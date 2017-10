Čtrnáct let stará koupelna po proměně aneb co dokáže mozaika

Bytový dům byl totiž postavený v roce 2003, a tak se mnohé věci z původního sanitárního vybavení opotřebovaly. Bohužel jen jejich výměna nestačila, projevila se i nepříliš kvalitní práce řemeslníků, takže při prvních pokusech o výměnu sanity začaly opadávat některé obkladačky…

Jakmile začali manželé měnit jednotlivé sanitární kusy, začaly opadávat dlaždičky.

Mladý pár tak požádal o „face-lift“ koupelny s plochou necelých pět metrů čtverečních a oknem orientovaným na západní stranu Ing. arch. Kláru Trnkovou z Atelieru 101.

Koupelna v novém

Když si Dita s Martinem byt pořizovali, už jako druzí majitelé, věděli, že budou chtít provést pouze určité úpravy, v celkovém rozpočtu počítali i s částkou na částečnou obnovu koupelny.

„Měli jsme jasno v tom, že vyměníme po deseti letech již opotřebované produkty v koupelně. Chtěli jsme hlavně nové umyvadlo a vanu. Vyhlédli jsme si výrobky Jika, které splňovaly naše nároky a cenově jsme si je mohli dovolit,“ říká k tomu Dita. Krátce po nastěhování se tedy pustili do výměny. Původní produkty byly také od značky Jika, a to ze série Lyra, a protože mladý pár chtěl zůstat této znače věrný, zdálo se, že obměna nebude složitá.

„Jenže kvůli nekvalitní práci při výstavbě se po jakémkoliv zásahu ihned začaly odlamovat dlaždičky. Po přehodnocení situace jsme tak došli k závěru, že jestli chceme hezkou koupelnu, která nám vydrží, musíme investovat do kompletní rekonstrukce,“ popisuje nepříjemné rozčarování Dita.

Ing. arch. Klára Trnková k tomu dodává: „Když nás Dita s Martinem oslovili se svým požadavkem, bylo po první návštěvě jasné, že se opět setkáváme s celkem častým případem, kde řemeslníci šetřili na kvalitě práce. Vysvětlili jsme klientům, že pokud my si máme za naší prací stát a oni chtějí nejen hezkou koupelnu na pohled, ale hlavně takovou, která jim nebude za chvíli zase padat na hlavu, vyšší investice se jednoduše vyplatí.“

Partneři nechtěli mít práci polovičatou, ale peníze zkrátka nebyly. Rozhodli se proto, že zatím nechají koupelnu v původním stavu a začnou šetřit. Po třech letech se jim podařilo uspořit dostatek prostředků a mohli začít s plánováním.

„Za tu dobu se samozřejmě trendy zase trochu posunuly, ale značka Jika byla stále naší jednoznačnou volbou. Výběr produktů a obkladů, včetně vizualizace, nám zabral nějaký čas. Přece jen je nabídka obrovská, a když už jsme si počkali tak dlouho, chtěli jsme mít jistotu, že se oba na sto procent shodneme,“ uvádí svorně Dita a Martin. Samotná realizace se uskutečnila v létě 2017.

Pečlivé zaměření s pomocí laserového samonivelačního liniového kříže s horizontálním a vertikálním paprskem je pro dnešní (dobré) řemeslníky) už standardem.

Stavební práce dostala na starost firma Rekowo. Celkem zabraly práce na rekonstrukci 22 pracovních dní, tedy měsíc. Nejprve došlo na osekání obkladů a dlažby až na cihlu. Následovalo odstranění vany, umyvadla, bojleru a toalety, včetně baterií, a také výměna odpadu u vany.

Dále bylo nutné vyrovnat veškeré podklady stěn jádrovou omítkou a rovněž zahladit podlahu nivelací, vysekat a zasadit nové okno a vytvořit podhled. Teprve potom mohli stavební dělníci začít s montáží nových produktů.

Ocelová smaltovaná vana Tanza, kterou si dvojice vybrala, je velmi odolná vůči poškrábání i oděru a při její správné údržbě výrobce uvádí takřka neomezenou životnost.

Umyvadlo a WC ze série Tigo, jež sází na eleganci a čistotu, si zvolil mladý pár nejen kvůli tvaru, ale i velmi praktickému rozměru. Závěsná toaleta Tigo je vhodná právě do menších koupelen, aniž by to mělo vliv na pohodlí, samozřejmostí je i úsporné splachování.

Světlé obklady zvolili z nabídky Jika ze série Imagination v odstínech Gris a Blanco, (formát 21,4×64 cm) a dlažbu z totožné řady v odstínu Gris (formát 44,5×44,5 cm).

Koupelna po rekonstrukci: oživení místnosti zajistila mozaika Black a Red ze série Arty.

Pro „oživení“ místnosti použila architektka mozaiku Black a Red z řady Arty. Její syté barvy tvoří se zbytkem obkladů příjemný moderní kontrast.

„Obložení vany a části stěny mozaikou výrazně změnilo celý vzhled koupelny. Dříve byla vana mdlá a působila nevýrazně, nyní se z ní stala dominanta koupelny. Na finální podobě vidíme, že mozaika byla výborná volba,“ říká Dita.

Zapojení nových baterií, instalace zrcadel a plynového kotle a zapojení pračky už nebylo nijak komplikované.

Světlé barvy koupelně sluší

Dispozici koupelny chtěl mladý pár ponechat, takže se architektka soustředila na vyladění designu a optické zvětšení prostoru světlými tóny.

„Velkou výhodou této koupelny je okno. Nejen že nabízí pěkný výhled do zeleně, ale díky možnosti intenzivního větrání zaručuje i obměnu vzduchu. Tím brání vzniku plísní, které mohou v koupelnách kvůli zvýšené vlhkosti často vznikat. Z mého pohledu okno především nabízí dostatek přímého světla, které je velmi dobrým pomocníkem při práci s barvami a vnímáním prostoru,“ popisuje architektka Trnková.

Pro rozbití světlých ploch navrhla prvek v červené a hlavně černé barvě. „Jsem ráda, že se klienti nebáli kombinace větších dlaždic a drobné výrazně barevné mozaiky. Výsledkem je nadčasová moderní koupelna, která ovšem nepůsobí nijak chladně nebo neútulně. Samozřejmostí je pak její praktičnost a snadná údržba,“ dodává autorka návrhu.

Umyvadlo a WC ze série Tigo si zvolil mladý pár kvůli tvaru, ale i velmi praktickému rozměru.

A nakonec se řešilo vymalování koupelny vhodným nátěrem, zde byl použit Primalex Malvena.

Celá kompletní rekonstrukce trvala měsíc, ale… „Přestože jsme měli doporučenou stavební firmu, neminuly nás závěrem nepříjemnosti s reklamací detailů,“ dodává Martin. „Jsem rád, že to máme za sebou.“

Nakonec je však mladý pár s výsledkem velmi spokojený a investice nelituje. Tím, že si počkali, měli dostatečný prostor na výběr a konzultaci produktů.

Spolupráci s architektkou si Dita a Martin pochvalují. „Architektka Trnková nám nic nevnucovala, věnovala se nám a její přístup i pochopení pro naši finanční situaci nám pomohl. Přece jen na některé vychytávky odborníků jako běžný uživatel dopředu nepřijdete, a jak jsme si sami ověřili, zkušenosti z praxe jsou v případě realizace stavebních projektů zásadní,“ prozradil na závěr Martin.