plocha: 122 m²

122 m² Užitná plocha: 217 m 2 včetně wellness (plus 39 m 2 půda)

217 m včetně wellness (plus 39 m půda) Konstrukční systém: Roubená konstrukce, trámy roubení široké 200 mm

Roubená konstrukce, trámy roubení široké 200 mm Ošetření stěn: Exteriér - luxol, odstín lípa, interiér - lněná fermež

Exteriér - luxol, odstín lípa, interiér - lněná fermež Teplo: Krbová kamna, v přízemí elektrické podlahové topení, v patře elektrické přímotopy

Krbová kamna, v přízemí elektrické podlahové topení, v patře elektrické přímotopy Projekt: V. Záruba

V. Záruba Realizace: Dřevozpracující družstvo Podorlický skanzen Krňovice

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.