Rekonstrukce panelákového bytu za 800 tisíc. Z původního nezůstalo nic

„Na jaře 2016 nás oslovila majitelka panelákového bytu, zda bychom ji pomohly navrhnout nové dispoziční řešení. Z bytu 2+1 by chtěla mít 2+kk,“ říká Martochová.

Při vstupu do bytu byla úzká chodba s odděleným vstupem na WC a do koupelny, vše v původním umakartu. Za tímto jádrem se vcházelo do kuchyně a ložnice a chodba končila dveřmi do obývacího pokoje s jižně orientovanou lodžií.

Majitelka potřebovala větší obývací prostor spojený s kuchyní, ložnici a prostornější koupelnu s přístupem denního světla. „Zpočátku se nám zdál tento požadavek komplikovaný a nerealizovatelný, ale díky umístění stoupacího potrubí ve vstupní části bytu se nakonec toto přání podařilo splnit,“ vysvětluje architektka.

Po konzultaci se statikem bylo možné vybourat všechny vnitřní příčky včetně umakartového jádra. Bylo nutné také vytrhat stávající podlahy. Vznikl tak úplně nový prostor s vyzděnou koupelnou a oddělenou toaletou s umývátkem.

Na místě původního kuchyňského koutu je nově prostorná koupelna se sprchovým koutem, pračkou, sušičkou a umyvadlem. Koupelna nemá dveře, od ložnice ji odděluje šatna, zato získala okno, které vnáší do prostoru příjemné denní světlo.

V kombinaci s velkým zrcadlem místnost opticky zvětšuje. V koupelně a na toaletě je růžovo-fialový obklad s květinovým dekorem, který v kombinaci s bílou barvou prostor příjemně zútulňuje.

Obývací pokoj zůstal na stejném místě, pouze k němu přibyl kuchyňský kout. Klasický jídelní stůl nahradil barový pult z druhé strany varného ostrůvku. V této zóně je úložný prostor, který plynule navazuje na skříně na chodbě.

Všechen nábytek je bílý, bez úchytek v kombinaci s dřevěnou dubovou pracovní deskou a šedou stěrkou v kuchyni a obývacím pokoji. Na podlaze je vinyl v dubovém dekoru.

„Na začátku bylo zadání vytvořit útulný, světlý, jednoduchý byt s dostatkem úložného prostoru. Hanka od prvního okamžiku působila jako velmi energická a sympatická žena. Chtěla, aby byl byt veselý a v interiéru byla žlutá barva,“ uvádí Patricia Valentová.

Architektky původně navrhly žlutou na některá kuchyňská dvířka. Při realizaci se investorka nakonec rozhodla pro použití žluté látky na pohovku. V případě, že by v budoucnu byt pronajímala, nebo prodávala, si tak mohou noví příchozí interiér doladit podle sebe.

Realizace byla poměrně náročná, neboť majitelka neměla úplně štěstí na stavební firmu. Řemeslníci neměli zkušenosti s podobným typem rekonstrukce.

„Ovšem velké štěstí měla Hana na firmu, se kterou řešila veškerý vestavěný nábytek na míru a kuchyňskou linku, zde byla spolupráce příjemná a precizně odvedená. Celkové náklady rekonstrukce včetně realizace nábytku stály přibližně 800 tisíc korun,“ uzavírá Martochová.