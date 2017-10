Dům na malém pozemku schovali do svahu, aby majitelé měli soukromí

Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Tomáš Starý:

„V roce 1998 jsme založili ateliér Lennox s cílem dělat architekturu bez předsudků. Časem jsme zjistili, že předsudky jsou to jediné, co máme, takže s tím odstraňováním jsme zase tak nespěchali, nic by nám nezbylo. V roce 2015 stále děláme architekturu, baví nás to a na předsudky chvílemi zapomínáme…“