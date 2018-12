Místo stáje postavili dům, který se takřka vznáší nad rybníkem

„Stará rodinná usedlost, téměř na samotě, dlouho majitele lákala, aby se zde opět trvale usadili. Velké hospodářské stavení však neposkytovalo odpovídající prostor, který by šel na současné požadavky bydlení upravit,“ popisuje architekt Jan Tesař situaci, v jaké se na architektonické studio Stempel & Tesař architekti obrátili majitelé objektu.

Terasa s výhledem na rybník má subtilní kovové zábradlí.

Ti se rozhodně nechtěli nijak ukvapit, uvědomovali si rodinné vazby i závazky. Nakonec se rozhodujícím momentem stal havarijní stav staré stáje, kdy již nebylo možné technologicky zastaralou konstrukci dále udržovat. Bylo rozhodnuto stáj z vepřovic strhnout.

Nový život na starých místech

Po stržení staré stáje se rázem odkrylo místo, které si říkalo o znovuobnovení novou stavbou. „Jedinečný jižní výhled na zámecký rybník, vzrostlá zeleň a touhy majitelů byly jasným rozhodujícím signálem, že zde bude stát jejich nový rodinný dům,“ popisuje architekt Tesař.

Jak je pro studio Stempel & Tesař architekti typické, snažili se autoři projektu využít vše, co bylo použitelné ze staré stavby. V tomto případě to byl původní sklep stáje, který je zasazen do svahu v pískovcové opěrné zdi.

„Tento přírodní materiál, stejně jako dřevo terasy, pergoly a garážového stání, jsou v dokonalé harmonii s neutrálním bílým objem stavby,“ upozorňuje architekt Jan Tesař.

Objemově vychází dům z původní stodoly, do prostoru takřka „v korunách stromů“ je pouze vykonzolována dřevěná terasa s nádherným výhledem do okolí. I díky velkoformátovým hliníkovým oknům se tak ideálně propojil interiér s exteriérem.

Zděný dům (systém Porotherm 50 SI) má sedlovou střechu se skládanou střešní krytinou. Dřevěnou konstrukci terasy doplnilo subtilní kovové zábradlí s výplní z nerezové sítě.

Majitelé si dům opravdu užívají, všechny obytné místnosti mají v přízemí, v podkroví jsou pouze ložnice a koupelna pro děti, které je navštěvují i s vnoučaty.





Informace o projektu Architekt: Stempel & Tesar architekti – Ján Stempel, Jan Jakub Tesař Klient: Soukromá osoba Dodavatel: Antonín Pechočiak stavební práce Projekt a výstavba: 2010 až 2013 Pozemek: 2 062 m2 Zastavěná plocha: 112,6 m2 Užitná plocha: 198 m2

Velkoformátová hliníková posuvná okna propojují interiér s exteriérem.