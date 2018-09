Dům předělávali 6 let. Mladá žena zvládla sama i rekonstrukci koupelny

Dům, ve kterém bydlí Eva s rodinou, postavili v 90. letech minulého století, ale nynější podobu do něj vnesla až paní domácí. „Trvalo nám to přibližně pět nebo šest let,“ začíná své vyprávění majitelka domu.

„Byl to klasický dům z 90. let, kdy byly dostupné nanejvýš dva tři druhy kachliček, tak jsem to musela všechno postupně předělat.“ Původní interiér domu se tak stal pro paní Evu na nejbližší období jejím hlavním objektem zájmu.

Jak sama říká, nebylo to vždy jednoduché. „Nejvíce stresu jsem měla z koupelny, která byla v původním stavu. Bylo třeba odstranit staré oranžové kachličky, vše to dlouho trvalo, všude byl nepořádek.“

Dvoupatrový dům ve vesničce nedaleko Bratislavy obývá pětičlenná rodina, do které velmi často zavítají i další „živá klubíčka“ radosti. Eva je totiž profesionální pěstounka, a tak se její rodina pravidelně rozrůstá i o další členy domácnosti.

Všichni společně tráví hodně času v útulném obývacím pokoji, který je jakýmsi centrem domu. Před pár lety byste jej zde však hledali marně. Vznikl totiž z jiného prostoru, z terasy, kde mohla majitelka domu zasahovat nejvíce.

„Když se nám s manželem narodilo dítě, potřebovali jsme dům zvětšit, a tak jsme původní terasu předělali na pokoj. Hrubou stavbu nám zrealizovala firma, zůstal i původní základ krbu, tedy spíše terasového grilu, a my jsme sem přesunuli obývací pokoj. To byl úvod do předělávek, pak to šlo postupně všechno,“ vzpomíná Eva.

Řemeslník v zástěře

Pokud byste si ale mysleli, že jí s realizací nápadů pomáhají mistři, mýlili byste se. Vše si totiž dělá sama. Tapetuje, natírá, brousí, vrtá, šíje. Na co se v domě podíváte, to prošlo rukama sympatické maminky dvou dětí. „Všechno to začalo, když jsem byla na mateřské. Byla jsem stále doma a všechno mi začalo lézt na nervy,“ směje se paní Eva.

Její šikovné ruce ve vesnici všichni dobře znají, a tak se často stane, že věci, které by jinak vyhodili, jí darují a ona je s povděkem přijme a zrenovuje. I ze zdánlivě všedních a nepotřebných věcí, které měly původně skončit na smetišti, dokáže vykouzlit interiérové ​​doplňky.

Interiér krásně dotvářejí staré předměty, kterým Eva dala novou tvář. Stejně to bylo i v případě tohoto kufru, který pochází ještě z dob války.

Například o komodě v obývacím pokoji, která se perfektně hodí ke krbu, by asi málokdo řekl, že už má své nejlepší roky dávno za sebou.

„Komoda je ještě po mém dědečkovi, to si koupil jako první kus nábytku na svou chalupu. Nevím, odkud jej dovezl, ale už tam byli i červotoči. Napouštěla jsem ho, brousila, smirkovala, a tak jsem jej doladila ke krbu.“

Komoda v obývacím pokoji však není jediná, která skrývá své tajemství. I lavici v provensálském stylu stojící v jídelně přepsala majitelka historii. „Původně šlo o velmi nevýrazný zahradní nábytek. Byl však příliš obyčejný, a tak jsem z něho odřízla bočnice, natřela ho na bílo a dozdobila vlastnoručně ušitými polštářky.“

Je přímo neuvěřitelné, co všechno paní Eva stíhá vedle výchovy malých dětí. Kdy je možné přeměnit dům na tvůrčí dílnu? „Když jsou všichni pryč, protože mě znervózňují. Buď pracuji po večerech, nebo v době, kdy jsem sama, protože nemám ráda, když mi někdo stojí za zády a kontroluje mě.“

Ne vždy však jde všechno úplně snadno. Některé renovace vyžadují hodně času, například ta, do níž se pustila naposledy. „Renovovala jsem stůl a židle, které přišly s mými rodiči, když se nastěhovali do nového domu. Dlouho ležely vyhozené v stodole, tak jsem se pustila do jejich rekonstrukce. Zrenovovat stůl mi trvalo opravdu dlouho, práci ztížilo i špatné počasí, hlavně poslední týdny stále pršelo. V noci jsem k němu musela vstávat a otáčet jej u krbu, často jsem větrala, protože lak velmi zapáchal. Nakonec to stejně popraskalo, takže to budu muset znovu přebrousit a nově nalakovat.“

Početné dekorace v domě jsou ruční práce paní Evy. V mnoha věcech je její velkou pomocnicí dcerka Ema, s níž ráda tráví čas šitím polštářků.

Originální textil

Interiér domu zkrášlují zrestaurované kusy starého nábytku i doplňky, které si většinou šije Eva sama. Zajímavých dekorací je v domě hned několik. Kufru, který zdobí obývací pokoj, je 60 let. „Děda ho měl na frontě, už byl stokrát přemalovaný, původně byl tmavohnědý s černým kováním, ale ke mně se dostal modro-žlutý, no strašný. Tak jsem si jej přemalovala podle sebe.“

Mnohé další kousky našla majitelka v dostupnějších, levnějších obchodech, pár je dražších, ale své čestné místo si vydobyly i produkty ruční práce, například košíčky zpod rukou Eviny známé, která se věnuje pletení z papíru.

Po náročném shánění se Evě nakonec podařilo obstarat celou soupravu růžových spotřebičů. Potřebovala k tomu však kus štěstí, protože, jak sama zmínila, od každého spotřebiče kupovala poslední kus.

Při pohledu na interiér je zřejmé, že paní Eva miluje především přírodní materiály, jako jsou dřevo nebo kámen, stejně také inklinuje k přírodním zemitým barvám.

Výraznější barvy nemá příliš v oblibě, ale s příchodem děvčátka byla ochotna do domu vnést závan růžové. Tou nakonec oživila i kuchyni, když do ní zakomponovala růžové spotřebiče.

Kde na to všechno bere inspiraci? „Hlavně na internetu, v časopisech, v televizi.“ Ale jak sama říká, ne vždy najde pro svou vášeň pochopení.

„Doma jsou už ze mě hotoví, blokují mi kanály, na které se dívám, když vidí, že kupuji štětku, křičí: ,Bože, ty už nic nenatírej.’ Já když chytím štětku, tak jde všechno,“ říká s úsměvem.

Fotografování i děti

Když s obdivem poslouchám, co všechno paní Eva stíhá, překvapí mě dalším svým koníčkem. „Ráda fotografuji,“ skromně vzpomene mezi řečí, „hlavně svou rodinu,“ pokračuje a já se nenápadně prohlížím po stěnách místností. Ty jsou ozdobené zarámovanými fotografiemi, které dotvářejí celkovou útulnost.

Syn Michálek má pokoj zařízený v námořnickém duchu.

„I moje práce je můj koníček, i když se to ani nedá nazvat prací,“ dodává k otázce týkající se jejích pestrých zálib. „To je poslání,“ doplňuji, a dívám se přitom na malé děvčátko, které Eva s něhou drží v náručí.

Není jediné, které zde našlo svůj dočasný domov. Evin kouzelný domeček je útočištěm mnoha dětí, kterým kromě tepla domova poskytuje i hodně lásky. A tu je v domě cítit na každém kroku. Nejen v atmosféře, která v něm panuje, ale hlavně v laskavých slovech, jimiž Eva popisuje, co dělá.

