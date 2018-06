Takřka dvacet let Ročenka pravidelně informuje odbornou i laickou veřejnost, co je v oboru nového, přináší inspiraci a podněty k veřejné diskusi. Kurátorovi publikace pokaždé umožňuje autorsky vybrat nejlepší realizace za uplynulé dva roky.

Ukazuje se, že v České republice přibyly opět zajímavé stavby, ať jde o větší projekty či podařené drobnosti, jak nazývá třeba dřevěnou kůlnu z letošního vydání autorka výběru, architektka Marcela Steinbachová.

Ta k volbě dodává: „Zajímala mě sebevědomá česká architektura, která nekopíruje módní trendy ani vzory ze zahraničí. Opravdová a svěží, přispívající ke kontextu, ne nadbytečná a sobecká. Kritériem výběru byla autentičnost, jednoduchost, jasnost řešení a městotvornost či obcetvornost. Roli hrála atmosféra realizace, její působení i to, jak autoři dotáhli koncept. To například znamená, do jaké míry realita odpovídá stavu na fotografiích, které mi poslali.“

Autorka navštívila přibližně 140 staveb (nejvíc bylo rodinných domů) po celé republice a rozhodla se zařadit patnáct dvojic, které spolu nějak souvisejí, náplní nebo velikostí. Proto se vedle sebe objevují různé přístupy k podobnému zadání, a to i na odlišných či podobných místech. Většinu objektů navštívila bez přítomnosti architektů, protože byla zvědavá, jak je vnímají jejich zadavatelé a uživatelé.

„Architektura reaguje jak na stav ekonomiky, tak i na celkovou náladu ve společnosti. Ročenka je obrazem doby, kterou popisuje. Během příprav této publikace nevznikly skoro žádné výrazné a obecní zakázky,“ uzavírá Marcela Steinbachová.

Dvanáct vybraných staveb

1. Rodinný dům, novostavba

Kde: Chlumec nad Cidlinou

Autor: Zdenek Balík (ZETTE ateliér, Pardubice)



Popis: Dům pro čtyřčlennou rodinu má konstrukci ze zatepleného ocelového skeletu, zastavěnou plochu 201,2 m² a výhled na zámek (inspirací byla centrální kompozice barokní stavby od Jana Blažeje Santiniho-Aichela a Františka Maxmiliána Kaňky).

Tvarování domu do několika hmot a atypicky prolamované střechy podvědomě odkazují na vzhled typického hospodářského stavení. Architekt rovněž záměrně propojil téma sedláckých bouří z konce 18. století s příjmením investora - Sedlák.

2. Sportovní hala, novostavba

Kde: Dolní Břežany

Autoři: Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová (Sporadical), VPÚ Deco Praha

Popis: Tělocvična navazující na areál základní a mateřské školy připomíná krunýř pásovce. Je to především díky oblému hladkému tvaru stavby a obvodovému plášti ze šablon z přírodního hliníku. V něm se navíc zrcadlí okolní prostředí a hranice oblohy. Dostatek denního světla uvnitř zajišťuje celkem 68 tubusových světlovodů o průměru 1,2 metru. V interiéru autoři vsadili na klidnou kombinaci bílých a šedých povrchů doplněných masivním dřevem.

3. Polyfunkční objekt

Kde: Brno

Autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla (Atelier RAW, Brno), spoluautoři: Bořivoj Čapák, Lukáš Vágner, Jitka Putnová (PROMED Brno)

Popis: Díky nezvykle štíhlému tělu připomíná rozpohybovanou žehličku. Budova Dorn s kancelářemi ve vysokém standardu je založena na železobetonových pilotách, je postavena v záplavovém pásmu. Režná fasáda komunikuje s okolní industriální zástavbou, předsazené zasklení a venkovní žaluzie zajišťují komfort uvnitř.

4. Zahradní domek se sluneční lázní

Kde: Loučná nad Nisou

Autor: Jakub Chuchlík, Ida Chuchlíková (IUCH architektura, Jablonec nad Nisou)



Popis: Kůlna připomínající tvarem autobusové zastávky z 80. let je určena jen pro potěchu majitelů, kteří ji nechali postavit doma na zahradě. Malá dřevostavba neslouží jen pro ukládání nářadí a zahradního nábytku, ale i jako rodinné lehátko a paluba na hraní - dole užitná, nahoře rekreační funkce. Na vzhledu domku se podepsala společná záliba architektů a stavebníků v lodích.

5. Rodinný dům, novostavba

Kde: Havlíčkův Brod

Autor: Daniela Polubědovová (Praha), spolupráce: Jiří Václavů, Milan Bulva

Popis: Půdorys ve tvaru srdce je částečně připomenutím zaujetí a nadšení investora pro experimenty. Rohový dům na okraji města anorganickým tvarem definuje jak ulici, tak přechod do přilehlého lesa a krajiny, s níž nenásilně splývá a do níž je otevřen pásem oken v hliníkových rámech doplněných celoplošným bezrámovým zasklením. Na část fasády zvolila architektka obklad zrezlým plechem s jemnou vlnkou. Zahradní pergola kopíruje vlnící se fasádu. Vytváří jakoby řasu nad ,otevřeným okem‘ domu.

6. Revitalizace středu obce

Kde: Bílovice nad Svitavou

Autoři: Luboš Františák, Marek Holán, Denisa Mikesková, Tomáš Págo, Pavel Pekár (P. P. Architects, Brno)

Popis: Obec poblíž Brna má nové betonové náměstí, upravenou náves i veřejné stavby. Do obecního úřadu je zabudovaná zastávka autobusu a pošta. Architekti nezapomněli na průchod k obecnímu hostinci, součástí projektu bylo vybudování obřadní síně a knihovny. Jednopodlažní objekty mají zčásti sedlovou nebo předsazenou střechu, kterou podpírá výrazné sloupoví z lepených dřevěných vazníků. Betonové dláždění místy doplňují kostky z přírodní žuly.

Bílovicím centrum obce dlouho chybělo. Podle vedení obce se o jeho vytvoření snažilo zastupitelstvo od roku 1990. Postupně obec vykupovala starší domy a začala veřejná debata o nové podobě obce. V roce 2010 na tom začalo zastupitelstvo pracovat a v roce 2015 se s náklady přes 40 milionů korun zahájila výstavba. Zadáním bylo vytvořit nový obecní úřad, knihovnu, obřadní síň, poštu, letní výčep a zahrádku obecní hospody i hlavní náměstí.

7. Rodinná kaple sv. Vendelína, novostavba

Kde: Osek nad Bečvou

Autor: Petr Pelčák (Pelčák a partner architekti, Brno), spolupráce: Marcela Uřídilová, Petr Uhrín, Hana Puchová, Jiří Středa



Popis: Klenba, zlato a kruh charakterizují sakrální objekt s podzemní kryptou na polnostech místního rodu sedláků. Je součástí aleje při polní cestě a investor ho nechal vybudovat na památku svého dědy. Přísnou geometrii kaple ze železobetonu a samozhutnitelného betonu určil modulor (systém proporcí) od slavného Le Corbusiera. Roseta je zasklena čirými a modrými skleněnými „kameny“, respektive odpadem ze sklářských pánví.

Kde: Jeruzalém, Izrael

Autoři: Martin Rajniš, Tomáš Kosnar (Huť architektury Martin Rajniš, Praha), Zbyněk Šrůtek (Timber Design, Česká Skalice)

Popis: V kamenném městě vyrostl kaktus s něžným věncem květů jako oslava silných, odvážných a tvrdých lidí, kteří milují svou zem. Věž ze dřeva a zinkované oceli je dočasným uměleckým dílem, současně gestem a dárkem České republiky pro bublající kotel národů.

Parametry stavby autoři přizpůsobili prostředí bývalého leprosária, dnes kulturního centra, a vytvořili tak českou stopu na území jedné z kolébek světové civilizace. Idea na stavbu vznikla v okamžiku, kdy se šéf Českého centra v Tel Avivu Lukáš Přibyl spojil s Fraçoise Cafriovou z jeruzalémského magistrátu. Rozhledna byla slavnostně otevřena 10. listopadu 2017.

9. Betonový byt pro dýdžeje

Kde: Praha

Autoři: David Neuhäusl, Matěj Hunal (NEUHÄUSL HUNAL, Praha)

Popis: Jiná a razantnější přestavba bytu na starším sídlišti z poloviny 70. let. Návrh vychází ze samotné podstaty panelových domů. Architekti obětovali menší prostory, aby vytvořili velkou vstupní halu. Kombinovali světlé materiály s černým nábytkem, přiznali syrový povrch betonu, použili šedou podlahu, částečně nechali odkryté rozvody elektřiny.

10. Obnova čekárny pouliční dráhy

Kde: Brno

Autoři: Tomáš Rusín, Ivan Wahla, (Atelier RAW, Brno)



Popis: Pietní rekonstrukce funkcionalistické zastávky od architekta Oskara Pořísky z roku 1926, památky, která už byla v havarijním stavu. Tvar a materiály kopírují původní podobu. Vnější sokly a lem betonové skořepiny jsou nově potažené vrstvou pemrlovaného umělého kamene (mechanická povrchová úprava viditelných ploch kamene). Původní dveře do telefonního boxu prošly repasí, stěna nad lavicí získala obklad ze skleněných obkládaček z bílého opakního skla (neprůhledné barevné sklo) v původním formátu. V podlaze jsou vloženy sklobetonové tvárnice.

Kde: Sazovice

Autor: Marek Jan Štěpán (Atelier Štěpán, Brno)

Popis: Kostel vybudovaný místními pro místní vypadá jako nepopsaný jemný svitek papíru. Tvar vybízí k zamyšlení, koncentraci, naplnění, k návratu k určité prostotě a čistotě. Zdi o půlmetrové tloušťce se zužují do centimetrů, boční odrážené světlo proniká dovnitř zářezy betonového válce. Střecha se zvedá souběžně s terénem a křížem umístěným ve vrcholu. Obětní stůl organického tvaru symbolizuje Boží dotek. Vnitřek kostela modeluje světelná atmosféra doplněná jemnými kresbami Vladimíra Kokolii a je místem pro ztišení a meditaci.

12. Palírna, přestavba usedlosti

Kde: Javornice

Autoři: Aleš Lapka, Petr Kolář (ADR, Praha), spoluautoři: Jana Zoubková, Markéta Kavalírová

Popis: Rekonstrukce hostince, chlévů a stodoly z konce 19. století. Nově vznikly ovocný lihovar, kvasírna a dřevník s garáží. Pokorný přístup k originálu zajistil uchování maxima původních prvků (místy hraničí s konzervativním duchem a některé interiéry připomínají divadelní scény Járy Cimrmana). V novostavbě jsou použity tradiční materiály - fasády s vápennou omítkou, část s nosnou dřevěnou konstrukcí je obložena prkny. Palírna z pohledových cihel má bílý nátěr.