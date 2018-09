Hedvika se zbavila staré ložnice. V nové za 130 tisíc se cítí jako v ráji

Druhá série pořadu Bydlet jako..., jehož premiéru vysílá Česká televize každou sobotu, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Hedvika pracuje celý život jako zdravotní sestra. Dospělý syn se už před léty přestěhoval do bytu po babičce. Jenže teď si postavil rodinný dům a Hedvika zjistila, že se jí byt syna líbí víc než její vlastní. Přestěhovala se a s bytem je spokojená, tedy až na jednu místnost a tou je ložnice.

Ráda by se v ložnici zbavila otevřených polic a regálů a nahradila je uzavřenými skříňkami. Chtěla by si pořídit vyšší postel s lepší a velmi pohodlnou matrací, na které se jí bude dobře spát. Pro čtení potřebuje dobré osvětlení.

Protože je pokoj orientovaný na jih a okna ústí do frekventované ulice, bylo nutné dobře promyslet nové zastínění, které odcloní světlo a hluk. Na proměnu si Hedvika připravila 130 tisíc korun.

Návrhářka Mirka Došlá upravila dispozici ložnice, která je nyní mnohem přirozenější. Postel umístila k vedlejší stěně a nechala k ní na míru vyrobit čalouněné čelo. Nad ním je obraz s nápisem Two is more than one (Dva jsou více než jeden), který byl původně napsaný na stěně a Hedvika si jej přála zachovat.

Knížky a časopisy našly své místo v komodě, nočních stolcích i ve velkém úložném prostoru postele, která je vysoká 70 centimetrů. Na každé straně postele je na zdi lampička s pohyblivými rameny, na stropě je zavěšený lustr.

Protější stěnu zdobí tapeta s motivem trávy, ostatní zdi jsou vymalované zelenou a krémovou barvou. V rohu je čtecí koutek s křeslem, podnožkou a stojací lampou. Na zemi je jeden kobereček a dvě kožešiny. Závěs poskytuje po zatažení absolutní tmu. Celý pokoj je laděný do sytých, ale tlumených barev. Ze starého vybavení zůstala jen podlaha.