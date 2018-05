Prosklený dům má neuvěřitelný výhled do údolí, okna nic nezakrývají

Ačkoliv dům se svojí idylickou polohou v malebném údolí potoka může někomu připadat jako pohádkové místo pro bydlení, příprava pozemku, na němž stojí, rozhodně žádnou pohádku nepředstavovala. Stavba je totiž zasazena v relativně strmém východním svahu, takže bylo nutné provést značné terénní úpravy.

Díky nízkému prahu je přístup na terasu zcela bezbariérový.

„Abychom mohli vůbec začít se stavebními pracemi, bylo třeba pomocí těžké techniky udělat ´zářez´ ve skále, odvozit 32 tater plných kamene, a vytvořit tak na pozemku rovnou plochu o rozloze 320 m2,“ vysvětluje Ing. arch. Jiří Böhm.

Komplikované základy

Zatímco v horní části stavební parcely na úrovni příjezdové komunikace vznikla rovina se zastřešeným místem pro stání auta a zásobníky dřeva, samotný dvoupatrový dům byl postavený o několik metrů níže ve svahu. Obklopují jej jehličnaté i listnaté stromy.

„Z parkovacího místa vede k domu schodiště, po kterém se dostanete na plošinu s osázeným chodníčkem v úrovni horního patra domu. Odsud je možné se vydat buď přímo do horního patra domu, na terasu, která s horním patrem sousedí a nabízí krásný výhled ke dvěma rybníkům na dně údolí, nebo k dalšímu schodišti, které vede podél terasy dolů ke spodnímu patru,“ popisuje přístup k jednotlivým částem rodinného domu Jiří Böhm.

Pro dosažení stability a statické únosnosti ve svažitém terénu použil architekt jako základ konstrukce domu betonovou desku s betonovou opěrnou zdí, na kterou navazuje monolitický strop podpíraný ocelovými a betonovými pilíři.

Horní patro domu tak tvoří nástavba z ocelových a dřevěných prvků zakončená dvěma pultovými střechami s krytinou z ocelového plechu.

„Ačkoliv jsem zpočátku volbu pultových střech nezvažoval, nakonec jsem je musel zvolit kvůli požadavkům uvedeným v územním plánu. Rozhodl jsem se však, že návrh pojmu alespoň trochu netradičně, a střechu, která směřuje svým sklonem na východ, jsem nechal umístit o něco výše než druhou,“ uvádí Jiří Böhm.

A pokračuje: „Do vzniklého prostoru mezi oběma střechami jsem pak umístil světlík tvořený hliníkovými okny, jimiž se do domu ve večerních hodinách dostává západní světlo.“

Zvenčí je dům opatřen odvětrávanou fasádou z cedrového dřeva.

Zvenčí je dům opatřen odvětrávanou fasádou z cedrového dřeva. „Jde o velmi stabilní měkkou dřevinu s krásnou kresbou, která se svým vzhledem i praktickými vlastnostmi skvěle hodí do venkovních podmínek. Velkou výhodou je navíc to, že fasáda je dostatečně krytá přesahem střechy, díky čemuž je téměř bezúdržbová,“ doplňuje Jiří Böhm.

Bezpečný vstup

Hlavní vchod do domu, umístěný hned naproti hornímu přístupovému schodišti, je již na první pohled naprosto nepřehlédnutelný. Tvoří jej totiž sice designové jednoduché vstupní dveře, ale svým jasně červeným odstínem ostře kontrastují s barevně střídmou fasádou v odstínech šedi, bílé a přírodní struktury dřeva.

Velký důraz, i kvůli poněkud odlehlému umístění domu, kladl architekt na bezpečnost, proto zvolil hliníkové vchodové dveře zvenčí opatřené překryvnou výplní. Jejich součástí je i boční prosklený světlík.

„Zabezpečení použitých dveří Schüco ADS 70.HI zajišťuje pětibodový samozamykací elektromotorický zámek Schüco Safematic, k jehož odemčení slouží biometrická čtečka otisku prstů,“ vysvětluje Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti Dafe-Plast, která dodávala jak okna, tak hliníkové dveře.

Na jižní straně navazují na velkoformátová okna posuvně-zdvižné dveře vedoucí na venkovní terasu.

Hned za vchodovými dveřmi se návštěvník domu dostane do vstupní chodby, z níž může buď sestoupit po schodišti dolů do spodního patra, nebo vkročit některými z dubových dveří do pracovny, technické místnosti se skladem či na toaletu. Ze vstupní chodby je také možné projít do největší dominanty celého horního patra, rozsáhlého prosvětleného prostoru, který v sobě spojuje obytnou část s jídelním koutem a kuchyní.

„Obývací část prostoru vymezuje sedací souprava proti modernímu krbu s obložením designovými deskami fermacell. Krb, v němž se topí dřevem, slouží jako hlavní zdroj tepla, které se dále odvádí do podlahového topení v celém domě,“ říká Jiří Böhm.

Pásové okno osvětluje pracovní plochu v kuchyni.

Kuchyň pak od zbytku prostoru odděluje minimalisticky pojatý ostrůvek, vyniká zejména originálně řešenou kuchyňskou linkou. „Podobně jako vchodové dveře i kuchyňská linka je laděna do červeného odstínu. Vytváří tak působivý kontrast s bílými štukovanými stěnami a dýhovanými obklady a dodává prostoru dynamiku,“ popisuje Jiří Böhm.

A doplňuje: „Pracovní desku kuchyně osvětluje praktické pásové okno mezi horními a spodními skříňkami, a zajišťuje tak přísun světla k pracovní ploše. Tu tvoří tmavě šedá keramická deska o rozměrech 3×0,9 m, kterou jsem použil také na kuchyňském ostrůvku.“

Příjemný jednotný ráz pak dodává celé místnosti třívrstvá dubová podlaha, která se skvěle doplňuje jak s dřevěnými krovy dosahujícími až do výšky 3,4 m, tak i s dalšími dřevěnými prvky v interiéru.

Prosklený interiér

Světlo do celého obytného prostoru v prvním patře proudí nejenom světlíkem a oknem nad kuchyňskou linkou, ale zejména rozsáhlými prosklenými plochami, které tvoří jižní a východní stěnu celého prostoru.

„Jde o fixní hliníková okna v elegantním černošedém odstínu Schwarz 100, která díky subtilním rámům a strukturálnímu rohu pouze z lepeného skla poskytují úchvatný, téměř ničím nerušený panoramatický výhled do okolní krajiny. Díky využití izolačního dvojskla se navíc vyznačují potřebnými tepelně-izolačními vlastnostmi,“ vysvětluje Ing. Miroslav Culka.

Instalace rozměrných oken přitom rozhodně nepředstavovala nic jednoduchého, kvůli svažitému terénu a značnému přesahu střechy byl přístup velmi nesnadný, nešlo namontovat okna obvyklým způsobem pomocí velkého jeřábu.

„Pro náročnou předsazenou montáž nadrozměrných oken jsme použili speciální techniku, minijeřáb Maeda, který bez problému zvládnul manipulaci i s prvky vážícími více jak 500 kg,“ upozorňuje Miroslav Culka.

Na jižní straně navazují na velkoformátová okna posuvně-zdvižné dveře vedoucí na venkovní terasu. Díky nízkému prahu je přístup na terasu zcela bezbariérový, to využívají obyvatelé domu zejména v letních měsících, kdy mohou dveře otevřít dokořán a pohybovat se mezi interiérem a exteriérem naprosto bez starostí.

Podlaha terasy je vyrobena z pevného exotického dřeva massaranduba původem z Jižní Ameriky. K jejímu organickému propojení s okolní přírodou přispívá i fakt, že je do ní vyřezán otvor, kterým prorůstá majestátní cypřiš.

Ráj klidu v přízemí

I koupelna má výhled do údolí.

Zatímco horní patro rodinného domu slouží zejména k setkávání s rodinou a přáteli, přípravě jídel či společnému stolování, intimnější přízemí patří klidu a soukromí.

Najdete zde jak dětské pokoje a ložnice, tak i toaletu a prostornou koupelnu, která zaujme zejména designovou kombinací červeného monolitického stropu a velkoformátových obkladů v elegantním šedém odstínu.

„Podobně jako v horním patře i v přízemí došlo díky využití prosklených ploch velkoformátových oken k výraznému propojení celého vnitřního prostoru a okolního venkovního prostranství, do kterého lze snadno vstoupit z každé místnosti balkonovými dveře s nízkým prahem,“ říká Miroslav Culka.

Součástí přízemí je také malý sklípek, který slouží ke skladování ovoce a zeleniny. V něm byla jako v jediné místnosti v domě zachována stěna z hrubé odkryté žulové skály. Tyto zdánlivě nenápadné detaily ve spojení s originálním architektonickým řešením i dokonalým řemeslným provedením tak vytvářejí z rodinného domu zasazeného v malebné středočeské krajině jedinečné místo.

Technické údaje Autor projektu: Ing. arch. Jiří Böhm Stavební firma: Říčanská stavební s.r.o. Zastavěná plocha: 108 m2 Užitná plocha: 190 m2 Obvodová konstrukce: železobetonová, ocelové nosníky Zateplení: extrudovaný polystyren, minerální vata a PIR desky Fasáda: dřevěný obklad z cedru Střecha: dvě pultové střechy přes sebe, krytinou je ocelový plech Okna: hliníková Schüco, dvojsklo (Dafe-Plast) Vnitřní dveře: dubová dýha Podlahy: třívrstvá dřevěná, marmoleum, velkoformátová dlažba Vytápění: teplovodní krb + akumulace 1000 l, podlahové vytápění, elektřina Terasa: massaranduba Energetická náročnost: standard, rekreační objekt – bez energetického štítku

Večerní pohled na dům