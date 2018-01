Dům se základy z 15. století se proměnil na moderní bydlení

Základy domu nedaleko centra sahají pravděpodobně na začátek 16. století, tedy do doby, kdy Levoča prožívala veliký rozkvět. Jenže během několika století se mnohé změnilo, přišly požáry i povstání.

Nový majitel si pořídil dům před třemi lety a vlastně bez velkého nadšení. Vegetariánská jídelna, která zde fungovala, opravdu nenabízela velký „architektonický zážitek“, jen klenuté sklepy dávaly tušit dávnou historii.

Klenuté stropy ve sklepě odkazují na dobu vzniku původního domu, patrně začátek 16. století.

Teprve přátelé a architekti ze studia Richard Kráľovič architekti mladého investora přesvědčili, že z nudného domu může vzniknout skvělé bydlení pro rodinu s malými dětmi.

Sám se nakonec začal těšit na novou podobu a zjišťovat, co může dům po rekonstrukci nabídnout. Třeba „závodní dráha“ pro syny má 46 metrů, což je vzdálenost kuchyně k zadnímu vchodu do obývacího pokoje. To děti samozřejmě ocenily, zatím totiž rodina bydlela v malém zahradním domku.

„Zadáním byla realizace projektu celkové rekonstrukce objektu, změna dispozičního řešení, nahrazení nevyužitých půdních prostor vestavbou obytného podkroví s kompletní výměnou krovu a vytvoření nových prvků, a to západní terasy a vikýře na severní straně. Nutná byla nová fasáda a důkladná sanace sklepních zdí,“ vypočítá architekt Richard Kráľovič.

Vše mělo jediný cíl: dát domu znovu duši a vytvořit atmosféru pro rodinný život. Výslednou realizaci přihlásil autor do soutěže Interiér roku 2017, kterou organizuje Institut bytového designu pro české a slovenské architekty a bytové designéry (o výsledcích posledního ročníku soutěže více zde).

Dům plný tajemství

Během rekonstrukce se dům postupně zbavoval přebytečných nánosů zevnitř i zvenčí. Dovolil tak postupně odhalovat svoje tajemství. Architekti vnesli do všech podlaží velkorysé prostory, v přízemí maximálně propojené.

Do objektu se vstupuje z ulice na jižní straně. Na vstupní halu navazují prostory kuchyně, přibylo nové dřevěné schodiště do podkroví, vlevo je velký obývací pokoj s krbem.

Kuchyň, jedna z hlavních místnosti domu, kde doslova pulzuje rodinný život a téměř denně se v ní objevují návštěvy, je zároveň jídelnou a komunikačním prostorem, a to nejen v sociálním a horizontálním rozměru, ale i vertikálním: nad jejím středem totiž ústí světlík protínající střechu, podkroví i trámový strop.

Příjemná společenská zóna v přízemí je podpořená vytvořením velkorysé obytné místnosti v západní části, která využívá přímý kontakt se zahradou.

Dlouhá chodba spojuje všechny prostory domu v přízemí, je z ní vstup do sociálního zázemí a technické místnosti, ale i na schodiště směřující do suterénu, neuvěřitelného sklepa s nádhernými klenbami.

V obytném podkroví je ložnice rodičů, dva dětské pokoje, koupelna a hala se světlíkem. Ložnice, orientovaná do zahrady, je doplněná o exteriérový prostor, krytou terasu.

Ze severní strany je do prostoru vložený vikýř, který obyvatelům domu poskytuje krásný výhled na dominantu Levoče, strmý kopec s neogotickým kostelem.

„V rámci celkového ztvárnění interiéru jsme kladli důraz i na materiálovou a barevnou stránku. Jedna z vnitřních stěn se vždy odlišuje použitím speciální techniky matného štuku v jiném barevném odstínu tak, aby celkový dojem působil harmonicky i s ostatními prvky v interiéru, podlahou či nábytkem,“ vysvětluje architekt Richard Kráľovič.

Stěny podkroví zdobí „rekonstrukce“ náměstí v Levoči.

Původní v novém

V domě zůstalo hodně artefaktů a prvků z minulosti domu. To, co bylo možné použít, našlo svoje uplatnění. Kamenné zdi a klenbové konstrukce se v suterénu vyčistily a vypískovaly, kamenný nápis jednoho z původních majitelů našel svoje nové místo v intarzii do štukové stěny v kuchyni, části původní dřevěných trámů krovu zase posloužily jako „nosiče“ osvětlení ve sklepení nebo jako součást venkovní části krbového tělesa v obývacím pokoji.

Celkově se architekti při přestavbě snažili o zachování charakteristiky původního levočského domu, o soulad s energií historického centra města, to vše bez zbytečné okázalosti, na druhé straně však i bez přílišné opatrnosti při použití potřebných změn.

Stáří domu Podle struktury a polohy nosných stěn domu nad sklepními prostory lze předpokládat, že jej původně tvořily domy dva. Suterén domu je možné datovat na konec 15. a na začátek 16. století. Samotný dům nad sklepením, i na základě rozdílného charakteru původního zdiva, pochází z mladšího období.

Vstupní hala .