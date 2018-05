Neuvěřitelně zfušovaná rekonstrukce. Firma v domě řádila hlava nehlava

Rekonstrukce rodinného domu probíhala podle projektu ke stavebnímu povolení, v detailech nebyla firma vázána žádnými požadavky, a tak vzala stavební principy do vlastních rukou. Řemeslnické postupy nesplňovaly celou řadu požadavků.

Majitelé stavebníkům ze začátku věřili, ale ti si počínali tak neodborně, že si pro svůj klid pozvali na stavbu inspektory nemovitostí, kteří rekonstrukci před dokončením prověřili.

Jako první zjistili, že se vrací voda v toaletách a potrubí. Po vykopání potrubí se ukázalo, že je kanalizace položena proti spádu. Chybělo i přirozené odvětrání, takže v systému vznikal podtlak.

Tepelné izolace podlah byly i přes kompletní rozebrání skladeb pouze třícentimetrové, což hrubě odporuje ČSN. V některých místnostech byly dokonce sondami zjištěny sutě a absence podkladního betonu.

Rozvody podlahového topení byly provedeny pouze na výše zmíněné třícentimetrové izolaci a s ohledem na opomenutí reflexních folií by kromě vytápění podlahy zajišťovaly také vytápění podkladních konstrukcí a tím by docházelo ke značným tepelným ztrátám.

„Majitelé byli naprosto v šoku, když zjistili, že u krovu nebyl respektován původní návrh statického řešení z projektu pro stavební povolení. Materiál a rozměry prvků byly zcela jiné a velmi nestabilní. Díky nesprávnému podepření a spojení prvků dokonce hrozilo, že by mohlo dojít ke zřícení střechy,“ vysvětluje stavební inspektor Ondřej Bláha.

Firma nedodržovala správné technologické postupy a požadavky. V domě měla být rozvedena klimatizace chlazenými podhledy, která eliminuje nepříjemný průvan z chladicích jednotek. Systém byl špatně provedený a nikdy by nefungoval. Naopak by se stal v letních měsících zdrojem značné vlhkosti.

„Dá se říct, že stovky tisíc korun by přišly vniveč, protože se systém musel kompletně přepracovat. Izolace a těsnění v podhledu nad chlazením byly nesprávně použité. Dokonce v některých případech vedly chladicí okruhy i nad tepelnou izolací podhledů, takže by měl okruh značné tepelné ztráty a výsledkem by bylo, že by klimatizace v létě nechladila. V zimě by dům kvůli nesprávným izolacím a parotěsnícím vrstvám pod střechou promrzal a na podhledech by rostla plíseň,“ popisuje závady Bláha.

K zajímavé kuriózní situaci došlo u schodiště, které mělo pod nadpražím zcela nedostatečnou podchodnou výšku. Konstrukce byla tak nízko, že i průměrně vysoký člověk se musel pořádně sehnout.

„Problémem bylo, že firma přesvědčila majitele, že nepotřebuje prováděcí projekt, že si vše ohlídá sama. Díky tomu se obtížně určovalo, co a jak má být provedeno. Společnost nejnebezpečnější závady odstranila sama. Většinu ostatních musela ale nakonec odstranit jiná firma. Příběh tak má vlastně šťastný, ačkoliv velice nákladný konec,“ dodává inspektor.

Vedení kanalizace ve stěně v protispádu.

Největší problémy domu:

Mezi novou podlahou a podkladem chybí hydroizolační vrstva. Okolo výkopu pro kanalizaci v podlaze (není ve spádu) je pouze podkladová hlína ve vysekané drážce. Ve výkopu byla rovněž zjištěna neobnovená původní hydroizolace podlahy. Je zde riziko vzlínání zemní vlhkosti do konstrukce podlahy a následně stěn domu. Podle informací investora byla v průběhu stavby a při provádění výkopu zjištěna vysoká hladina podzemní vody - cca 0,5 metru pod úrovní výkopů. Provedení je v rozporu s vyhláškou 268/2009 a změnové vyhl. 20/2012. Není zajištěna ochrana stavby proti spodní vodě a zemní vlhkosti.

Na obvodovém soklu a ve výkopu má tepelná izolace podlahy pouze 30 mm. Výška tepelné izolace je nedostatečná. Mimo to pod podlahovým vytápěním není žádná reflexní vrstva, která by odrážela teplo směrem do objektu. Je zde riziko promrzání konstrukcí okolo obvodového soklu a zvýšených tepelných ztrát objektu. Provedení je v rozporu se závaznou ČSN 73 0540 o požadavcích na tepelnou ochranu budov.

Nedostatečné zateplení soklové části domu. Zateplení soklové části je provedeno z XPS desek tloušťky 50 mm a je nedostatečně zapuštěno pod úroveň přilehlého terénu (přibližně 300 mm pod úroveň čisté podlahy 1. NP domu). V izolačním soklu byly zjištěny netěsnosti a díry přímo pod konstrukcí podlahy domu. Je zde riziko promrzání a velkých tepelných ztrát objektu. V místě všech francouzských oken a vstupu v 1. NP je vnější parapet, resp. soklová část z betonu. Vzniká zde masivní tepelný most bez krytí zakládací lišty a podkladu okna tepelnou izolací. Provedení je v rozporu se závaznou ČSN 73 0540 o požadavcích na tepelnou ochranu budov.

V podhledu chybí instalační boxy nad světly, kvůli přímému kontaktu s tepelnou izolací se sníží životnost světla. Chybí parotěsnící vrstva podhledu. Tepelná izolace je na podhledu a podbití krovu provedena nesouměrně.

Tepelná izolace mezi krokvemi střešní konstrukce je neúčinná a neplní svou funkci. Pod ní je částečně větraný mezistřešní prostor. Dále vlivem chybějící parotěsné vrstvy v podhledu 2. NP dochází k nadměrné kondenzaci vlhkosti na podbití střechy a výtoku na severní fasádu. V rozporu s ČSN 73 0540.

Nedostatečná podchodná a průchodná výška schodiště. Vhodné pouze pro osoby do 170 centimetrů.

Ocelové nosné vaznice nahradily dřevěné. Vaznice jsou na podpůrné konstrukci v prostoru západní stěny nedostatečně osazeny. Vaznice jsou spojené podélným zazubením bez spojovacích prvků a podpory v oslabeném spoji. Podélně jsou vaznice podporovány ocelovými trny osazenými do nenosných příček bez uzavíracího věnce. Statik potvrdil riziko zhroucení konstrukce střechy, například pod tíhou sněhu. Provedení vaznic a jejich osazení odporuje základním statickým principům. Provedení v rozporu s vyhláškou 268/2009 v části Mechanická odolnost a stabilita.

Prvky krovu nejsou ošetřené proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Ocelová konstrukce rámu terasy má zesílení navařeno pouze bodově, podlaha se nadměrně houpe. Na terase s foliovou izolací stojí voda.

Komínové nerezové těleso je nevhodně umístěno z hlediska vzdálenosti od fasády, kdy u střešní římsy vede těsně kolem ní tak, že je vyříznuté oplechování okraje střechy a nelze provést fasádní omítku (obnažené desky kontaktního zateplení).

Systém chlazení v podhledu není proveden správně. Potrubí chladiva je vedeno i nad tepelnou izolací podhledu. Chybí osazení rozdělovače pro příslušné topení na půdě. Kondenzační vyústky nejsou provedeny ve všech chlazených místnostech. Po celkové demontáži podhledu ve 2. NP se ukázalo, že jednotlivé chladicí smyčky nejsou stejné délky. Systém nelze vůbec užívat. Rozvody chladiva jsou vedeny i nad tepelnou izolací.

Rozvody vody a tepla v domě jsou vedeny bez kotvení a volně uložené v dutinách bez návlekové izolace a kotvení. U podlahového topení firma zvolila plastové potrubí s největší tepelnou roztažností.

Tenkostěnné velkoformátové obklady jsou lepeny pouze na buchty či jednostranné podlepení.

Kanalizace pod podlahou netěsní. Při sondáži bylo zjištěno, že je položena protispádem. Kanalizace není vůbec odvětrána.