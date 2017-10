Mají dům, ze kterého vidíte celý kraj díky velkým proskleným plochám

Autory domu jsou architekti z brněnského studia KAMKAB!NET, jejichž návrh prosvětlené kubické novostavby rodinného domu nabízí propojení s exteriérem a velkorysé výhledy do zahrady i okolní krajiny díky panoramatickému prosklení.

Dvoupodlažní rodinný dům využívá mírně svažitého terénu se severojižní orientací a zčásti se do něj zapouští.

„Rádi plníme lidem sny, přáním dáváme reálný tvar, zhmotňujeme je,“ říká Ing. arch. Radim Horák ze studia KAMKAB!NET a dodává: „Možnost vyhovět osobním představám klienta je výhodou projektů individuálního bydlení. Základ tvoří kvalitní a neuspěchaná studie, kde je čas si vše v klidu promyslet.“

Vzájemný dialog investorů s architektem byl rychlý a konstruktivní. Souhra vycházela ze sympatií k předešlým projektům studia i z dlouholetého přátelství.

Samotná stavba je však živá věc, na kterou je třeba po celou dobu dohlížet. „Během stavby se vždy objeví ´problém´, který je třeba řešit. A je velmi důležité na to včas a s dohledem reagovat, hlídat veškeré souvislosti a návaznosti, které stavební firma nemusí vidět. Rádi realizujeme celou stavbu včetně detailního řešení interiéru, dům je pak jednotný a vše vzájemně perfektně sedí a funguje,“ vysvětluje architekt Horák.

Levitující podlaží

Tak mohla vzniknout zapuštěná terasa v přízemí, na kterou volně navazuje velkorysé prosklení. Jde o kombinaci posuvně zdvižných dveří (takzvaného HS portálu) a dlouhého pásového okna na západní straně. Spojení subtilních hliníkových profilů s velkými formáty skla evokuje při vnějším pohledu dojem, jako kdyby hmota druhého podlaží levitovala nad terénem.

K dojmu „lehkosti“ objektu přispívá bílá omítka se samočisticím účinkem, hliníkové přírodně eloxované rámy oken a pohledové železobetonové venkovní stěny.

Vnitřní prostorové uspořádání domu respektuje sklon okolního terénu a reaguje na něj kombinací dvou klasických podlaží se vstupním mezipatrem.

K proskleným vchodovým dveřím z vysoce tepelně izolovaného systému Schüco se přichází po několika schůdcích kolem východní fasády. Zleva k zádveří přiléhá prostorná šatna, zprava kolárna. Plná výplň je u vstupního prostoru řešena plechem lepeným na rám.

Na vstupní místnost navazuje přímočaré schodiště, po kterém se schází do hlavní společenské zóny, obytného prostoru s kuchyní, jídelním a pracovním koutem. Půdorys prvního nadzemního podlaží dotváří toaleta a komora umístěná pod schodištěm, obě tyto místnosti jsou jakoby skryté za vestavným nábytkem. Obytný prostor pak volně rozšiřuje zapuštěná terasa.

Vestavná nábytková sestava

Nahoru vede schodiště do klidové zóny se třemi pokoji, šatnou, koupelnou, samostatným WC a prádelnou s technickým koutem. Návrh interiéru vychází z požadavku investora na přísun přírodního světla, výhledy do okolí, jednoduché linie, dokonalost a dostatek úložných prostor.

Nízké skříňky umístěné pod pásovým oknem vytvářejí parapet ideální pro umístění rostlin.

Předložený návrh uspořádání domu i interiéru majitelé měnili jen minimálně. Interiér staví na využití vestavného nábytku v obytném prostoru: jde o dlouhou nábytkovou sestavu obíhající kolem téměř celého prostoru.

V jednom celku tak na sebe navazuje nábytková stěna s televizí, kuchyňská linka se zapuštěnou nikou a řada nízkých skříněk, umístěných pod pásovým oknem, které zároveň vytvářejí parapet. Vestavný nábytek z bílého lamina oživují odstíny modré a žluté. Tyto dvě oblíbené barvy majitelů domu se objevují i do dveří u pokojů v patře, všechny ostatní dveře jsou bílé.

Strop a podlaha

Čisté a jednoduché linie interiéru spoluutvářejí pohledové železobetonové stropy a lité cementové podlahy Cemflow Look v jednotném přírodním provedení. Zbroušené kamínky dávají podlaze zajímavý vzhled a originalitu. Celá podlaha byla dokončena ochranným matným lakem, pouze v kolárně a v technickém koutě je keramická dlažba o rozměru 60×60 cm.

Zevnitř i zvenku upoutá velkoformátové zasklení se strukturálními rohy a přechodným napojením okenního systému na posuvný. Vysoce tepelně izolované hliníkové profily Schüco s povrchovou úpravou přírodní elox vyplňuje izolační trojsklo, z exteriéru bezpečnostní.

Zastínění oken i posuvné stěny řeší venkovní motorové kovové žaluzie, ovládané spínači. Pro velkoformátový posuv byl zvolen HS portál s posuvně zdvižným mechanickým kováním pro 300 kg zátěž.

„S klientem jsme mimo jiné řešili, kolik kilogramů je ještě pohodlných na manuální otevírání a zavírání a kolik už nikoliv, následně jsme navrhli posuvnou stěnu o velikosti 2670 x 2050 mm (vך),“ doplňuje architekt Radim Horák.

Otvíravá okna mají sítě proti hmyzu, stejně tak posuvně zdvižné dveře byly osazeny stahovací sítí. Výrobu a instalaci otvorových výplní provedla jihlavská firma Dafe-Plast, se kterou v KAMKAB!NETu v poslední době rádi spolupracují. U části výplní realizační firma použila vlastní systém Dafe Purex, který představuje předsazenou montáž před nosnou konstrukci obvodového pláště budovy, osazenou do roviny venkovní tepelné izolace.

Tato montáž byla vyvinuta pro nízkoenergetické a pasivní stavby, u kterých je kladen velký důraz na vzduchotěsnost obálky objektu. Vchodové dveře se skleněnou výplní jsou vybaveny pětibodovým samozamykacím mechanickým dveřním zámkem, pohledovými válečkovými panty a nerezovou dveřní klikou i koulí.

Zahrada s muchovníky

Většina pozemku je zatravněna, zpevněných ploch se najde opravdu jen minimum. Na podobě exteriéru se podílela zahradní architektka. V přední části pozemku je liniová výsadba živého habrového plotu se dvěma samostatnými stromy, vybrány byly muchovníky. Přístupovou cestu a terasu lemují záhony okrasných travin a kvetoucích rostlin. Nechybí solitérní keř šeříku.

V zadním koutu zahrady navrhla architektka užitkové záhony. Na severu plot oživují maliníky a ostružiníky, na západní a východní straně plot časem zakryje popínavá zeleň.

Na vnitřní klima zatepleného domu (jde o kombinovaný nosný systém, vyzdívky z cihelných broušených bloků) má do jisté míry vliv částečné zapuštění obytné části domu do terénu i zelená střecha. Ta byla navržena jako zcela bezúdržbová, tedy s minimální vrstvou tak, aby v ní nerostly plevele a jiné vyšší rostliny, které by po zvadnutí vypadaly nevzhledně. Zvolena byla kombinace různých druhů rozchodníků a netřesků.

Se zelení se střecha tolik nepřehřívá a je chráněna před UV zářením, zároveň lépe akumuluje vodu. Dům využívá dešťových vod ke splachování a praní.

„Dešťová voda je sváděna do velkoobjemové retenční nádrže s tlakovým čerpadlem a filtry. U použitých filtrů hraje roli, jde-li pouze o splachování, nebo i praní. Rozvody této vody jsou vedeny odděleně od vody pitné. Dešťovka je měkká, což je pro praní ideální. Při jejím nedostatku se systém v nádrži přepne na vodu pitnou,“ vysvětluje architekt Radim Horák. Vytvořena byla příprava na napojení fotovoltaiky.