Rodinný dům ve svahu je otevřený světlu i díky terasám a spoustě skla

K návrhu a k realizaci velkorysého rodinného domu přizvali investoři architekta Luboše Kouřima, se kterým již majitel spolupracoval na jiném projektu. Architekt navrhl a dozoroval celou stavbu. A okamžitě řešil všechny problémy společně s majitelem. „A že jich nebylo málo,“ dodává majitel. V příjemném prostředí vyrostl moderní dům s technickými vymoženostmi, promyšlený do posledního detailu.

V souladu s geometrií

Děti využívají v patře rozlehlou venkovní „opalovací“ terasu s úžasným výhledem do okolí.

Dům s obdélníkovým půdorysem a zastavěnou plochou 270 m2 je umístěný v horní části svažitého pozemku s převýšením 5,7 metru. Nesoudržná zemina a nerovný terén si vynutily provedení složitých základových konstrukcí, pro jejichž vybudování bylo nutné navézt přibližně 600 m³ zeminy a pro sadové úpravy dalších 60 nákladních aut ornice.

Díky architektonickému řešení dům postupně splynul s okolím, a i když v budoucnu vyroste kolem rodinná zástavba, dům má takový nadhled, že to nenaruší klid ani pohodu bydlení.

Dispozičně má dům dvě nadzemní podlaží, není podsklepený. V přízemí jsou technické místnosti, garáž a společenská část, v druhém patře ložnice a pracovny. To, co dělá dům zejména přitažlivým, je výhled.

„Návrh novostavby se musel během vzniku konceptu vypořádat s několika limity danými pomalu vznikající okolní zástavbou, složitou morfologií terénu, rozměry parcely, orientací ke světovým stranám a navíc i s hloubkou a polohou inženýrských sítí,“ popisuje autor návrhu architekt Luboš Kouřim.

Vznikl tak dům s panoramatickým výhledem do okolní krajiny, dům hlídající si soukromí svého interiéru.

Koncepce domu

Dům disponuje dvěma plošně a funkčně rozdílnými patry. Spodní, vstupní patro obsahuje garáž pro tři auta se zázemím a vstup do prostorné haly a předsíně, která pak chodbou propojuje kuchyň, obývací halu, terasu, koupelnu a technickou místnost se schodištěm.

Prostor sjednocuje keramická dlažba Random imitující kámen o rozměrech 60×60 cm, pod níž použil architekt podlahové topení.

Skleněné zábradlí z bezpečnostního skla ponechává schodišti jeho vzdušnost. Díky velkému oknu nechybí ani denní osvětlení.

Schodiště do patra vyúsťuje do centrální chodby propojující ložnice rodičů a pokoje dětí včetně prostorných koupelen. To zajišťuje všem členům rodiny maximální intimitu. Děti navíc využívají v patře rozlehlou venkovní „opalovací“ terasu s úžasným výhledem do okolí.

Terasa s luxusními keramickými dlaždicemi Rock (RAKO) je položená takzvaně na terče, takže se na ní nebude držet voda. Téměř všechny pokoje mají možnost přímého nebo bočního výstupu na terasy domu, popřípadě do zahrady jak v prvním, tak v druhém patře.

Design plní svoji funkci

Interiér působí velice vzdušně, díky otevřeným pohledům do přírody se prostor opticky ještě více otevírá. Obytný interiér vhodně spojuje střídmá, bílošedá barevnost s hnědými a béžovými akcenty, shodné materiály (sklo, keramické dlaždice) i nadčasové vybavení.

Soukromé prostory jsou samozřejmě oddělené, naopak přízemí, kuchyň, jídelna, obývací pokoj a hala na sebe plynule navazují. Dominantní „srdce domova“ domu zabrala kuchyň propojená s jídelní i obývací částí. Lakovaná bílá lesklá kuchyňská linka byla včetně profesionálních elektrospotřebičů De Dietrich navržená a dodaná českým výrobcem nábytku Arbyd CZ, stejně jako většina ostatního interiérového vybavení na míru.

Kuchyň odděluje od jídelní části zvýšený barový pult. Prostor sjednocuje velkoformátová dlažba Random, pod níž je podlahové topení.

Ložnice i místnosti dcer nijak barevně nevybočují. Bílá barva propojuje všechny místnosti v patře, ale díky oblým tvarům čalouněného nábytku a jemným textiliím mají místnosti romantičtější nádech než centrální část domu.

Moderní interiér vznikl na zakázku. „Hlavním principem naší práce je hledání nových řešení s důrazem na harmonické propojení celku a detailů pomocí zajímavých materiálů a barev. Nadčasový design se snažíme zdokonalovat s ohledem na detail, funkčnost a vývoj technologií, respektujeme zároveň přání a potřeby majitelů,“ vysvětluje Pavel Šefl ze společnosti Arbyd CZ.

Koupelny XXL a zahrada pro relaxaci

Návrhy keramických obkladů zpracoval projektový tým RAKO. Kladečské plány byly zpracované přesně podle dispozic koupelen.

Půvab koupelnám v patře dodávají české keramické obklady, imitace mramoru v kombinaci se dřevem, série Boa a Faro a v druhé koupelně moderní série Trend a Casa.

Návrhy keramických obkladů zpracoval projektový tým výrobce, který dodal pro stavbu veškeré vizualizace, keramické výrobky včetně stavební chemie i doporučení na pečlivého obkladače, tedy komplexní řešení.

„Kamenná“ koupelna v přízemí z velkoformátových dlaždic kombinuje kamenný design dlaždic s bílými obklady. Majitelé vsadili na velkoformátové rektifikované obklady podporující pokládku s úzkou spárou, což plochy elegantně sjednotí a usnadní údržbu.

Princip domu skvěle přechází z interiéru do exteriéru. Škála neutrálních barev a materiálová střídmost sjednocují složitý terén. Velké plochy venkovní dlažby nesou značku Presbeton.

Koupelna v přízemí nabízí kromě sprchy a toaletní mísy i pisoár.

Exteriér odráží individualitu majitelů, proto se tu najde venkovní kuchyně pro majitele, který rád vaří, luxusní wellness majitelky pro zaslouženou relaxaci i prostorná terasa a zahrada vybízející pro letní party. Zahrada ještě projde rukami odborníků, kteří ji dodají finální charakter.