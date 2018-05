Dobová roubenka s podkrovím a půdou je na prodej za 1,5 milionu korun. V části do ulice je garáž a sklady. Směrem do zahrady je obytná část s kuchyní, jídelnou a spaním. Další pokoj je v podkroví. Na zahradě jsou ovocné stromy a u domu stojí velký ořech.

Dům s užitnou plochou 140 metrů čtverečních se nachází na pozemku velkém 1 380 metrů čtverečních. Stavba je připojena na veřejný vodovod a elektřinu. Roubenka se vytápí pevnými palivy, případně elektrickými akumulačními kamny.

Rekonstruovaná poloroubená chalupa je na prodej za 3,3 milionu korun. V obývací místnosti jsou kachlová kamna. Chalupa je připravena k celoročnímu užívání bez dalších investic a s nízkými náklady na provoz. Zahrada má celkovou výměru 1 748 metrů čtverečních. Užitná plocha domu je 155 metrů čtverečních bez úložných prostor (2× půda).

Chalupa je po kompletní rekonstrukci: střešní krytina, elektřina, voda, odpady, podlahy, stropy, fasáda domu (z větší části) i střecha jsou zatepleny. Dům je napojen na obecní vodu, ale i na vodu z vlastní studny, která je zavedena i do koupelny s vířivkou.

Příjezdová cesta končí u pozemku a u této cesty stojí samostatná garáž (32 m²) s vraty na dálkové ovládání, v garáži je zavedena elektřina. Venkovní posezení nabízí přístřešek s výhledem na rybníček. O zahradu již několik let pečuje místní zahradnice.

Dvoupatrová roubená chalupa 3+1 se zahradou o velikosti 486 metrů čtverečních je na prodej za 761 tisíc korun. Dům s užitnou plochou 105 metrů čtverečních je zasazený do slunného jižního svahu s výhledem do údolí.

V přízemí je původní obytná místnost s krbem (nová vložka), technická místnost, WC a sklípek. V patře jsou dva pokoje a kuchyň se vstupem na terasu. Součástí stavby je stodola.

Dům je připojený k elektrické rozvodné síti. Pitná voda je přivedena k objektu, dále po chalupě již rozvedena není. Odpady jsou řešeny septikem, je možné napojení na veřejnou kanalizaci. Objekt vytápí v obytných místnostech kamna.

Třebušín je velice starobylou obcí, její vznik se datuje od 12. století. Obec leží v západní části Českého středohoří s dominantou vrchu Kalich. Tento vrch je spojen s historií bývalého hradu, husitskými dějinami a s Janem Žižkou.

Roubená chalupa v Českém ráji s výhledem na Prachovské skály je na prodej za 1,5 milionu korun. Celková výměra svažitého pozemku je 600 metrů čtverečních. Dům v původním stavu má užitnou plochu 90 metrů čtverečních. Spodní část je podezděná a nyní jsou částečně obytné dvě místnosti. Nad celým objektem je volný půdní prostor.

Roubenka má suché WC, zavedenou elektřinu a vodu z vlastní studny, případně se lze napojit na obecní vodovod.

Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí. Rekonstruovaná poloroubená chalupa je na prodej za 3,3 milionu korun.

Roubená chalupa v podkrkonošské vesnici je na prodej za 2,9 milionu korun. Dům stojí v klidné části obce na vyvýšeném místě s výhledem do přírody. Roubenka prošla postupnou citlivou rekonstrukcí: podlahy, topení, koupelna, částečné zateplení, atd.

Chalupa má zápraží, z kterého se vchází do zádveří a dále do koupelny, v chalupě je pak prostorná chodba s udírnou, z chodby se vstupuje do společenské místnosti s kamny (krbová kamna s výměníkem), dále je z chodby vchod do kuchyně a ložnice. Z chodby je také vstup po schodech do podkroví, které je připravené k rekonstrukci.

Roubenka s užitnou plochou 170 metrů čtverečních má dva původní sklepy. Na mírně svažitém pozemku o velikosti 1 072 metrů čtverečních je umístěna dřevěná garáž nyní sloužící jako sklad.

Poloroubený dům z roku 1920 v Jizerských horách je na prodej 2,59 milionu korun. Stavba se nachází na západně orientovaném svahu o rozloze 1 675 metrů čtverečních na okraji lesa s velice dobrou dostupností po veřejné asfaltové silnici.

V přízemí je veranda, na ni navazuje kuchyň, z které je přístup do obývacího pokoje a předsíňky. Dále je zde koupelna a technická část domu včetně garáže a schodiště do obytného podkroví, kde se nachází dva pokoje a půdní prostory. Z inženýrských sítí je do domu zavedena elektřina, vodovod a plyn, odpad je řešen jímkou.

Vytápění zajišťuje plynový kotel, v obývacím pokoji je možno instalovat krbová kamna. Dům je ve výborném stavu, v roce 2017 prošel důkladnou rekonstrukcí: nové vytápění plynovým kotlem s rozvodem do radiátorů, výměna elektrických rozvodů v mědi, výměna rozvodů vody a odpadů, nové podlahy, podřezání domu, nová koupelna a WC.

Studenec, okres Semily. Roubená chalupa v podkrkonošské vesnici je na prodej za 2,9 milionu korun.

Roubená chalupa se zděnou přístavbou je na prodej formou elektronické aukce. Vyvolávací cena je 3,2 milionu korun. V katastru je stavba, která prošla v roce 2000 rekonstrukcí, vedena jako rodinný dům. Užitná plocha je 180 metrů čtverečních, pozemek s vzrostlými stromy a potokem má rozlohu 2 729 metrů čtverečních.

V přízemí je kuchyň s jídelnou, obývací hala s krbem a pokoj. Dále dvě toalety, dvě koupelny a technická místnost. V podkroví jsou tři ložnice se 3-4 místy na spaní v každé z nich a velkou část podkroví tvoří společenská místnost.

Dům vytápí krb na dřevo a kamna na uhlí. Teplo se rozvádí vzduchem. Objekt je částečně podsklepený a má garáž. Stavba je připojena na kanalizaci, veřejný vodovod, plyn je na hranici pozemku.