Chalupu zrekonstruovali, vyšlo je to však dráž než postavení nové

Chalupu Sihelné najdete ve Velkých Karlovicích nedaleko Vsetína, v krajině jako vystřižené z umělecké pohlednice. Málokdo by však hádal, že zde před čtyřmi lety stával dům takřka v dezolátním stavu a se zanedbaným pozemkem okolo.

Chalupa před rekonstrukcí

O bydlení nebo rekreaci nemohla být vůbec řeč. A přece se našli dva, které tristní stav budovy neodradil, a ve stavbě viděli její potenciál. Tak začalo valašské dobrodružství manželů Dvořákových.

Manželé chtěli chalupu co nejvěrněji přizpůsobit své představě tradiční beskydské stavby s možným ubytováním ve dvou patrech. V realizaci jim však bránil tehdejší stav domu. Objekt z 90. let totiž deset let chátral bez jakéhokoliv zásahu. Jeho modernizace se zapojením původních materiálů nebyla možná.

Objekt navíc stojí v chráněné oblasti, proto se do stavebních plánů zapracovaly také dané předpisy Správy CHKO Beskydy, které se vztahují na stavby v této lokalitě.

„Patří sem například speciální požadavky na okna, která musí být jednoduchá dřevěná, většinou obdélníkového tvaru, na střechu jsou požadovány šindele,“ přibližuje Filip Dvořák některé podmínky.

Chalupa se ve spolupráci se zkušeným architektem Pavlem Bednaříkem již dopředu plánovala v beskydském stylu s přírodními materiály i typickými prvky, například s takzvanými obháňkami či sukýnkami, což označuje typ beskydské střechy zkosené dole do šířky, aby nepadal sníh do oken.

Po vytvoření odpovídajících detailních plánů byl projekt realizace předaný do rukou stavební společnosti Invista. Rekonstrukce chalupy tak mohla konečně začít.

Proměna chalupy

Společenská místnost v přízemí, kde nechybí ani kachlová kamna.

Při přestavbě zbyly z původního domu jen obvodové zdi a část střešní konstrukce. Díky tomu nevznikla úplně typická dřevěnice, tedy celodřevěná stavba.

„Doslova od píky se dělaly nové izolace, okna, podlahy, stropy, systém vytápění i nová střecha včetně střešní krytiny. Podle pravidel se vytvořila symetrická, sedlová střecha s daným sklonem i střešní krytinou v šedočerné barvě. Z důvodu praktického odlehčení i méně náročné údržby padla volba na plastový šindel. Zároveň se do projektu střechy zahrnulo i její rozšíření ve spodní části, aby vznikla naše obháňka,“ vysvětluje Filip Dvořák.

Kompletních stavebních změn se dočkal samozřejmě i interiér. Chalupa Sihelné byla od počátku připravovaná na vyšší ubytovací kapacitu a tomuto účelu se podřídil i návrh interiéru.

„Díky změně vnitřních dispozic se novými příčkami nepříjemně nesla hlučnost z horního patra do spodního. Poslouchat zvuky z chodby či ostatních pokojů nemá nikdo rád, proto jsem byl v tomto nekompromisní. Nechali jsme tedy zaizolovat každý jednotlivý pokoj. To v praxi znamenalo vyztužit stropy železnými profily. Bohužel to bylo na úkor krásných masivních trámů, které tak zmizely pod sádrokartonem,“ vysvětluje Dvořák.

Společenská místnost v přízemí

Aby mohl být zaručený plnohodnotný komfort s moderními vymoženostmi, na chalupě se zřídila také zcela nová elektroinstalace. Potřebám totiž neodpovídala kapacita stávajících elektrorozvodů, ani počty zásuvek, a už vůbec ne kvalita jejich provedení z minulého století.

I v tomto případě nezbývalo nic jiného, než vše udělat zcela od začátku a při plánování elektroinstalace se řídit zcela novými dispozicemi vnitřních prostor.

Barevný interiér s přírodními materiály

Inspirací pro vybraný styl chalupy se stalo zejména přírodními krásami nabité okolí. „Dominantní materiál představuje dřevo. Samotné však zůstat nemohlo, chalupa vykazovala také moderní prvky. Proto se smrkové obkladové panely doplnily kamenem, konkrétně sekanou žulou, zvenku i uvnitř,“ říká Filip Dvořák.

Interiéry pokojů jsou laděné do přírodních tónů.

Efektní zkrášlení přinesl následně i tip přímo od investorů, a to použití letitého dřeva pocházející ze starých stodol. V barevném konceptu jednoznačně hlavní roli hrají zemité uklidňující odstíny hnědé a zelené.

V těchto tónech se ladila výmalba a také veškeré textilie. Skvělý kontrast pak vznikl spojením jednobarevných závěsů a čalounění na nábytku s pestřejším vzorem koberců z prodejny bytového textilu Leony Rakové.

Po materiální stránce v interiéru jednoznačně vyniká dřevo, které dodává potřebný naturální charakter domu nejen na obkladech stěn, ale také v podobě dřevěného nábytku v přirozených odstínech. Kvůli pohodlí a pocitu tepla nesměly chybět ani postele Aksamite s vysokým čelem. Designové dveře z Truhlářství PET doplnily „pozlacené“ kliky.

Detail vypínače - povrch dřevěných rámečků je upravený speciálním lakováním, aby přírodní dýha nijak nereagovala na vnější vlhkost.

Přírodě se podřídil i design nových vypínačů a zásuvek, architekt vybral provedení s dřevěným rámečkem. Z několika variant nakonec vyhrál úplně první tip, řada Decente od zlínského výrobce Obzor.

„Dřevěné rámečky této kolekce odpovídaly celkovému pojetí chalupy asi nejlépe ze všech nabízených možností jak tvarem, tak odstínem. Otázka designu vypínačů se sice řešila opravdu za běhu, nicméně když jsme viděli, jak rámečky s ořechovou dýhou pasují k použité žule i dřevěnému materiálu, zejména ke starému dřevu, navíc se jednalo i o českého dodavatele, bylo definitivně rozhodnuto. Potkal se zde jak stylový vzhled, tak přijatelná cena,“ popisuje výběr elektroinstalace architekt Pavel Bednařík, autor projektu,

Z rozpadlého domu nová chalupa

Po tři roky probíhající rekonstrukce převedla plány na papíře do skutečné reality. A co by manželé na závěr doporučili? „Jako první krok při rekonstrukci jakékoliv starší chalupy bych určitě poradil řádně si rozmyslet, jestli se chcete do rekonstrukce pouštět, nebo jestli nestojí za to objekt strhnout a na jeho místo postavit od základu nový. My jsme to tak bohužel neudělali a v půlce stavebních prací jsme litovali. Rekonstrukce se časově táhla a byla finančně nákladnější než postavení úplně nového objektu,“ radí Filip Dvořák.

„Určitě se také vyplatí vsadit na kvalitní provedení všech materiálů a v tomto nedělat kompromisy. Časem se vám tato investice zcela jistě vrátí nejen ve vaší spokojenosti, ale i všech ostatních,“ doplňuje závěrem jeho manželka.

Chalupa po rekonstrukci - tradiční šindel nahradil plastový kvůli snadnější údržbě a hlavně odlehčení střechy.