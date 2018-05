Objekt je historicky velmi cenný, zejména nejstarší budova - obytná roubenka, jejíž stáří odhadli památkáři na 200 až 250 let. Statek chátral od 50. let minulého století a podle pamětníků byl dokonce podobně jako stovky jiných budov v Sudetech určen k demolici - režim se totiž obával, že by se v něm mohli ukrývat ti, kdo se pokoušejí ilegálně překročit státní hranici.

V 60. letech jej za několik tisíc československých korun koupila rodina Podvalských, která v něm začala chovat prasata a slepice.

Od 90. let minulého století však objekt opět ležel ladem a chátral. Navíc se na něm podepsalo držení domácích zvířat v obytné roubence - dřevěné prvky byly značně poničené. Chov však paradoxně zachránil existenci statku jako takového.

Autenticita i modernost

V roce 2015 se majitel Antonín Podvalský rozhodl statek za pomoci Programu rozvoje venkova zrekonstruovat. Cílem přestavby bylo obnovit tuto ojedinělou ukázku venkovské lidové architektury v co možná nejautentičtější podobě.

Proto byly použity ručně tesané trámy skládané tradiční technologií tzv. na rybinu v kombinaci s dobovými barvami nátěru a střešními krytinami.

Rekonstrukce ale měla i další ambice: dosáhnout maximálního pohodlí pro uživatele počátku 21. století i relativně nízké energetické náročnosti a v neposlední řadě prokázat, že také historické budovy mohou po uvážlivé a citlivé přestavbě nabídnout stejný, nebo dokonce i větší komfort bydlení ve srovnání s novostavbami.

Vše pro odpočinek

V obytné budově vznikly tři apartmány pro rekreaci, zatímco v prostorách bývalé maštale se nachází společenská místnost. Přilehlá kůlna slouží jako kotelna a technické zázemí. Ve stodole bylo vybudováno wellness centrum se saunou a vířivkou i letní fitness.

Zdařilé rekonstrukce jsou aktuálně k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.