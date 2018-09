Školní učebny umístili i do sklepa. Děti jsou přesto nadšené

Základní škola Palachova v Brandýse nad Labem potřebovala řešit situaci ohledně zvyšujícího se počtu dětí, zejména v prvních třídách. Zřizovatel, město Brandýs nad Labem, tak schválil rekonstrukci nevyužité části budovy ve sklepním prostoru.

Podlaha v družině byla zvolena vinylová, dekor „letní dub“. Nábytek je v dekoru javor v kombinaci se žlutou, oranžovou a zelenou barvou, skříňky mají úložné boxy z pevného odolného plastu.

Měly zde vzniknout učebny pro výuku vaření a informatiky, školní knihovna, jazyková učebna, kabinet, prostory pro družinu, šatny a WC. Požadavek investora počítal i s dodáním interiérů „na klíč“ včetně nábytku a dekorací.

Autorem stavebního projektu se stal Ing. Lukáš Tauchman se společností Aragon Ell, interiéry měla na starosti hlavně designérka Renata Olšová z firmy Sabri, která následně navržené interiéry i realizovala.

Projekt autoři přihlásili do soutěže Interiér roku 2017, kde se v kategorii Veřejný interiér objevilo hned několik škol. Dokonce i předseda odborné poroty, profesor Jiří Pelcl, o tomto ročníku prohlásil: „Je skvělé, že se investoři věnují také interiérům, v nichž vyrůstají naše děti a mladí lidé a jejich podobu se naučili zadávat architektům a interiérovým designérům“.

Škola trochu jinak

„Při návrzích interiéru jsme měli jasný cíl: moderní, funkční, netradiční, zároveň dobře promyšlený, dětský a podle přání školy barevný interiér,“ popisuje designérka Renata Olšová.

Vyhnula se typickému školnímu bukovému nábytku i klasickým parketovým podlahám, dokonce si „dovolila“ navrhnout nábytek vyrobený na míru, což bývá ve školních budovách zcela výjimečné. „I proto jsme byli velmi šťastní, když škola a zřizovatel naše návrhy opravdu s velkým nadšením vstřícně přijali a podpořili naši myšlenku a motto, že je čas na modernizaci českých škol“, vzpomíná Renata Olšová.

Do interiérů navrhli autoři kvůli snadné údržbě vinylové podlahy a interiérové dveře v moderních dekorech a imitacích dřeva. Vzhledem k umístění prostor do suterénu objektu s malými okny a naprosto nedostatečným přirozeným osvětlením se muselo pečlivě volit osvětlení, a ačkoli je to ve školách dosud velmi opomíjené, řešila se velmi pečlivě i otázka akustiky.

„Bylo více než nutné dobře navrhnout akustické stěny, pro zajištění komfortu dětí i vyučujících jsou naprosto nezbytné,“ upozorňuje designérka Olšová.

Květinová třída

Družina vznikla v prostoru s klenutými stropy a krásnými sloupy. Autoři ji pojali jako „květinovou třídu“. Toto řešení vyplynulo z potřeby umístit do prostoru stoly a židle pro 30 dětí. Klasické stoly a průchody mezi nimi by totiž zabraly většinu volného místa potřebného na hraní, navíc situaci komplikovaly i sloupy.

Vznikl tedy nápad vytvořit ze stolů „květinu“, která zabrala jen část prostoru družiny a poskytla dostatek míst pro každodenní provoz. V případě potřeby se však stoly jednoduše rozmístí více od sebe a doplní se stohovatelnými židličkami.

Prostor rozdělili designéři na jednotlivé zóny: kuchyňku, „obchůdek“, koutek s gaučem a křesílky, dílnu s kreativními stavebnicemi či velký oválný stůl umožňující dětmi oblíbené hraní „na kolenou“ a stavění modelů. Součástí vybavení družiny je například i elektrické klávesové piano (keyboard) zabudované ve skříňce.

Podlaha byla zvolena vinylová, nábytek v dekoru javor je v kombinaci žluté, oranžové a zelené barvy, skříňky s úložnými boxy jsou z pevného odolného plastu. Stohovatelné židličky byly vyrobené z masivu.

V druhé části suterénního prostoru s klenutými stropy vznikla šatna s odděleným vstupem do chodby vedoucí k družině, tak do chodby k hlavnímu vstupu této části budovy.

Moderní kuchyň

„Kuchyňky pro výuku vaření jsou důkazem toho, že i v klasické základní škole mohou být opravdu moderní, funkční a dobře vybavené interiéry za relativně dostupné finance,“ říká Renata Olšová.

Kuchyň vzbudila u dětí velké nadšení, využívá se nejen během výuky, ale i v mimoškolních aktivitách pro kroužek vaření. V kuchyňské lince nechybí granitové dřezy, sporáky se sklokeramickými deskami, zásuvky s moderními výsuvy, myčka, lednice, rychlovarné konvice, mixéry, kuchyňský multifunkční robot, ale také samozřejmě nové příbory, talíře a veškeré potřebné vybavení.

Zásuvky mají moderní výsuvy.

Vinylovou podlahu v šedobéžové barvě doplnil skleněný obklad za kuchyňskými linkami ve stejné barvě, s decentním glitter efektem. Součástí místnosti jsou i stoly vyrobené na míru pro stolování, v dekoru shodném s kuchyňskou linkou, doplněné béžovými židlemi z pevného plastu, které splňují normy pro školní sedací nábytek.

V knihovně, která vznikla přestavbou nevyužitých prostor v prvním patře (mezi stávajícími družinami), navrhli autoři interiéru nábytek na míru. Vše je doplněné barevnými sedacími vaky, které nejenže dětem umožní pohodlné čtení a relaxaci, ale zároveň vyřešily problém s počtem míst.

Jazyková učebna byla vzhledem k nutnosti dodržet normy a předpisy pro školní nábytek v tomto typu místnosti vybavena klasickými školními lavicemi a na míru vyrobenými věšáky a skříní. Součástí třídy jsou i elektricky ovládané rolety a interaktivní tabule. Podlaha je opět vinylová.