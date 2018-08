Padesát let bydlí v jednom domě. Čtvrtá rekonstrukce stála 10 milionů

„Dům koupili v roce 1963 moji rodiče. Tehdy to byl malý dělnický dvojdomek, opuštěný a zdevastovaný. Já se tady narodil i oženil a s rodinou už zůstal bydlet natrvalo. Mám to tady rád,“ vzpomíná Miloš Drapač.

Dům na Náchodsku má za sebou celkem čtyři rekonstrukce. První proběhla v 70. letech, druhá koncem 80. let, třetí začátkem 90. let, tehdy se majitelé pustili do oprav daleko výrazněji. Na řadu přišla plastová okna a pořídili si střechu na celý život. Inspiraci hledali při dovolených v zahraničí.

Po čtvrté a zatím naposledy se manželé rozhodli dům rekonstruovat pro zvýšení kvality a pohodlí. Přání dát domu ucelený, moderní, kvalitní a dobře propojený interiér s exteriérem majitelům splnil Ateliér Tsunami z Náchoda.

U přestavby chtěli majitelé upřednostnit obytné prostory v přízemí domu. V patře se tak nachází pouze pokoj pro hosty s koupelnou a soukromé studio k poslechu hudby. Po dřívějších zkušenostech manželé hledali především osvědčenou kvalitu, která skutečně vydrží. Pátou rekonstrukci již neplánují.

Při výběru materiálů a řešení celkové koncepce domu proto upřednostnili praktičnost, jednoduchost, čistotu a spojení exteriéru s interiérem. Ateliér navrhl například průchozí dveře do ložnice. Dveře mají po stranách sklo a tím je celá chodba vzdušná a zároveň křehká.

Z ložnice je vidět bříza rostoucí v zahradě. Majitelé si tento uklidňující motiv velmi pochvalují, díky němu vnímají čtyři roční období daleko intenzivněji.

Interiér je propojený s exteriérem v celém domě velkými okny. V zahradě jsou navíc večer nasvícené rostliny. Jejich listy se objevují i na fasádě a pozitivní energie zahrady proniká do domu i po západu slunce.

Majitel si doma se světly opravdu vyhrál. Například v koupelně jsou led diody s měkkými teplými tóny. Jsou u stropu a navozují intimní atmosféru bez ostrého osvětlení. V domě jsou i další podsvícení, například postele v ložnici nebo lavice u krbu.

Světelná mozaika na chodbě, kterou si majitel vytvořil sám, je unikátní hlavně díky stínům na stěně, které večer vytváří. Stejně tak jako světla si vyrobil i kryty na podlahové topení, které souzní s oblázky venku v zahradě.

Kuchyně je nejdůležitější místností v domě

Hradecké designové studio AD1150 pomáhalo s návrhem obývací kuchyně a koupelen. Jako první bylo nutné vyřešit digestoř. Původní byla tak hlučná, že nebylo možné sledovat televizi. Nová je tichá, u stropu a s odsáváním venku na střeše. V kuchyni se o víkendech vaří i pro osm a více lidí.

„Máme velkou rodinu a spoustu přátel. Naše kuchyň je využívána na sto procent. Baví mě její uspořádání i použité materiály a povrchy. Z praktického i estetického hlediska jsou perfektní zdvojená šuplata. Studio nám navrhlo kuchyň, která vypadá zvenku minimalisticky, ale uvnitř skrývá přehledné přihrádky a zásuvky. Její uspořádání nám dovoluje maximální využití,“ popisuje Martina Drapačová. Kuchyňská deska je z tvrzeného kamene TechniStone v odstínu Noble Troya, který je i na stěně.

Při zaměření se nejdříve naskenovaly korpusy kuchyňských skříněk a následně byly zakresleny technikem veškeré otvory pro varnou deska, dřezy a elektrické zásuvky. Proces trval dvě hodiny a dodání hotové desky tak proběhlo naprosto bez problémů. Spáry jsou vidět jen minimálně. Na lince se sedí a povídá, maluje a vaří s láskou.

Novobarokní komoda s černým mramorem z roku 1850 propojuje moderní kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Komoda byla vyrobena ve Vídni. „Mám ji po mamince, která ji zdědila už po své mamince. V komodě je umístěna slánka a pepřenka, taktéž po mojí mamince. Do dnešního dne mají stejné místo. Ta komoda je moje dětství,“ přiznává Miloš Drapač.

Krb, který vás ošálí

Plynový krb? Nikdy! Majitelům se myšlenka studeného plynového krbu s modrou barvou plamene nelíbila. Až když uviděli hořet plynový krb Laube naživo, názor změnili. Zjistili taky, že krb vyhřeje místnost do deseti minut a že opravdu nikdo nepozná, že plamen je plynový. Má v sobě totiž i vyvíječ jisker, takže dřevo klasicky praská.

Oranžové diody zase nahradí teplou barvu ohně. V krbu jsou polínka naskládaná na sobě podle přesného schématu. Po zapnutí krbu je plamen modrý zhruba deset minut a sklo krbu se orosí, pak se zapnou led diody a plamen změní barvu, začne hřát. Jednou za rok provede firma revizi plynu a vyčistí krb. Okolo krbu je ruční malba v imitaci betonu od náchodského malíře Rouska.

Důležitým krokem byla i volba nové střechy, která na domě zaujímá velkou plochu. „Svou precizností a kvalitou nás oslovila střecha rakouské firmy. Hliníková střecha nám určitě vydrží a antracitová barva láká i lidi v okolí k tomu, aby u nás zazvonili a zeptali se, co to je za zajímavou střechu,“ říká majitel.