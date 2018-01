Malý byt 1+1 za čtyři týdny pořádně prokoukl. Sluníčkově žlutá je pryč

Majitel byt 1+1 s rozlohou 32 metrů čtverečních krátkodobě pronajímá. Narychlo vybavený interiér již dnešním požadavkům nevyhovoval. Proměny se ujali designéři ze Studia IDDE.

„Naším úkolem bylo tento byt s poměrně nízkým rozpočtem zatraktivnit. Původní záměr využít byt pro čtyři osoby se podařilo majiteli rozmluvit. Byt je pro tolik osob příliš malý. Pohodlně se zde mohou ubytovat dva lidé,“ vysvětluje návrhář Martin Koons.

Projekt připravovalo studio tři týdny a proměna trvala další čtyři týdny. Byt v domě z 20. let a s výhledem do zahrady prošel citelnou změnou. Hlavní obytná místnost je laděná do skandinávského stylu. Vybavení vzhledem k pronájmu není luxusní, je ale praktické a snadno obměnitelné.

„Rozhodli jsme se zachovat původní uspořádání hlavní obytné místnosti (obývacího pokoje a ložnice) a zároveň vytvořili malou, ale pohodlnou relaxační zónu, do které jsme umístili dvě velká křesla a lampu na čtení,“ říká designér.

Původní barevné řešení bylo sluníčkově žluté a působilo v prostoru útulným, ale poněkud stísněným dojmem, proto návrháři použili světlejší odstíny barev, aby malý prostor opticky zvětšily.

„Zároveň jsme chtěli vytvořit klidnou atmosféru, proto výmalbu stěn tvoří kombinace šedé a světle modré, nábytkové čalounění je světle šedé, stejně jako zatemňující závěsy. Jako dekorace jsme použili akvarelové ilustrace ilustrátorky Belén Benegasi s motivy Prahy a jejích dominant,“ doplňuje Koons.

V hlavní obytné místnosti jsou na podlaze parkety, repasování nebylo nutné. V předsíni, koupelně a kuchyni je dlažba. Osvětlení v kuchyni poskytují bodovky, v hlavní místnosti je stropní svítidlo Astromet, vysoká stojací lampa na trojnožce a u postele jsou připravené dvě lampičky.