„V tomto projektu jsme hledali odpovědi skrz respekt k původní logice stavení a použití tradičních postupů. Naším cílem byla spíš přirozenost než dokonalé formální napodobení. Přírodní materiály jako dřevo, kámen a hlína a jejich ruční opracování vnáší do stavby nedokonalost, která se stává zásadním aspektem projektu. Návrh už od začátku bral v potaz nepřesnosti, měnící se tvar a postupné stárnutí,“ vysvětluje svůj přístup architektka Lenka Míková.

Obě stavby zůstaly zvenčí víceméně v původní podobě, změny se udály hlavně uvnitř.

U staré chalupy a stodoly se tak snažila zachovat původní duch, ale zároveň vyhovět současným požadavkům na komfort.

Že uspěla, o tom nejlépe svědčí její přesvědčivé vítězství v soutěži Interiér roku 2017 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce (o výsledcích soutěže více zde).

Chalupa se stodolou

Původní usedlost usazenou na svažité louce tvoří dvě stavby, chalupa určená k bydlení a stodola. „Jejich harmonický soulad s okolím jsme se snažili nenarušit, proto obě stavby zůstaly zvenku víceméně v původní podobě, změny se dějí spíš uvnitř,“ říká architektka Míková.

Hlavní obytné prostory otevřela až do krovu, aby vynikly charakteristické prvky původních budov: v chalupě černá kuchyně, ve stodole průhled skrz původní vrata. Do obou nechala vestavět nový černý „komín“, v němž je umístěno hygienické zázemí. Komín zároveň vytváří oporu pro schody do patra. Ve stodole představuje tato vestavba dominantu, v chalupě působí záměrně nenápadně.

Zatímco roubená chalupa je určena k bydlení a je pojata víc tradičně, stodola tvoří doplňkové zázemí. U chalupy bylo nutné kvůli špatnému technickému stavu většinu dřevěných konstrukcí vyměnit.

„V duchu starých chalup zůstala naschvál tmavší, uzavřená a intimnější. Hlavní roli tu hrají tradičně opracované povrchy, tesané trámy a roubení, hliněné omítky, ručně štípaný šindel. Nové prvky, jako vložené patro nebo zádveří, se snaží být spíš nenápadné. Světnici dominuje velká pec s nahřívaným ležením, protože roubenka se má využívat celoročně,“ popisuje Lenka Míková.

Stodolu, která slouží jako letní obývák, prostor pro hosty a technické zázemí, už pojala mnohem uvolněněji. Původní kamenné stěny nechala uvnitř odhalené, doplnila je zato betonem s otisky bednění na nové vnitřní stěně a překladech. Nad úrovní kamenných stěn jsou povrchy nabílené, aby mohl vyniknout původní krov a zdůraznil se celkově světlejší charakter stodoly.

Stodola nabízí zajímavý průhled skrz původní vrata.

„Hlavní prostor se nerušeně otevírá díky skládacím oknům ven na zahradu i louku za domem, velké prosklení ve štítu nabízí posezení s výhledem na staré stromy před ním. Pomyslné srdce domu tvoří otevřený krb na kameni z nedaleké stráně,“ doplňuje autorka rekonstrukce.

Při předávání ceny za nejlepší rekonstrukci v soutěži Interiér roku Lenka Míková děkovala investorovi. Právě dialog s ním a jeho přístup jí umožnil pracovat a realizovat projekt postupně, beze spěchu. Celý proces tak sice trval přes čtyři roky, ale na výsledku je to znát.

„Zásadní podíl na výsledku má především osvícený a tvůrčí investor i stavbyvedoucí, protože většina stavebních prvků a vnitřního vybavení se řešila a vyráběla na míru, občas podle lidové moudrosti, občas i jako experiment,“ dodává Lenka Míková.

