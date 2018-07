Z rekreačního domku mají po rekonstrukci skvělé bydlení u přehrady

Domek si rodina postavila v 70. letech minulého století na pozemku s přímým výhledem na brněnskou přehradu. První patro je společenské, ve druhém se našlo místo pro dvě ložnice a koupelnu. Václav Navrátil a Jan Sedláček, architekti studia SENAA, dostali za úkol rekonstrukci prvního podlaží s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyňským koutem.

Původní kuchyň

Projekt přihlásili do soutěže Interiér roku, kde se umístili mezi nejlepšími v kategorii Rekonstrukce.

Málo světla, špatná dispozice

„V původním stavu trpěla společenská místnost především na nedostatek prosvětlení a špatnou orientaci prostoru. Dispozice je navíc poměrně hluboká, schodiště bohužel ´ukusuje´ podstatnou část místnosti. Prostoru také nepomáhala přílišná různorodost a nesladěnost povrchů,“ popisuje architekt Václav Navrátil.

Architekti pojali obývací pokoj s kuchyní jako jeden prostor, kde jednotlivé zóny doplňuje několik zákoutí. Celý interiér je ve výrazné černobílé kombinaci doplněné dřevěnými prvky, které celkový výraz zjemňují.

„Sjednocením barev a povrchů jsme roztříštěnou místnost spojili v jeden společný prostor. Ten ovšem není monotónní, při okraji pokoje jsme vytvořili několik ´zálivů´ pro různé příležitosti, činnosti a nálady,“ doplňuje architekt Jan Sedláček.

Každý pobytový kout vymezuje jiné světelné prostředí, což podtrhují výrazná svítidla.

„Dřevěné schodiště jsme částečně zakryli pohledovou policovou stěnou, která kromě schodů ukrývá až netušené úložné prostory, police jsou totiž hlubší, než by dalo předpokládat. Záda této knihovny zůstala částečně plná a částečně volná, takže se zachovalo vizuální propojení se schodištěm. Takže nevýhoda schodiště, vytvářející nevyužitelný prostor, se obrátila ve výhodu,“ vysvětluje Václav Navrátil. Další úložné prostory se podařilo vytvořit pod sedací soupravou.

Bez světla to nejde

Výrazná změna se pak odehrála v kuchyňském koutě. Dvě původní malá pásová, vysoko umístěná okna, nahradilo jedno opravdu velké, které teď vpouští do místností mnohem více světla a nabízí výhled do zahrady. Uživatelé domu si teď okolní zeleň mohou konečně opravdu vychutnat, a to i při přípravě jídla nebo mytí nádobí. Ideální relaxace při této činnosti!

Vedle kamen na dřevo se po rekonstrukci vytápí dům pomocí podlahového topení.

Ke kvalitě bydlení a zlepšení vnitřní pohody přispělo také nově zavedené podlahové topení a především výměna původních, špatně táhnoucích kachlových kamen za nová, funkční krbová kamna.

„Hlavním záměrem celé změny bylo zvýšení celkového komfortu a dodání prostoru jeho vlastní charakter. Na výsledku se ukazuje především to, že i s malým prostorem se mohou dít velké změny,“ spokojeně hodnotí projekt oba architekti.