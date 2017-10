Velká přání se s velkým nábytkem špatně plní. Proměna starého domu

„Jsme rodina se dvěma dětmi (syn 10, dcera 8 let) a rádi bychom každému zařídili samostatný pokoj. V přízemí bychom chtěli mít obývací pokoj s alespoň částečně odděleným kuchyňským koutem + komoru, vstup, WC se sprchovým koutem a místem pro kotel a pračku, případně ložnici nebo pokoj pro hosty. Do horního patra chceme umístit dětské pokoje, koupelnu, WC a ložnici či pokoj pro hosty, podle toho, co bude v přízemí,“ vypočítává čtenářka Pavlína.

Domek stojí na poměrně malém pozemku (400 m2), takže by jej majitelé neradi zastavěli ještě více, i když by rozšíření prostoru velmi uvítali.

Navíc jde o dvojdomek, proto by jeho čelní část měla zůstat v původní podobě, byť nejde o památkovou zónu. Čelní strana domu je orientována na západ, vstup na zahradu má dům na východní ( jihovýchodní straně).

Na architekta Hynka Maňáka ze studia Maniac Interier, který připravil dvě varianty řešení, měla čtenářka jednu prosbu: aby zachoval poměrně objemnou sedací soupravu a velký jídelní stůl, který má rodina z předchozího bytu a chce jej opět použít.

Stávající situace

V současné době probíhá rekonstrukce. Domek má sklep pod jednou místností, kde bude plynový kotel a domácí vodárna. V přízemí je zádveří, hala (z té je vstup na samostatné WC, do koupelny a chodby. Z té se vchází do pokoje, sklepa a do velkého obytného prostoru s kuchyňským koutem. Je zde také schodiště do prvního patra. V prvním patře jsou tři pokoje a koupelna s WC.

Majitelé potřebují poradit zejména s koupelnami a obytným prostorem v přízemí, kde by chtěli mít velký stůl a velkou sedací soupravu z původního bytu, jenže si neví rady s jejich umístěním, váhají i u uspořádání kuchyňské linky.

Varianta 1 - 1. nadzemní podlaží

Varianta 1

Velký nábytek a malý prostor, to nejde moc dohromady. Je nutný kompromis.

„Umístit zde rozměrnou pohovku a jídelní stůl je problematické, ale možné. Přístup do zahrady však bude komplikovanější. Kuchyň je zkrácena oproti zákresu ve stavební dokumentaci, podle mě by byla zbytečně dlouhá,“ vysvětluje architekt Maňák.

Kuchyňskou linku doplnil snídaňovým pultem, který kuchyň opticky odstínil pohledům z obývacího pokoje. Chladnička je obestavěna regály, za ní vznikl prostor například pro uložení žehlicího prkna a podobně. Pracovní deska pod oknem je hlubší než standardně bývá, a to 70 cm.

„V koupelně mi připadá sprchový kout 80×80 centimetrů malý. Posunutím příčky lze zvětšit zádveří pro šatní skříň a v koupelně pak použít sprchový kout 120×80 nebo větší 130×80 či dokonce 140×80 centimetrů. Pračka pak ovšem musí ven z koupelny, může však být ve skříňové sestavě v chodbě,“ doporučuje architekt Maňák. Ložnici či pokoj pro hosty je v tomto podlaží možné umístit bez problémů.

Varianta 1 - 2. nadzemní podlaží

Ve druhém nadzemním podlaží je pro ložnici s manželskou postelí vhodný pouze pokoj se šikmou střechou, ale i tak je „poznamenaný“ snižující se podchozí výškou. U dětských pokojů či koupelny by neměly při zařizování vzniknout žádné komplikace.

Varianta 2

První navržená varianta se majitelům sice líbila, ale: během rekonstrukce se změnily některé „rozměry“, ať již dodatečnou úpravou nebo kvůli tomu, že původní plány domu neodpovídaly skutečnosti, což si majitelé nestihli ověřit a zaslali rozměry v nich uvedené.

Varianta 2 - 1. nadzemní podlaží

Investorům se u první verze nelíbil komplikovanější vstup do zahradu kvůli pohovce (na níž však trvají). Zvažovali i to, že postavením sedačky před okna přijdou o část světla v místnosti.

„Pokud není dostatek prostoru, je vše o kompromisu. Světlé barvy, zejména pak samozřejmě bílá v lesku mohou interiéru pomoci. Nebo je třeba se smířit s tím, že velká pohovka se do nového bydlení prostě nevejde a bude nutné ji nahradit menší,“ říká architekt Maňák.

V koupelně v patře pouze změnil umístění WC, protože z plánku nebylo jasné, kudy bude možné vést odpad.

Varianta 2 - 2. nadzemní podlaží

