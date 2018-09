Překvapení pro přítelkyni. Niky je z pokoje za 200 tisíc nadšená

Druhá série pořadu Bydlet jako..., jehož premiéru vysílá Česká televize každou sobotu, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

Niky by měla v nově vybaveném průchozím pokoji s třemi dveřmi odpočívat, líčit se a učit se texty. Jakub si pro ni vysnil útulný a harmonický interiér, na který si připravil 200 tisíc korun.

Návrhářka Jana Hradecká chce do pokoje přidat textilie a koberce, ženský prvek i secesní křivky. Velkorysý rozpočet neplánuje utratit celý, naopak by ráda nějaké peníze ušetřila.

Po proměně je u vstupních dveří šatna zakrytá paravánem a líčící koutek s toaletním stolkem. Největší prostor pod okny zabírá upravené sofa s přidaným rohovým čelem a novým čalouněním i zděděná prosklená skříňka a pohodlný ušák. Na stěně jsou zarámované plakáty od Alfonse Muchy. Okna zdobí sametové závěsy s třásňovými úvazy.

Pokoji dominují nádherná rohová kamna, která nechal Jakub opravit. Nejdříve bylo nutné kamna rozebrat, každou kachli pečlivě zabalit do novin, uložit do krabice a odvézt do kamnářské dílny. V kamnech se nebude topit dřevem ani uhlím, ale budou v zimě vytápěna elektricky. Díky tomu z nich bude opět sálat příjemné teplo.

Niky je z nově zařízeného pokoje nadšená. Z chladného prostoru je najednou útulný pokoj plný elegance a šarmu, který vyzařuje ženskost a půvab, ale není přeslazený. Rozpočet návrhářka dodržela a nakonec i něco z peněz zbylo.