Malý byt po rekonstrukci: vtipné detaily a světlá podlaha ho zvětšily

Klientka se obrátila na studio Iva Hájková Interiors, aby pro ni připravilo návrh celkové rekonstrukce bytu i komplexní návrh interiéru včetně vybavení. „Prvním krokem tedy bylo vše pro jistotu opatrně odstranit a oholit na kost,“ říká Iva Hájková.

Velký důraz byl kladen na detaily, to je vidět i u nočního stolku.

Z původního bytu zbyly jen obvodové zdi, zmizela i část příček. Prostor totiž není příliš velký, i když v něm bude bydlet jen jeden člověk. Chybělo mu také více světla. Proto jej architekti z velké části otevřeli, aby dostali do pochmurného prostoru co nejvíce slunce a vzdušnosti.

Rekonstrukce si vyžádala čas

„Spolupráce s majitelkou trvala osm měsíců, z toho čtyři jsme připravovali návrh a projekt, zbývající čtyři trvala kompletní realizace,“ vypočítává architektka Hájková.

Citlivým přístupem se jí podařilo vytvořit byt, který si zachovává původní stavební prvky, jako jsou dveře či renovované terrazzo, ale také dobová světla. Zároveň však obsahuje prvky zcela nové, třeba moderní svítidla, sanitu nebo mořené překližky.

„Dalo by se s nadsázkou říci, že jsme se snažili vytvořit most mezi starým a novým a vetknout do místa tradiční duši se svěžím a moderním pojetím,“ konstatuje Hájková.

„V předsíni jsme pod PVC našli sto let staré terazzo, které jsme zrenovovali do původního stavu, na ně navazuje moderní polyuretanová stěrka, která je v obývacím pokoji a v ložnici,“ popisuje architektka. Koupelna je vydlážděna jednoduchými bílými obklady a doplněna modrou stěnou obkladů, odkazující na dobu, kdy byl činžovní dům postavený.

Kontrast starého s novým

Nízká kuchyňská linka byla vyrobena z původních dveří do obývacího pokoje, doplnily ji elegantní mosazné úchytky a mramorová deska. S moderní podlahou kontrastují přes sto let staré židle Thonet číslo 14 po renovaci.

Naproti nízké sestavě skříněk ovšem stojí zcela moderní část kuchyňských skříní v petrolejové barvě s moderními černými detaily a na ní navazující pracovní stůl ve stejném barevném provedení.

Sestava s otočným karuselem pro televizi umožňuje její sledování jak z pohodlí křesla, tak z postele.

Podobně pojala Iva Hájková také vybavení ložnice: elegantní bílé skříně s mosaznými úchytkami doplnila moderní mořená sestava s otočným karuselem pro televizi, tu lze sledovat jak z pohodlí křesla, tak z postele. Jednoduchý dělící prvek ozvláštňuje kresba dřeva zvýrazněná mořením.

Téměř veškerý nábytek je vyroben podle autorského návrhu. Velký důraz kladla autorka na sladění všech detailů, úchytek, noh k nábytku, světel, barev i povrchů. Jako zajímavá ozdoba stěn vznikly obrazy nad kuchyňskou linkou a mezi okny, kdy se v průběhu rekonstrukce zjistilo, že pod nánosy starých maleb je zachovaná původní modrá barva.

„Zachovat maximum původního a doplnit moderním byla hlavní myšlenka, kterou jsme ctili v průběhu návrhu i následné realizace,“ dodává Iva Hájková.

Nízká kuchyňská sestava díky zajímavým nožkám působí odlehčeným dojmem a prostor opticky zvětšuje.