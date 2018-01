Chtěli originální dům na míru pozemku i sobě. Mají jej plný slunce

Krok první: pozemek. Pro dvojici sportovců, nadšenců pro běh a horskou cyklistiku, si opravdu nelze představit lepší, než je ten jejich: je v krásné přírodě na svahu Karpat, za zahradou vinohrady a les. A ačkoli jsou děti ještě malé a nejvíc si užijí zahradu, časem určitě ocení i to, že mají do přírody opravdu blízko.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

Krok druhý: dům. V první řadě měli manželé jasno v tom, že nemá být katalogový. „Chtěli jsme něco originálního, přesně pro nás,“ zdůrazňuje majitelka Jana. Obrátili se proto na architekta Mariana Rusnáka, na kterého měli dobré reference. A důvěřovali mu.

„Díky tomu mohl vzniknout koncepční dům, který má hlavu a patu,“ pochvaluje si architekt. Z několika jeho návrhů si nakonec manželé vybrali ten nejzvláštnější, který ušil přesně na míru podle rodiny i parcely.

Tváří ke slunci

V první řadě osadil architekt dům na pozemku tak, aby všechny místnosti, v nichž je důležité světlo, otočil ke slunci. „Od chvíle, kdy ráno vyjde, až dokud odpoledne nezapadne za vinohrady, je dům stále plný slunce, putuje od kuchyně přes obývací pokoj až po dětské pokoje,“ vysvětluje Marian Rusnák.

Zároveň se snažil vytvořit co největší nerušenou zahradu: zabírá jižní a západní část poměrně velkého pozemku a přes zasklené stěny a kryté terasy je v kontaktu s denní zónou domu i s dětskými pokoji.

Na severní straně dodržel normou stanovenou vzdálenost stavby dva metry od hranice pozemku, na východní zase uliční čáru.

Jelikož s velkými okny orientovanými ke slunci je kromě pozitiv spojeno i riziko přehřívání, architekt navrhl systém slunolamů a střešních přesahů nad terasami. „Celý interiér je bez klimatizace, chlazený jen přirozeně, stíněním,“ upozorňuje.

Majitelka potvrzuje jeho účinnost z vlastní zkušenosti: „Když jsme namontovali slunolamy, byla to citelná změna. Ale určitě to není chladný dům, byl navržený tak, aby dovnitř svítilo slunce.“

Trochu jinak

Architekt Rusnák navrhl pro manžele dům, jaký chtěli, a zároveň takový, o jakém ani nesnili. Zkrátka originál na míru. Přesně podle jejich přání je přízemní a plný přírodních materiálů, skrývá však několik překvapení, jejichž praktickou stránku oceňují tím více, čím déle v něm bydlí.

Pocit z prostoru v denní části zásadně ovlivnila vyvýšená galerie, kde je pracovna. „Obývací pokoj tu má výšku až pět metrů, díky čemuž získal prostor vzdušnost,“ vysvětluje architekt Rusnák. Soukromí pracovny, která neslouží zároveň jako pokoj pro hosty, oceňuje i majitelka.

„Většinou mají lidé denní a noční část, my máme rodičovskou a dětskou. Je to praktické,“ říká Jana. Rodičovská ložnice je u obývacího pokoje, na místě, kde byste možná čekali pokoj pro hosty. „Lidé se obvykle na stáří přestěhují z ložnice v poschodí do pokoje pro hosty v přízemí. My jsme přestěhovaní od začátku,“ směje se. „Máme nejméně slunečný pokoj, ale na spaní nám to vyhovuje.“

Dětské pokoje jsou v nejtišší části domu, nejdále od ulice i od obývacího pokoje, takže je neruší ani případná „dospělácká“ návštěva. Navíc sem svítí slunce téměř po celý den, což je důležité, jelikož tu děti tráví hodně času.

„Dokud jsou malé, spíme u nich. Ale toto období trvá mnohem méně než to, kdy budou chtít mít své soukromí. Zatím mají společnou ložnici a hernu, později bude mít každý vlastní pokoj. Všechno se tu zkrátka přizpůsobuje tomu, jak rostou,“ vysvětluje maminka jedno z ne zcela typických, avšak praktických řešení.

„Spolupráce s architektem Rusnákem byla výborná, ať už šlo o originální návrhy, nebo o termíny. Měl výborné, neobvyklé nápady, a přitom to nebyly nelogické hlouposti, nešlo o originalitu jen pro originalitu,“ říká majitelka Jana.

„Chtěli jsme být v kontaktu s přírodou, a to se nám splnilo. V létě trávíme hodně času na terase obrácené do zahrady a v zimě vidíme z gauče v obýváku zahradu i oheň v krbu,“ popisuje Jana.

Technické informace Autor: Ing. arch. Marian Rusnák Projekt: 2011 Dokončení: 2013 Zastavěná plocha: 259 m2 Užitková plocha: 225 m2 Konstrukce: obvodové stěny z tvarovek Heluz SuperTherm 450 P + D bez zateplení, železobetonové stropy v kombinaci s dřevěným krovem v galerii obývacího pokoje Základy: železobetonové pásy na štěrkovém podsypu Zastřešení: nepochozí plochá střecha, tepelná izolace střešní polystyren, hydroizolační fólie Fatrafol Fasáda: omítkový silikátový systém kombinovaný s obkladem z andezitu Okna: plastová s hliníkovými interiérovými žaluziemi Vytápění a ohřev teplé vody: plynový kondenzační kotel se zásobníkem, podlahové vytápění v kombinaci s radiátory, krb jako doplňkový zdroj tepla Potřeba energie na vytápění (energetická třída): B ve smyslu platných předpisů v termínu stavebního řízení Dodavatel: MatiStav

