Hanka touží po venkovské kuchyni. Návrhářka se kýči šikovně vyhnula

Pořad Bydlet jako..., jehož premiéru vysílá České televize každý pátek, chce ukázat, že zásadní změny v bytě se dají udělat revolučním způsobem i bez stavebního povolení, hypotéky a bourání.

„Venkovská idyla a touha bydlet daleko od ruchu velkoměsta zlákala před pár lety paní Hanku, která vyměnila městský byt za rodinný domek a stala se venkovankou se vším všudy,“ vysvětluje průvodce pořadem herec Roman Zach.

Z města za ní často přijíždějí i její dospělí synové s rodinami a všichni potřebují čím dál více prostoru. Hanka se rozhodla pro proměnu kuchyně, která není zařízená pro početnější návštěvy.

Chce dát pryč čalouněnou sedačku, která zabírá hodně prostoru a netrvá ani na akváriu. Ráda by si v místnosti nechala skříň a komodu pod televizí. Změnou by měla projít i kuchyňská linka. Hanka by si přála spíš venkovský styl, ovšem se všemi moderními parametry.

V interiéru by neměl chybět velký jídelní stůl. Z kuchyně se vstupuje na terasu, která by se měla stát její přirozenou součástí. Majitelka si na vylepšení kuchyně přichystala 200 tisíc korun.

Návrhářka Denisa Bartošová nechala odstranit původní kuchyňskou linku, kterou vyměnila za novou. Původní nebyla špatná, ale návrhářka chtěla lépe využít prostor nad linkou.

Nové horní skříňky jsou umístěné až ke stropu a na jejich plochu se díky tomu nebude prášit. Béžová dvířka jsou ve venkovském stylu s profily, sklo je matné. Linka má stávající rozvody elektřiny, vody a odpadu. Stejný zůstal také obklad nad pracovní deskou. Lednice je vestavěná.

Pohovku nahradila lavice vyrobená na míru, která rozšířila sezení u rozkládacího jídelního stolu, dá se na ní ležet a má i výsuvný úložný prostor.

Původní kuchyňskou linku nahradila nová, která má horní skříňky až do stropu.

Nad jídelním stolem jsou dvě závěsná osvětlení se stínidly v podobě košíků z ručně pleteného vrbového proutí. Ze stejného materiálu jsou také malé košíčky na drobnosti v otevřených policích v lince.

„Terasa, která navazuje na kuchyni, by měla od jara do podzimu sloužit jako další pokoj navíc. A aby byl nový prostor nejen funkční, ale i stylový, dovolila Hanka návrhářce Denise i malé navýšení rozpočtu,“ říká herečka Jana Stryková, která pořadem spolu se Zachem provází.

Terasa získala nový skládací zahradní nábytek s polštářky a sedáky. Přibyly rostliny a kytky v květináči, hlavně levandule a kopretiny. Soukromí zajistila venkovní látková zástěna, která se snadno navlékne na zábradlí.