Do vinohradské vily se díky architektce vrátila noblesa a elegance

1:00 , aktualizováno 1:00

Vila z 20. let minulého století se své první velké rekonstrukce dočkala o šedesát let později. Dalších téměř 40 let čekala na tu zásadní: teprve nyní se podařilo „vyčistit“ a propojit vnitřní prostor v dobře fungující celky. Pod rekonstrukcí je podepsaná Ing. arch. Eva Heyworth a její studio.