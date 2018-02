Za nový interiér bytu majitelé majlant nedali, přesto působí luxusně

Byt v novostavbě v kopcovité části Bratislavy kolem Slavičího údolí měl několik výhod. K těm největším patřil úžasný výhled na město pod kopcem, který se otevíral nejen z obývacího pokoje, terasy a kuchyně, ale i z ložnice.

Další byla velkorysá výměra a dobře vyřešená dispozice. Jenže interiér působil zcela všedně. Dokonce i hodnota předností bytu se tak zdála být jaksi nižší. Udělat z něj prostor, který by adekvátně prezentoval své kvality, byl rozhodně úkol pro šikovného profesionála.

„Majitelé bytu znali mou práci a ve všem se na mě spolehli. Samozřejmě výběr každého kusu zařízení nebo doplňku jsme spolu konzultovali,“ říká architektka Kamila Ďuríková.

Bez kompromisů, ale bez zbytečností

Manželé tedy pověřili architektku úkolem, který roztočil její fantazii na plné obrátky: udělat z obyčejného neobyčejné. Protože sami si s prostorem vůbec nevěděli rady, nechali jí v nápadech volnou ruku. Jediným omezením byl pevně stanovený rozpočet.

Jejím prvním rozhodnutím proto bylo omezit stavební zásahy na minimum. „Změny v dispozici jsou drahá záležitost, navíc byt byl celkem dobře vyřešený, dispozice se proto neměnila,“ vysvětluje architektka.

„Dokonce i všechny rozvody v koupelně jsou na původním místě, díky tomu zůstalo víc peněz ‚na to hezké‘,“ mrkne spiklenecky.

Největším stavebním zásahem bylo zvýšení dveří, které nyní sahají až po strop. „To byla totiž první věc, která mi uhodila do očí, když jsem do bytu vkročila. Byly tu standardní dveře, a když jsem vcházela do obývacího pokoje, měla jsem pocit, že jsou tak nízké, až se musím sehnout. Zkrátka sem vůbec nepasovaly. Vysoké dveře prostor úplně změnily. Najednou má z něj člověk úplně jiný pocit,“ odůvodňuje architektka své rozhodnutí.

Při vytváření nového dojmu se Kamila spolehla hlavně na povrchové úpravy, barvy a nábytek. I zde hledala elegantní řešení za rozumnou cenu, rozhodně však při tom nesáhla po estetických kompromisech. Například tapeta, která ozvláštňuje stěnu v chodbě a v obývacím pokoji za sedačkou, vypadá velmi luxusně, přitom byla finančně méně náročná než obklad.

Hlavní pracovní plocha s varnou deskou je obrácená do otevřeného prostoru, před pohledy z obýváku je však chráněná vyšším barovým pultem. „Všechny tyto plochy jsou z poctivé, pravé a odolné žuly, která celou kuchyň posouvá do jiné roviny, stačí jedna věc a najednou vypadá celý prostor luxusněji, elegantněji...“

„Našla jsem tapetu, která vytváří zajímavý sametový efekt, jako by se měnila se světlem a zespodu jemně probleskovaly nazlátlé odstíny. Hned při vstupu do bytu dělá takový ‚wow efekt‘ a přesně o to šlo, navíc se toho dá dosáhnout i věcmi, které nejsou zbytečně předražené.“

Recept na eleganci

Princip, který Kamila v interiérech s oblibou uplatňuje, se osvědčil i v tomto případě: „Stačí jedna fajnová, luxusní věc a například díky žulové pracovní desce v kuchyni najednou vypadají i věci kolem mnohem luxusněji,“ prozrazuje. K dojmu noblesní elegance zásadně přispěla i volba barevnosti. Základem je tu kombinace šedé a hnědé, doplňuje ji královna elegance, tedy černá a také bílá, která interiér osvěžila a prosvětlila.

Skříně v ložnici byly původně u opačné stěny, kterou lemovaly od rohu do rohu.

Každou z neutrálně zařízených místností oživuje jeden barevný tón, který sem vnesly doplňky: koberec, polštáře, přikrývky... V obývacím pokoji je to tyrkysová, v ložnici vínová. „Byla jsem ráda, že se majitelé nebáli jít do tmavých barev. Působí totiž elegantně a dokážou vytvořit pocit útulnosti i ve větším prostoru,“ vysvětluje architektka.

„A tady opravdu nebyl důvod k obavám, protože je to prostorný a velmi světlý byt. Myslím, že černá barva interiéru jen pomohla,“ uzavírá.

Šikovné nápady

Elegance a běžný denní nepořádek určitě nejdou dohromady, v otevřeném denním prostoru, který využívá rodina s dětmi, je proto důležitý dostatek odkládacích prostor a triky na rychlý úklid.

Do zadní části kuchyně, která je v duchu dnešních trendů složená z vysokých skříní, proto architektka doplnila šikovný pracovní koutek s malými spotřebiči, když se právě nepoužívají, stačí zavřít dveře s důmyslným kováním a je uklizeno. Případný pracovní nepořádek na pracovní lince obrácené do otevřeného prostoru jídelny a obývacího pokoje zase elegantně skrývá zvýšený barový pult.

Heslem „přemýšlet a zbytečně neplýtvat“ se Kamila řídila také u šatníkových skříní. „Byly praktické, jen jejich povrch byl takový smutný, byl to fádní bukový dekor, který se sem vůbec nehodil. Stačilo je přestříkat na šedou, vyměnit úchytky a nyní nejen slouží, ale také vypadají perfektně,“ prozrazuje další ze svých šikovných triků.

Zcela jiný pocit z prostoru získáte už ve vstupní chodbě. Je to i díky dveřím vysokým až po strop. Jejich zvýšení bylo jediným (avšak potřebným) větším stavebním zásahem v bytě. Zasklené dveře do obývacího pokoje přímo oproti vstupu, navržené a vyrobené na míru, spolehlivě přispívají k důležitému prvnímu dojmu.

K dobrým nápadům určitě patří i využití moderních materiálů. Například část kuchyňské linky má laminátový povrch s 3D efektem, který opravdu věrně napodobuje nejen kresbu, ale i plastickou strukturu dřeva. Bezpečnostní vchodové dveře jsou zase potaženy autofólií.

„Původně byly bílé, ale nemohli jsme je vzít na dva týdny k truhláři na přestříkání. S autofólií vypadají tak, jak mají, a všechno bylo hotovo velmi rychle. Funguje to i na autech, takže dveře byly úplná hračka,“ směje se architektka.

