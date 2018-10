Zepředu vidíte pevnost, zezadu dům s prosklenými stěnami do zahrady

1:00 , aktualizováno 1:00

Pokud budete chtít vstoupit do rodinného domu velké čínské rodiny žijící v Singapuru, můžete mít pocit, že vcházíte do nedobytné pevnosti. Architekti nechali stranu do ulice obložit světlým pískovcem, perforovaným pouze malými otvory. Do domu vpouštějí světlo a splňují i požadavky na větrání.